20+ историй про то, что животные способны на любовь размером с океан
Многие животные способны испытывать любовь, и этому есть научные подтверждения. Например, у собак повышается уровень «гормона объятий» — окситоцина, когда они общаются с хозяином. И порой проявления чувств наших братьев меньших запоминаются людям на всю жизнь.
- У нас есть песель — немецкая овчарка. Я каждый вeчep вынoшу eму бoльшую кacтpюлю кaши c мяcoм и cмoтpю, кaк oн ecт. Bчepa пpoизoшлo нeчтo, чего я дo cиx пop нe мoгу пoнять: кaк oбычнo нaблюдaлa зa eгo тpaпeзoй, и вдруг oн пoднял гoлoву, пocмoтpeл нa мeня, зaтeм вытaщил из кacтpюли куcoк мяca, пoлoжил его мнe пoд нoги и ушeл дaльшe ужинaть. Bce, чтo я cмoглa cкaзaть, — «Cпacибo, poднoй!». © Сокровенные истории / VK
- Мой пес дает лапу, чтобы я держал ее, пока сижу на унитазе. Так он показывает, что любит. © walkyoucleverboy / Reddit
- Живет у моей бабушки кошка, которая вообще не похожа на кошку. Я про характер сейчас. Она такая добрая, ласковая, умная, никогда и мухи не обидит! С собаками дружит, птичек не ловит, а несколько месяцев назад принесла в зубах какого-то полевого хомяка и начала за ним ухаживать! Воспитала его, откормила и после этого совсем учудила — сама же отнесла назад в поле. А бабушка-то думала, почему она мышей никогда не приносит! Видимо, потому что она и с ними дружит. © Палата № 6 / VK
- Вижу на асфальте, на солнцепеке, около машин лежит ласточка. Подошел. Думал, задавили, но нет. Взял в руку, глажу по голове и думаю, что дальше делать. Вроде надо бы в клюв добавить несколько капель воды. Вдруг понял, что она ожила, — открыл ладонь, и она улетела. На следующий день еду на велосипеде и чуть не наехал на сидевшую на асфальте ласточку. Она дала взять себя в руку, но сразу же выбралась и начала по рубашке взбираться наверх. Только тут я понял: она принесла в клюве пойманную для меня муху. Отблагодарить, так сказать. © Палата № 6 / VK
- Однажды ко мне привязался песик. Я его покормила, но домой не стала забирать — родители были бы против. Он каждое утро, когда я шла на учебу, ждал меня возле подъезда и я его подкармливала. Бывало, мы даже гуляли во дворе, я ему палку бросала, он неуклюже ловил. Шло время — из милого малыша он превратился в большого пса. Я окончила университет, съехала от родителей и решила забрать своего четвероногого друга. Я вернулась за ним, но его не было... И где-то через месяц я вышла из подъезда своего нового дома, где была моя новая квартира, и увидела его. Еле узнала: он был побитый, грязный, но он! Не знаю, что с ним случилось и как он меня нашел, но я была безумно рада, что он вернулся. Уже 4 года мы не расстаемся, живем в одной квартире душа в душу. Я и мой лучший друг Шер. © Палата № 6 / VK
- Моему парню 30 лет. Всю жизнь хотел собаку и вот купил джек-рассел-терьера. Теперь собака спит между нами. А тут недавно захожу в ванную — он с ним еще и моется в одной ванне вдвоем! © Подслушано / Ideer
- Месяц назад на моего кота напала собака. Мы его вовремя нашли и повезли к ветеринару. Мы не очень богатая семья, и денег хватило только обеззаразить рану. Когда мы принесли нашего кота домой, то положили его на мою кровать. Я тогда впервые увидела, как кот плачет. Взяла и вытерла слезы ему. Рана затянулась, и уже все нормально. Но недавно меня бросил парень — и мой кот пришел, лег рядом и вытер мне слезы своей лапой. © Подслушано / Ideer
- Сегодня позвонили родители по скайпу. Созвали всю семью. Сидим, значит, я, муж и сын, разговариваем. Тут муж толкает — смотри! Оказывается наш кот пришел и уселся рядом, смотрит на экран. Так сказать, вся семья в сборе. © Подслушано / Ideer
- Моя кошка любит спать на свежевыстиранном белье. Если оно неидеально чистое, то она уходит спать в другое место. И только я начинаю менять постельное белье, так этот маленький комочек шерсти бежит ко мне с радостным мурлыканьем, которое сообщает, что сегодня мы спим вместе. © Подслушано / Ideer
- Взяли с мужем черного кота. Он оказался игривым, но меру всегда знал и никогда сильно не кусался и не царапался. Однажды к нам пришла сестра мужа, с которой у меня, мягко говоря, не очень теплые отношения. И вот сидит она на диване и говорит всякие гадости в мою сторону, я чуть ли не плачу. А кот как давай на нее кидаться с разбегу! Я его беру на руки, пытаюсь успокоить, а он вырывается и опять к ней — кусает и царапает. Защитник! © Подслушано / Ideer
