20+ мощных котов, от чьих тыгыдыков трясутся потолки у соседей снизу
Хорошего кота должно быть много, ведь чем больше мест для поглаживаний и почесываний, тем приятнее. Герои нашей статьи вырастили таких огромных мурчащих любимцев, что не сразу догадаешься: то ли это мини-рысь, то ли макси-кошка.
«Слева — 2019 год, справа — 2021»
- Это большой кот или просто маленький лев? © CreatorOfHate / Reddit
«У жены аллергия, но она не удержалась и взяла на руки этого 8-месячного котенка»
«Покрасила волосы, чтобы мы с питомцем были одного цвета»
Мужа придавило котом
«Моя девушка ростом 165 см держит моего любимца»
«Когда он был котенком, я носила его в вырезе футболки. Прошло 3,5 года, теперь у него туда умещаются только задние лапы, а привычка-то осталась»
«Этому зверю без двух недель 2 года»
«„Это не кот, это монстр!“ — заорал электрик, когда увидел нашего питомца»
«Знаю, что нельзя брать в руки чужих кошек, но я не удержался. Это Большой Рыжик»
Огромная лапа мейн-куна
«Это мой большой мальчик»
«По утрам мой кот обожает делать так»
«Мой питомец в 2 месяца и в 1 год»
«Пока я лежала в больнице, моего большого мальчика по ошибке кормили в 2 раза больше, чем надо. Полгода спустя»
«Слева — несколько дней, справа — год. Он просто огромный!»
Когда ты красивый и знаешь об этом
«Наш мейн-кун Аякс — высокий мальчик»
«Моя малышка!»
«Все говорят, что мой кот большой»
«Котейка моей подруги»
«От 3 месяцев до почти 1,5 лет. Райан весит теперь 5,5 кг»
Этого пушистого гиганта зовут Джаз
Когда заводил котенка для ребенка, а вырос домашний тигр
«Говорят, это не кот большой, а я — маленькая. Ну-ну»
Огромными бывают не только кошки, но и лягушки, собаки и даже улитки. Но котики, пожалуй, самые обаятельные гиганты из всех.
Фото на превью doodlebug_bun / Reddit
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