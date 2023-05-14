20+ человек, в жизни которых как-то раз появились бездомные пушистики и теперь не собираются никуда уходить

К мысли «хочу завести домашнее животное» нужно подходить с максимальной ответственностью. Однако иногда бывают ситуации, когда необходимо проявлять сострадание и принимать решения от сердца. Так случилось с нашими сегодняшними героями. Они заметили бездомное животное и поняли, что не могут оставить его на произвол судьбы.

«Мы назвали ее Опоссумом из-за хвоста. Но, кажется, теперь это имя ей совсем не подходит»

«Это снимки Фина, сделанные в ночь, когда мы его нашли, и несколько месяцев спустя. Вот уж кто точно урвал счастливый билетик»

«Кокос в день, когда я его подобрал, и сейчас»

«Когда мы забирали его из приюта, нам сказали, что это чихуа-хуа. Выяснилось же, что это американский стаффордширский терьер, который просто был сильно истощен»

«Забрал этого малыша со стройки. Он был тяжело болен. Я работал сверхурочно, чтобы оплатить счета ветеринара. И вот мое чудо 18 месяцев спустя»

«До сих пор не могу поверить, что это одна и та же собака. Вот что может сотворить любовь»

«Это мой маленький Диззи. Кто-то нашел его в поле с несколькими другими кошками, когда ему было около 6 недель. Скоро ему исполнится 4 года!»

Из бродячего песика — в хорошего мальчика

«Прошел год с тех пор, как я нашла ее под кокосовой шелухой у сточной канавы на пустыре»

«Брюса бросили. Вот как он выглядел, когда я его только приютил, и через полгода после этого»

«Котенок в день, когда я принесла его с улицы, и спустя полтора месяца»

«Принес эту кроху домой в коробке из-под китайской лапши. У нее были проблемы со зрением. Мы не были уверены, что она выживет. В ноябре прошлого года она отпраздновала свой 1-й день рождения!»

«2 недели назад я взял из приюта собаку с самой грустной мордой на свете. Пес уже адаптировался и даже успел ко мне привязаться. Знакомьтесь, Том Бомбадог!»

«Мои „двое из ларца“. Кто-то оставил их на помойке, и они стали для меня настоящим сокровищем»

«Мы приютили Пенни около месяца назад. Это совершенно точно лучшая собака из тех, что у меня когда-либо были»

«Смоки бросила ее мама. Котенок был очень болен, и мы не были уверены, что сможем его выходить. Однако нам это удалось. Вот наша девочка в 3 недели и в 7 месяцев»

9 месяцев спустя

«Сегодня наконец-то забрала домой эту малютку. Познакомьтесь с мисс Клементиной»

«В день, когда я ее только подобрала, и через несколько лет после этого»

«Нашла ее плачущей под капотом автомобиля. Потребовался час, чтобы достать ее оттуда. Теперь мы зовем ее Нори»

«Эта кроха около 4 месяцев жила у железнодорожного депо, спала в картонной коробке. Теперь она живет с моими родителями и их собаками!»

«Проведя свои первые 5 лет в клетке, Солнышко никак не может наобниматься»

«Мой милый рыжик. От обморожения до операции и дома»