20+ фотографий с животными из приюта, в которых драмы больше, чем в индийском фильме

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается около 200 миллионов бездомных собак и еще больше бездомных кошек. Увы, только малая часть из них попадает в приюты, и еще меньшая — дожидается новых владельцев. Почти все пушистые герои нашей подборки уже попали в добрые руки, а остальные все еще ждут.

«Эта бедняжка через многое прошла, но осталась очень нежной. Предыдущие хозяева обижали кошку, а потом вернули в приют. Сейчас у нее заботливой хозяйка»

«Решили удочерить котят-сестричек. А через 2 недели узнали, что их родной братик остался один в приюте. Теперь у нас живут все трое: Амос, Фрея и Астрид»

«Год назад мы забрали собаку по кличке Гусенок из приюта. В тот день она очень устала, но старалась не заснуть в машине»

«В приюте появился котенок редкого окраса — трехцветный мальчик. По этой причине его даже дважды проверили ветеринары. Надеюсь, он и его мама будут жить вместе»

«Я волонтер в приюте, в котором более 200 животных. Вот сколько видов сладких булочек у нас есть»

«Ее зовут Кора. Новенькая в нашем приюте для кошек. Мда, кажется, ей не очень-то здесь нравится»

«Филя весит целых 12 кг. Его отдали в приют, потому что у хозяйского ребенка началась аллергия. Что ж, он уже на диете»

«Когда увидели фото этой грустной 10-летней собаки, мы решились на безумный поступок. Проехали 24 часа, и это только в одну сторону, чтобы забрать ее из приюта»

«Эта замечательная девочка у нас дома уже около недели».

«Я пришла в приют и сказала: „Покажите мне самого старого кота, который у вас есть“. Ему 14 лет, его зовут Пикассо»

«Между этими фото всего 6 часов разницы. Я не смогла пройти мимо этих глаз»

Я никогда не видел такого проникновенного взгляда. Я бы голыми руками снес дверь, чтобы забрать его из этого приюта. © Titan1912 / Reddit

В приюте этого кота готовы отдать со скидкой из-за его внешности

Я бы поехала на край Земли лишь для того, чтобы забрать его к себе. © odhali1 / Reddit

«Работаю в приюте и взяла домой кошку на одну ночь. А рано утром я аж обалдела, потому что кошечка родила 5 здоровых малышей прямо в моей постели»



«В объявлении, на которое мы откликнулись, говорилось только об одной собаке. Но потом оказалось, что у нее есть сын и их отдают вместе. Мы не могли поступить иначе»

«Я работаю волонтером в приюте. Долгие годы я сдерживала себя, чтобы не взять кого-то себе домой. Но эта девочка заставила меня передумать»

«У этого котенка из больницы при приюте врожденный дефект глаз. Его назвали Бизнесменом, а сейчас его забрал к себе домой один из наших сотрудников»

«Даже спустя два дня после того, как я забрала ее из приюта, она не перестает обнимать меня»

«Сегодня встретил этого приятеля в приюте. Мгновенно решил, что возьму его»

«Он 2 года провел в приюте, а сегодня его наконец-то забрали»

«Это Оби-Ван Кеноби. У него была жесть с лапой, мы его вылечили. Он любит целовать всех в кончик носа»

«Я и не замечала, какого прогресса добился мой бывший бродяга, пока не сравнила эти фото. Разница всего два месяца»

«Проехал 2 часа в одну сторону, а потом еще плыл на пароме. И все для того, чтобы забрать этого малыша из приюта»