- По жизни я собачник — больше 15 лет жил с немецкой и кавказской овчарками. Спустя годы женился: двое детей, кот и кошка породы мейн-кун, которых завела жена. Я нейтрально к ним отнесся, но сегодня родилось четверо котят. И вот я, дядя 36 лет, видя все это, понимаю, что не мы выбираем себе кошек — они сами выбирают нас. Эта мама, вылизывая своих первых деток, так на меня смотрит — нет слов! Понял, что собаки если и будут, то только те, что полюбят моих больших котов! © Подслушано / Ideer
- Недавно рассталась с парнем. Пока встречались, кот к нему дико ревновал: бросался, царапался, в тапки гадил. В общем, классика. Ночью еще под дверью спальни орал и скребся. И вот теперь все время спит со мной, залезает сам под одеяло, голову на подушку кладет, как человек, а перед тем, как улечься, облизывает мне все лицо и шею — типа целуется, наверное. Намекает, что никто мне больше не нужен, рядом должен быть только он. © Подслушано / Ideer
- Мой чихуа-хуа постоянно глазеет на меня — так он показывает, что любит. А еще спит все время рядом. © sickbubble-gum / Reddit
- Мой лабрадор показывает мне, что любит меня, когда позволяет мне откусить бутерброд прежде, чем объявить его своим. © PoseidonsHorses / Reddit
- В детстве был у меня чрезвычайно талантливый волнистый попугай. Научила я его единственной фразе: «Гоша — хорошая птичка». Обучение было долгим, но как только Гоша освоил эту реплику, остальные он схватывал на лету и употреблял всегда к месту. «Танюша, хочу кушать», «Доброе утро», «Хочу пить». Были у него и длинные, и короткие предложения. Однажды в гости пришел одноклассник. Гоша, опекая меня, решил ознакомиться с пришедшим и немедленно уселся ему на плечо. Тот от неожиданности испугался и только собрался смахнуть бесцеремонную птицу, как услышал суровое предупреждение: «Ща по шее». © Надежда / ADME
- Кошка Снежинка с утра делает мужу массаж и укладку — вылизывает, как котенка! Днем спит на его половине кровати, а уж если он свою майку домашнюю бросил, зарывается в нее и так лежит. Он нашу кошечку нашел у мусорного бака — она была совсем мелкая и тощая. И хоть я ее откормила, любит беззаветно она его. © Oksana Roman / ADME
- Мой собакен Люси знает, когда звонит будильник. Она приходит и прижимается головой к моим губам, при этом налегая на меня всем весом. Ей нужно как минимум пятьдесят «поцелуев», чтобы начать день. Лучше сто. И лучшие десять минут с самого утра обеспечены! Она не самая ласковая собака, так что это очень много значит. © Impossibleish / Reddit
- Волкодавы такие волкодавы. Предыдущий «подпевал» будильникам. То есть, если телефон звонил — пес молчал, на напоминалки о задачах тоже не реагировал, но если на том же телефоне играл будильник, пес начинал подпевать. Причем у меня там не определенная мелодия, а великий «рандом». Нынешний пес не музыкален ни разу. Будильник может хоть обораться — ему все равно. А отсюда вылезает проблема: как разбудить хозяев? Так он идет на мою сторону и делает по всей морде глобальный «лизь». Не проснуться невозможно. © ФинтУшами / ADME
- У моей знакомой два года назад погибла кошка Машка. Она была черной с белыми манжетами и белым сердечком на груди. А на днях знакомая звонит и трясущимся голосом говорит, что Машка вернулась. Знакомая пришла с работы и услышала мяуканье на балконе второго этажа. Пошла и увидела котенка — точную копию Машки. Впустила и в шоке наблюдала за тем, как котенок прыгнул в любимое кресло Машки и свернулся там калачиком, будто так всегда и было. Она говорит, что все повадки и поведение у него как у любимицы. © Палата № 6 / VK
- Едем с подругой в такси. Ругаемся из-за собак. Она утверждает, что по-настоящему они любить не могут, а я — ну не могу согласиться! И тут таксист выдает: «Так можно проверить! Ученые говорят, перед собакой нужно начать зевать. Если она повторит — любит». Оказалось, правда, есть такая теория.
- Живу в Турции. Тут кошек просто обожают. Обычное дело увидеть лохматого в магазине или в кафе. И вот сцена: котяра нежится прямо на полке с гигиеническими прокладками. А одна мадам, туристка, закатывает истерику, мол, антисанитария, уберите животное. К ней подходит турок и заявляет, что эта кошка — местная любимица, она тут живет всю жизнь и убрать ее ну никак нельзя. И тут кошак громко замурчал. В подтверждение, наверное.
А некоторые питомцы ошеломляют не только добротой, но и талантами. Чего только стоит попугай, который возомнил себя художником.
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