20+ мощных котов, от чьих тыгыдыков трясутся потолки у соседей снизу

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Хорошего кота должно быть много, ведь чем больше мест для поглаживаний и почесываний, тем приятнее. Герои нашей статьи вырастили таких огромных мурчащих любимцев, что не сразу догадаешься: то ли это мини-рысь, то ли макси-кошка.

«Слева — 2019 год, справа — 2021»

Это большой кот или просто маленький лев? © CreatorOfHate / Reddit

«У жены аллергия, но она не удержалась и взяла на руки этого 8-месячного котенка»

«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»

Мужа придавило котом

«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»



«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»

«Этому зверю без двух недель 2 года»

«„Это не кот, это монстр!“ — заорал электрик, когда увидел нашего питомца»

«Знаю, что нельзя брать в руки чужих кошек, но я не удержался. Это Большой Рыжик»

Огромная лапа мейн-куна

«Это мой большой мальчик»

«По утрам мой кот обожает делать так»

«Мой питомец в 2 месяца и в 1 год»

«Пока я лежала в больнице, моего большого мальчика по ошибке кормили в 2 раза больше, чем надо. Полгода спустя»

«Слева — несколько дней, справа — год. Он просто огромный!»

Когда ты красивый и знаешь об этом

«Наш мейн-кун Аякс — высокий мальчик»

«Моя малышка!»

«Все говорят, что мой кот большой»



«Котейка моей подруги»

«От 3 месяцев до почти 1,5 лет. Райан весит теперь 5,5 кг»

Этого пушистого гиганта зовут Джаз

Когда заводил котенка для ребенка, а вырос домашний тигр

«Говорят, это не кот большой, а я — маленькая. Ну-ну»