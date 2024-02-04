20+ хвостатых заморышей, которые рядом с любящим хозяином наели аппетитные щечки

Бездомные животные обычно выглядят не очень симпатично. Но стоит взять их в семью и подарить немного любви, как самые невзрачные хвостатые домочадцы превращаются в роскошных питомцев всем на зависть. И наша статья — очередное доказательство тому, что нет некрасивых животных — есть те, кому не хватает ласки и заботы.

«Я подобрала этого уличного кота год назад. Вот на что способны тунец и любовь!»

«Этот тощий котик в год весил меньше 1 кг. Посмотрите, как он возмужал и воспушал в новой семье!»

«От зашуганной молодой мамы, которая боялась каждого шороха, до нахальной обнимашки»

«Я нашла его на даче. Морозы стояли −24 градуса. Забрала с собой. Теперь у Антошки большая любящая семья»

«2 года назад взяла к себе беспокойного пса с кучей швов на спине. Теперь это уверенный в себе, счастливый мальчик, который знает, что он дома»

«Он прошел с нами путь от малыша, найденного на парковке, до большой милой булочки»

«Год назад и сегодня! Рыбкам тоже можно подарить нормальный дом»

«Когда мы ее только забрали, она была так напугана, что я смог сфоткать ее только через камеру наблюдения. Теперь она счастлива и здорова!»

«Я спасаю кошек. Но соседка позвонила мне, потому что увидела на обочине истощенную собаку. Ее пришлось госпитализировать, а сейчас она восстанавливается»

«Спасли эту старушку от плохого конца, и теперь она наша пушистая принцесса»

«Этого коня мы спасли от нерадивого хозяина. Он был — одни кожа да кости. И с кучей проблем со здоровьем. Теперь он та еще вреднюля. Но здоровый и счастливый»

«Она нашла меня около двух лет назад. Я счастлива, что все так сложилось»

«Забрала с улицы эту девочку 4 года назад. Теперь она — счастливая милашка»

«Нашли эту малышку под мусорными баками за рестораном, и сейчас ей гораздо лучше»

Сила любви и заботы

«Малышка в момент спасения и сейчас. Она едва дышала, когда я нашел ее. Тогда врачи сказали, что они слишком заняты, чтобы нас принять! Но мы справились!»

«Я увидела его фотографию и просто должна была помочь. Он живет у меня всего неделю, но уже успел завоевать мое сердечко»

«Нашел его у входа в больницу. Разница между фотографиями чуть меньше 2 лет»

«Он был почти обречен на гибель, но мы вылечили его и подарили ему замечательный дом на всю жизнь»

«Мы нашли его у дороги, он одиноко мяукал, а теперь посмотрите, как он возмужал»

«Этот малыш появился у нас около года назад после того, как его бросили в приюте. Он не был приучен к рукам и страшно боялся находиться рядом с людьми, но теперь, птичка обожает потусить у меня на плече»

«Я нашла этих пупсиков в канаве. А теперь они только и делают, что обнимаются»