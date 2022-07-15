20+ домашних любимцев, которых после стрижки и родная мама не узнает
Нетривиальная стрижка может кардинально изменить внешний вид клиента, даже если у него не 2 ноги, а 4 лапы. Грумеры порой творят с питомцами такое, что хозяева не в состоянии узнать своего Шарика или Рекса в новом образе. Кому-то результат безумно нравится, другие считают недели до момента, когда шерсть отрастет. Но равнодушным не остается никто.
Мы в ADME уверены, что найти своего мастера — это как поймать за хвост птицу счастья: одним удается, а другим нет.
Хоба — и шерсти нет. Хоба — и есть глаза
Этот пушистик сегодня впервые попал к грумерам
Где-то в зарослях шерсти скрывался симпатичный песель
Ощущение, будто собака просто сняла шубу
«Я попросила грумера помыть мою пушистую кошку и сделать гигиеническую стрижку. Мне вернули львенка»
7-месячный щенок лабрадудля до первого груминга и после
«Я думал, что эта стрижка будет выглядеть нелепо, но в итоге был приятно удивлен»
«До и после стрижки нашего 14-летнего мальчика»
После встречи с грумером у кошки только один вопрос: «Где моя шерсть, человек?»
«Пожилая хозяйка этого песеля целый год провела в больницах. Было приятно помочь ей привести в порядок такого хорошего мальчика. Фото до и после»
«Только что забрал своего пса от грумера. Он выглядит довольно мило»
Иногда поход в парикмахерскую меняет питомца до неузнаваемости
«Отнес к грумеру кошку, вернулся с каким-то чудищем»
«До и после стрижки. Предыдущие владельцы вообще никогда не ухаживали за его шерстью, так что моей маме пришлось потрудиться над его внешним видом»
До — растрепанный плюшевый мишка, после — очаровательный пес
Походы в парикмахерскую обходятся недешево, но ему очень нравятся
Хорошая стрижка может омолодить кого угодно
Кажется, будто слева — дедушка, а справа — внук
«Я попросила грумеров постричь моего самоеда, а они его побрили. Я рыдала, когда увидела свою бедную девочку»
2 состояния одной собаки
Некоторым стрижка придает благородства
«Сегодня моя кошка превратилась в львицу»
«Думаю, грумер ошибся и отдал мне не ту собаку»
После посещения парикмахерской эта колли превратилась из мехового чудовища в настоящую красавицу
«Грумеры накосячили и слишком коротко постригли моего корги»
«Я пришел к грумеру и сказал: „Эта собака симпатичная, а моя-то где?“»
А вы стрижете своих питомцев или считаете, что животные сами справятся с излишками шерсти?
Фото на превью shinadoll / Reddit
Поделиться этой статьёй