20+ домашних любимцев, которых после стрижки и родная мама не узнает

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Нетривиальная стрижка может кардинально изменить внешний вид клиента, даже если у него не 2 ноги, а 4 лапы. Грумеры порой творят с питомцами такое, что хозяева не в состоянии узнать своего Шарика или Рекса в новом образе. Кому-то результат безумно нравится, другие считают недели до момента, когда шерсть отрастет. Но равнодушным не остается никто.

Мы в ADME уверены, что найти своего мастера — это как поймать за хвост птицу счастья: одним удается, а другим нет.

Хоба — и шерсти нет. Хоба — и есть глаза

Этот пушистик сегодня впервые попал к грумерам

Где-то в зарослях шерсти скрывался симпатичный песель

Ощущение, будто собака просто сняла шубу

«Я попросила грумера помыть мою пушистую кошку и сделать гигиеническую стрижку. Мне вернули львенка»

7-месячный щенок лабрадудля до первого груминга и после

«Я думал, что эта стрижка будет выглядеть нелепо, но в итоге был приятно удивлен»

«До и после стрижки нашего 14-летнего мальчика»

После встречи с грумером у кошки только один вопрос: «Где моя шерсть, человек?»

«Пожилая хозяйка этого песеля целый год провела в больницах. Было приятно помочь ей привести в порядок такого хорошего мальчика. Фото до и после»

«Только что забрал своего пса от грумера. Он выглядит довольно мило»

Иногда поход в парикмахерскую меняет питомца до неузнаваемости

«Отнес к грумеру кошку, вернулся с каким-то чудищем»

«До и после стрижки. Предыдущие владельцы вообще никогда не ухаживали за его шерстью, так что моей маме пришлось потрудиться над его внешним видом»

До — растрепанный плюшевый мишка, после — очаровательный пес

Походы в парикмахерскую обходятся недешево, но ему очень нравятся

Хорошая стрижка может омолодить кого угодно

Кажется, будто слева — дедушка, а справа — внук

«Я попросила грумеров постричь моего самоеда, а они его побрили. Я рыдала, когда увидела свою бедную девочку»

2 состояния одной собаки

Некоторым стрижка придает благородства

«Сегодня моя кошка превратилась в львицу»

«Думаю, грумер ошибся и отдал мне не ту собаку»

После посещения парикмахерской эта колли превратилась из мехового чудовища в настоящую красавицу

«Грумеры накосячили и слишком коротко постригли моего корги»

«Я пришел к грумеру и сказал: „Эта собака симпатичная, а моя-то где?“»