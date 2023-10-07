20 хвостиков, которые уже отчаялись обрести семью, но тут им наконец улыбнулась удача

Каждый день на улицах и в приютах появляются новые бездомные животные. К счастью, некоторым из них везет, и они попадают в заботливые руки. Мы рады, что в мире много добрых людей, готовых помочь каждому пушистому созданию обрести свой дом. Мы сделали подборку фотографий, как выглядели питомцы до того, как нашли свою семью и через некоторое время после счастливой встречи. А в конце статьи поделимся историей автора, у которого дома тоже появилось пушистое чудо.

«Пошел в булочную, нашел это чудо, шипевшее на дворовую собаку. Собака была отогнана, кот взят, помыт, накормлен, назван Мякишем»

«Сначала ел как пылесос, боялся, что отнимут. Первое фото заморыша и 2 месяца спустя».

«Наша малышка Уна, когда мы только приютили ее и спустя 2 года»

«Она боялась всех и вся. А теперь, 9 месяцев спустя, это самый счастливый и уверенный в себе щенок из тех, что я знаю»

«Левый снимок сделан в 1-й день, когда я приютил брошенного котенка, а правый — 48 дней спустя»

«Не знаю, кто кого больше пугал поначалу: она меня или я ее». Она превратилась из гремлина в меховой комочек. © 19GamerGhost95 / Reddit

«Нашла ее под грудой мусора на стройке. Мы вылечили ее, теперь живет с нашим родственником. На последнем фото котенок несколько месяцев спустя»

«Год назад малыша бросили в парке, а теперь он мой лучший друг»

«На 1-м фото мы только вытащили ее из мусорного контейнера. А на 2-м она уже наслаждается новой жизнью месяц спустя»

«Забрали домой брошенную в поле собаку. Норман уже немолод, но свою старость он проживет в окружении любящих людей»

«Милли появилась в моей жизни год назад. Эта уличная крошка украла мое сердце»

«Подобрал в своем районе очень больного кота, выходил его и решил оставить себе»

«После стрижки, 2-кратной дегельминтизации, заживления пупочной грыжи и лечения зубов получилась настоящая сторожевая собака весом 4 кг»

«Мы подобрали голодную, робкую беременную кошку. Воспитали ее котят, а эта моська стала моим любимым питомцем»

«Уже год живу с этим малышом. Поначалу его ребра сильно выступали, но теперь он в идеальном весе — 27 кг»

«Спустя 6 месяцев жизни с нами»

«Тони сразу после того, как мы его приютили, и 6 лет спустя»

«Она казалась беспородной и не умела лакать — приходилось кормить из пипетки. Позже выяснилось, что киса — полуперс»

«На 8-й год я уже не удивляюсь, что ее шерсть оказывается даже на только что купленных пирожных».

«На левом снимке — Боди, которого я только забрал из приюта, а на правом — ровно 5 лет спустя»

«Спустя 3,5 года кошка, которая была бездомной, наконец стала доверять мне настолько, что может спать на моих коленях»

«Забрали маленькую, грязную, больную котейку. Выросла большая шерстяная кошь»

Бонус от автора