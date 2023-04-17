20 человек, в чью жизнь нежданно-негаданно ворвалась зверушка

Немногим посчастливилось начать утро с того, что в доме внезапно обнаруживался спящий пушистик, когда кота-то у вас нет. Или когда на крыльцо к вам приходит потусить медведь, а транспортное средство захватывает игуана. Но есть те, кому повезло не только внезапно встретиться с любопытным животным, но еще и суметь запечатлеть этот момент.

«Я открыла дверь на тревожный лай моего пса и была обескуражена увиденным. Моя кошка принесла домой крольчонка и пыталась его выкормить»

«Мое утро началось с того, что в окне появился он и как-то жутковато стал смотреть на меня»

«Этот милый малыш подошел ко мне сегодня утром, после того как я вышел в свой сад. Кажется, у меня теперь есть кролик»

«Завел нового друга во время утренней прогулки за кофе!»

«Многие радуются котикам-попутчикам, а мне в поездке попался такой»

Ночной поезд. Я быстренько убираюсь на свою верхнюю боковушку и собираюсь уже засыпать, как слышу снизу тихое скуление. Опускаю глаза вниз, а в проходе сидит такса, смотрит на меня и скулит. Хозяин пытается ее успокоить, но безрезультатно. Неожиданно мне в голову приходит идея предложить таксе свою компанию (ко мне вообще животные липнут, так что уже неудивительно). Хозяин удивляется, но решает попробовать. Таксу забрасывают мне под бок, и она мгновенно успокаивается. Так и спали. © user4381696 / Pikabu

«Проснувшись утром, обнаружил сюрприз у главного входа в свой дом»

«Сегодня утром я проснулся от того, что этот малыш храпел на полу моей спальни. У меня нет кота»

«Эта хорошая девочка забрела в мой спортзал сегодня утром»

«Мы держим в гараже лежанку-обогреватель для кошки, живущей на улице. Сегодня утром мы обнаружили, что кто-то украл ее место»

«Черный медведь пришел ко мне на крыльцо и съел арахис, который я оставила бурундукам»

«Я наткнулся сегодня на этот отряд гусей»

«Дежурили вчера на вечерних катаниях, пришел в гости серенький волчок. От 2 кусочков мяса из плова не отказался. Потом лег и смотрел, кто ложится на краю. Бочок сам себя не укусит. Ушел в темноту по-английски»

«Эта лиса прошла мимо камеры слежения в лесу за моим домом»

Когда даже на очень суровую бабушку найдется пушистая управа

Стою на остановке, а рядом бабуля с внучкой лет 5. Девчушка одной рукой крепко ухвачена бабушкой, а второй тянется погладить бездомную кошку. Старушка одергивает ее, мол, не трогай, увяжется и не отстанет, и вообще, автобус наш подъезжает, пойдем. Уже перед входом в транспорт бабулька останавливается и выдает: «Ладно, поедем на следующем. Пойдем за кормом для твоей подружки! Покормим и поедем». Ну что за милота! © Подслушано / Ideer

В местном хозяйственном магазине есть свой кот!

«Сейчас на моем гидроцикле греется игуана»

«Наткнулся на них во время похода. Когда змеи выходят из спячки, они обычно делают именно это, чтобы согреться»

«Белоголовый орлан приземлился передо мной сегодня утром»

«Купила себе цветы, а в них меня ждал этот милый сюрприз. Куколка бабочки. Это оказалась бабочка-монарх, которая чуть позже вылупилась!»

Когда котик сам решает, с кем ему жить