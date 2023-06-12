20+ человек, которые обожают своих хвостатых питомцев, какую бы дичь те ни творили

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Пожалуй, у каждого владельца животных в телефоне найдется несколько сотен снимков его питомца в дурацких позах и ситуациях. Коты и собаки настолько непосредственны в своих проявлениях, что перед их обаянием сложно устоять. И даже если они делают что-то непозволительное, злиться на хвостатых любимцев просто невозможно.

«Мой пес научился проходить через закрытые двери, пока я был на работе»

Битва кота и рулона туалетной бумаги в самом разгаре

Он точно знает, как складывать кухонные полотенца. Просто у него лапки

«Мой песель всего лишь схватил маффин»

Так вот кто своими мягкими лапками моет все тарелки в посудомойке!

«Собака зевнула, а со стороны кажется, будто она орет на свою курицу»

Кажется, ему так удобно

«Мой пес хочет убедиться, что я не свожу с него глаз»

Этой чистюле нравится вылизывать волосы

Собакены уверены, что диван куплен исключительно для них

«Кажется, я не попаду на собеседование. Коты не собираются меня отпускать»

Его девиз «Слабоумие и отвага»

Кот нашел отличное место для отдыха

«Мой песель спросонья испугался того, что я хочу его сфоткать»

«Извините, я хочу кое-что уточнить!»

Кот недолюбливает эту стену

«В зимние месяцы мы зовем нашу собаку Снежок. Кажется, не надо объяснять, почему»

«Мой кот обожает так сидеть»

В большой компании всегда есть тот, кто портит кадр

«Коту нельзя сидеть на столе, но этот хитрец нашел выход»

«Мой песель не очень любит прогулки на морозе»

Кажется, Его Котейшество проводит какой-то ритуал

«Я оставил холодильник открытым всего на минутку, и вот что этот мохнатый наглец учудил»

«Использую снимки моего чересчур эмоционального собакена в качестве реакций на сообщения коллег»