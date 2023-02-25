20+ фото животных, владельцы которых могли бы сказать: «У всех питомцы как питомцы, а у меня — обормот шерстяной»

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Мы просто не поверим, если вы скажете, что в вашем телефоне меньше пары сотен фотографий вашего питомца, ведь каждый владелец животного — обладатель солидной коллекции снимков своего любимчика в разных позах и с разным выражением морды. Вот свежая подборка выразительных фото, на которых кошки и собаки творят всякую дичь, а хозяева лишь умиляются.

«Застал его во время битвы с рулоном туалетной бумаги»

Он просто берет и проходит сквозь дверь

"Я: просто пытаюсь сложить чистые кухонные полотенца. Мой кот:

«Просто моя собака, которая держит в зубах маффин»

Вы тоже каждый раз проверяете посудомойку перед тем, как запустить ее?

«Вообще-то Люси зевала, но выглядит так, как будто она орет на свою курицу»

«Так спит мой кот»

«Я забрала у нее игрушку, которая громко пищала»

«Тео хочет убедиться, что я все еще смотрю на него»

Она обожает вылизывать волосы

Они убеждены, что этот диван принадлежит им

«У меня сейчас собеседование, но меня заблокировали коты»

Он любит позависать тут

«Я хотел сфотографировать его спящим, но он проснулся и испугался»

«Извините, у меня вопрос!»

«У Генри есть некоторые претензии к этой стене»

«Зимой мы называем ее Снежок. По очевидным причинам»

«Мой кот настаивает на том, что это лучшая поза для сидения»

«Только что установили кондиционер. Теперь он спит, развернув к нему свою мохнатую попу»

«Мы хоть раз можем сделать нормальную общую фотографию?»

«Пеппер не фанат холодной погоды»

Что это за таинственный ритуал?