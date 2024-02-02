20+ хвостатых, у которых на мордочке красноречиво написано все, что они там думают

Мы наловчились определять настроение домашних животных по их поведению. Собаки подпрыгивают и виляют хвостом от избытка чувств и счастья. Кошки выгибают спинки и трутся об ноги, выпрашивая таким образом еду или ласку. Но некоторые хвостатые наловчились пользоваться эмоциями не хуже своих хозяев, и не нужно гадать, о чем они думают, ведь у них все на мордочках написано.

«Реакция кота на пение мужа»

Бедный кот. Твой муж, должно быть, ужасно поет. © Rabbitz58 / Reddit

«Вот как отреагировал мой кот, когда увидел меня в ванне»

«Я не видела своего пса несколько дней, и вот мы наконец-то встретились. Сидели так больше 5 минут»

«Я забыла, что на мне была губная помада. Кошке это очень не понравилось»

«Ветеринару пришлось сделать ему клизму. Теперь кот делает вид, что меня не существует»

«Вот как посмотрела на меня кошка, когда я осмелилась открыть дверцу холодильника, на котором она дремала»

«Реакция моей собаки на птицу, которая преследовала нас»

«Он почувствовал запах бекона»

«Тина злится, потому что моя мама кашляет»

Когда только что проснулся и не понимаешь, где ты

«Дедушкин кот понюхал мои носки»

«Обычно я кормлю его в 5:30 утра. Было 5:35, а я все еще лежала в постели. Если не встану, он начнет сбрасывать мелкие предметы с тумбочки»

«Подарили невестке котенка, и вот как на это отреагировала ее собака»

«Я перестала гладить своего кота, и он разозлился»

«Завела кошку. Вот ее реакция на то, что у нее наконец есть постоянный дом»

Она такая типа «Ну и куда это ты меня привела? Ты думаешь, я буду здесь жить?» © zortlord / Reddit

«Корм просыпался. Кот в шоке»

«Я случайно его разбудила, и вот как он посмотрел на меня»

«Первая реакция моей собаки на комнаты с ковровым покрытием в нашем новом доме»

«Тео впервые увидел, как я принимаю ванну. Он просто в шоке, до этого я пользовалась просто душем»

«Реакция моей кошки на то, что мы завели котенка»

«Крамб после визита к ветеринару»

Пожалуйста, дайте знать, что вы пережили этот день. © NoNewIdeasToday / Reddit

«Вот как реагирует Тео, если ты мнешь его любимую игрушку»

«Кошка понюхала ноги мужа. Смешно до слез»