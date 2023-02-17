20+ неугомонных питомцев, которые в два счета доводят своих владельцев до нервного срыва

Домашние животные не только дарят своим владельцам ласку и любовь, но и доставляют массу хлопот. Особенно этим славятся кошки, ведь они могут чуть ли не по стенам лазить, а потому добираются туда, куда им не следует совать свой любопытный нос. Владельцам таких пушистых сорванцов только и остается, что пить успокоительное и устранять последствия их проделок.

1. «Эта пушистая зараза только что проделала дырку в чипе моей карты»

2. «Ушла на 5 минут, чтобы выгулять собаку. Вернулась и увидела это. А ко мне через полчаса придут гости!»

3. Когда попался на месте совершения своих проделок

4. «Сегодня вечером вернулся домой, не стал включать свет... В итоге мы оба едва не умерли, когда я чуть не наступил на нее»

5. Это виноватое лицо такое милое!

6. Ой, смотрите, кто-то утомился уничтожать обои?

7. Прощайте, AirPods

У знакомой девушки собака разгрызла слуховые аппараты за $ 14 тысяч. Так что просто помните, что, по крайней мере, вы потеряли не $ 14 тысяч. © Ieatratsbro / Reddit

8. «Мой кот порвал шторы у моей мамы»

«Но я виню того умника, который прицепил кошачью лежанку прямо под причудливыми кружевными шторами».

9. Кажется, кто-то догадывается, что он будет наказан

10. «Муфасе нравится сидеть на моей тумбочке и орать на меня, пока я лежу в постели. А если я игнорирую его, он начинает скидывать все подряд»

11. «Моя собака продолжает воровать кубики льда из горшка с маминой орхидеей»

12. «Она так и говорит своим взглядом: „Ты точно не против, что я играю с этим?“ И тут же вся чашка чая проливается на меня»

13. «Вот что случается, когда я цепляю рулон туалетной бумаги на держатель»

14. «Кажется, мне нужна новая зубная щетка»

15. «Я отвернулась лишь на 5 секунд»

16. Они запрыгнули на стол и съели кусок масла

17. «Думаю, нам для кухонных ящиков понадобятся замки от детей»

18. Прошлой ночью были салфетки, сегодня — пакеты с продуктами

19. «Вот из-за чего я сегодня проснулся»

20. «Пошел надевать ботинки, а там... Сначала он был в носке ботинка, и я не чувствовал его, пока не засунул ногу»