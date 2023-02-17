20+ неугомонных питомцев, которые в два счета доводят своих владельцев до нервного срыва
Домашние животные не только дарят своим владельцам ласку и любовь, но и доставляют массу хлопот. Особенно этим славятся кошки, ведь они могут чуть ли не по стенам лазить, а потому добираются туда, куда им не следует совать свой любопытный нос. Владельцам таких пушистых сорванцов только и остается, что пить успокоительное и устранять последствия их проделок.
1. «Эта пушистая зараза только что проделала дырку в чипе моей карты»
2. «Ушла на 5 минут, чтобы выгулять собаку. Вернулась и увидела это. А ко мне через полчаса придут гости!»
3. Когда попался на месте совершения своих проделок
4. «Сегодня вечером вернулся домой, не стал включать свет... В итоге мы оба едва не умерли, когда я чуть не наступил на нее»
5. Это виноватое лицо такое милое!
6. Ой, смотрите, кто-то утомился уничтожать обои?
7. Прощайте, AirPods
- У знакомой девушки собака разгрызла слуховые аппараты за $ 14 тысяч. Так что просто помните, что, по крайней мере, вы потеряли не $ 14 тысяч. © Ieatratsbro / Reddit
8. «Мой кот порвал шторы у моей мамы»
«Но я виню того умника, который прицепил кошачью лежанку прямо под причудливыми кружевными шторами».
9. Кажется, кто-то догадывается, что он будет наказан
10. «Муфасе нравится сидеть на моей тумбочке и орать на меня, пока я лежу в постели. А если я игнорирую его, он начинает скидывать все подряд»
11. «Моя собака продолжает воровать кубики льда из горшка с маминой орхидеей»
12. «Она так и говорит своим взглядом: „Ты точно не против, что я играю с этим?“ И тут же вся чашка чая проливается на меня»
13. «Вот что случается, когда я цепляю рулон туалетной бумаги на держатель»
14. «Кажется, мне нужна новая зубная щетка»
15. «Я отвернулась лишь на 5 секунд»
16. Они запрыгнули на стол и съели кусок масла
17. «Думаю, нам для кухонных ящиков понадобятся замки от детей»
18. Прошлой ночью были салфетки, сегодня — пакеты с продуктами
19. «Вот из-за чего я сегодня проснулся»
20. «Пошел надевать ботинки, а там... Сначала он был в носке ботинка, и я не чувствовал его, пока не засунул ногу»
21. «Вчера установили самоочищающийся лоток, который обошелся нам в $ 400. А сегодня проснулись и увидели это»
Фото на превью No_Butterscotch2204 / Reddit
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