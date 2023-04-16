20 питомцев, которых после стрижки даже любящий хозяин не факт, что узнает
Для многих четвероногих поход в салон — это суровая необходимость. Ведь, если питомец зарастет шерстью, это может сказаться на его здоровье. Но грумеры и хозяева не всегда понимают друг друга, и в итоге парикмахерскую покидают совершенно неузнаваемые любимцы. Если же за стрижку берется сам владелец, предугадать результат становится еще сложнее.
После похода к грумеру пес выглядит как пятый из «Битлов»
Когда стрижка получилась не такая, о какой мечтал
«У грумера был выходной, но собаку нужно было срочно подстричь»
«Ну что уж греха таить, я действительно ляпнул грумеру: „Состригите половину“»
- Впрочем, некоторых питомцев спа-процедуры только красят.
«Нашему щенку прямо ну очень требовалась стрижка»
И не верится, что это та же собака, только уже после стрижки
«Я долго хохотал, забирая свою собаку со стрижки. Грумер немного не понял мою просьбу „Сверху постричь, а лапы побрить“»
- Для многих людей поход в салон тоже оборачивается сущим испытанием.
Новая прическа, стильный свитер — просто красавец!
«На месте хозяина я бы не оставлял обувь без присмотра»
- У некоторых хозяев питомцы всегда готовы подкинуть сюрприз и безо всякого повода.
«Грумер сваял парик из шерсти нашего песеля»
— Сегодня я уволил своего грумера.
— А я бы, наоборот, дал ему прибавку.
Похоже, план мести созрел
Новая стрижка, а улыбка все та же
«Титан определенно недоволен новой стрижкой»
«Мой маленький зубастик обзавелся новой стрижкой»
«С какого-то перепугу грумер превратил нашу собаку в хрестоматийную пожилую дамочку из сериала»
«Кажись, грумер мне вернул не ту собаку»
«Это Генри после визита к парикмахеру. Мы ухохатывались пару дней, а сейчас подумываем сделать футболки с этой фоткой»
«Отправил к грумеру Чубакку, обратно получил принцессу Лею»
«После стрижки наш терьер превратился в маленькую мышку»
Фото на превью davidmeyrowitz / Reddit
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