20+ человек, которые решили не покупать элитного питомца, а взять бездомного хвостика. И ни разу не пожалели

Пожалуй, у каждого питомца есть потребность не только в миске еды и теплом углу для сна, но и в своем человеке, который будет относиться к хвостатому любимцу по-особенному. Разглядеть в крохотном комочке на дороге будущего лучшего друга или узнать его в уже взрослом, но бездомном животном — это большой талант, которым обладают не все. Однако людей, избавляющих четвероногих от бездомной жизни, достаточно много, и каждому из них хочется сказать спасибо.

«Подобрали в цеху кота с пораненной лапой. Не смогли оставить его в беде и взяли на время лечения домой. Прошло 5 лет»

«„Усыновила“ песеля неделю назад. Он пах просто отвратительно, а шерсть выглядела так, будто его никогда не мыли»

«Отвела собаку к грумеру. Кажется, мне вернули другого пса!»

«Приехал к поставщику. У дверей сидел котенок и орал во все горло»

«А потом он просто прыгнул в мою машину, и мне послышалось, что кот сказал: „Я тебя выбрал, чтобы ты лоток за мной убирал“».

Этого щенка перед Новым годом подкинули на стройку. Малышу повезло: он встретил своего человека, и теперь у песеля есть дом. Через 3 месяца его просто не узнать

«Папа подобрал котенка на трассе. Вот он в первый день у нас дома и через несколько месяцев»

«Кажется, только пару недель назад приютили у себя бедного брошенку из приюта, а он уже полуторагодовалый пес»

«Эту кошку подкинули бабушке на участок в конце лета. Думаю, дачники наигрались и бросили»

«Мы назвали ее Бусинка, так как кошечка была маленькая и худая. Но спустя 2 месяца она переросла домашних кошек, и теперь они ее побаиваются».

«2 месяца назад взяли собаку из приюта. Весь наш мир был для нее страшным и неизвестным. Сейчас это нежная и любознательная псина, которая любит обниматься»

«Ехали с женой на машине, а это чудо перебегало дорогу. Остановились, посмотрели: чумазый, худой. Забрали. Вот такой барин вырос»

Вот что могут сделать с собакой любовь, забота и немного времени

«3 недели назад нашли котенка в подъезде. Растет как на дрожжах. Старшая кошка в шоке»

«Этого песеля в приюте планировали усыпить. Я его спас, и теперь он мой лучший друг»

«Нашел котенка в гаражах, он орал как не в себя. Сейчас это коротколапое чудо, которое напрочь лишено кошачьей грации»

«На дачах собака родила 12 щенков, мы взяли одного. Нам говорили, что мама — лабрадор, папа — хаски, а в итоге выросло лохматое, но очень любимое пугало»

Котенка нашли на помойке в коробке. Теперь у него есть дом

После лечения он набрал 9 кг и больше не похож на того песеля, которым был

«Был в командировке, снимали квартиру с коллегами. Вечером вышли из подъезда, и к нам подбежала кошечка. Шел ледяной дождь, она вся промокла и тряслась»

«Я сходил в квартиру, вынес кусок колбасы. Та в нее вцепилась и с рычанием съела. Мы ушли. Но мне стало не по себе, я вышел снова, а она тут же откуда-то выбежала и давай тарахтеть и тереться об ноги. В общем вот».

На фото из приюта собака выглядит грустной. Но теперь у нее есть любящая семья, и она улыбается

«Котейка 2 дня бегал по улице. Пока было тепло, я думал, что он на свободном выгуле. А тут —5 °, он бегает по площадке и прямо орет»

«Смотрю, жена как раз приехала. Котейка к ней подбежал, на шею забрался и давай мурлыкать. Мы с ней переглянулись: „Ну неси домой“».

«Утро. Дождь. Ехали с женой на работу. Увидели щенка на дороге. Он весь дрожал, был мокрый и грустный. Взяли с собой. Хотели отдать в добрые руки, но никто не брал»

«А тем временем щенок рос, хорошел, рыжел... И вот сейчас это рыжий счастливый красавец по имени Хускар. Весит килограммов 40».

«В соседнем подъезде появился кот, жил там несколько дней. Видно было, что домашний. Думали, убежал. Но хозяева не нашлись»

«Я решила только посмотреть на него сходить. Как только увидела эти испуганные глаза, полные страха и отчаяния, схватила и унесла к себе. 8 лет котейка уже со мной».

Даже один день домашней жизни меняет уличных животных до неузнаваемости

«Шел дождь. Это мелкое чудо очень активно орало в мусорном контейнере в завязанном на узел пакете»

«Сейчас ей уже больше двух лет, она очень привязана к нам с супругой».