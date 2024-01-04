20+ животных, которые своей харизмой затмят даже Лео Ди Каприо

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Часто наши пушистые друзья ведут себя совсем как люди. На их прелестных мордахах написаны все чувства — радость, гордость, усталость или возмущение. Мы собрали фотографии домашних питомцев, чьи эмоции красноречивее любых слов.

1. «Моя собака запрещает кому-либо подходить к моему парню. В том числе и мне»

2. «Ее зовут Солнышко, и это ее первый день с нами. Кажется, она не впечатлена»

3. «Борька иногда забывает, как подняться на последние две ступеньки. В итоге он некоторое время просто стоит с безумным видом, спускается и затем с разбега снова пытается подняться»

4. «Я забыла, что у меня на губах помада. Думаю, она уже готовит план мести»

5. «Она делает такую мордаху каждый раз, когда я чешу в правильном месте»

6. «Клянусь, на самом деле ему нравится эта шапочка»

7. «Улыбка моей собаки — это нечто»

8. «Неожиданное предательство»

9. «Среда — это маленькая пятница»

10. «Эта кошка попала в мой дом случайно. Она была никому не нужна, поэтому наша семья ее усыновила»

11. «И почему еда такая впечатляющая?»

12. «Мой кот по кличке Медведь»

13. «У моего золотистого ретривера много личностей. И вот одна из них»

14. «Каждый год моя подруга наряжает своего кота в костюм и ведет его к Санте. Вот фото этого года»

Ваша подруга просто обязана теперь сделать календарь с этими фотографиями. Выражение лица котея просто бесценно! © sarcasmismygame / Reddit

15. «Этот маленький приятель внимательно следит за тем, как чинят его игрушку»

16. «Моя пушистая суперзвезда»

17. «Кажется, он думает, что он человек»

18. «Мне кажется, он выглядит немного голодным»

19. «Я запер дверь, потому что он мешал спать мне и кошкам. Он устроил протест»

20. «Познакомьтесь с моим котом»

Он выглядит так, как будто весь район задолжал ему рыбку. И он этому не рад.

© CrazyBubus / Reddit

21. «Я просто отошел на 30 секунд, и моя собака Чарли захватила мое место»

22. «Кошка моей сестры осталась без клыков, и теперь она постоянно выглядит вот так»

Каждый раз, когда я вспоминаю эту морду, я ржу в голос!

© Potatoskins937492 / Reddit