20 питомцев, которых после стрижки даже любящий хозяин не факт, что узнает

Для многих четвероногих поход в салон — это суровая необходимость. Ведь, если питомец зарастет шерстью, это может сказаться на его здоровье. Но грумеры и хозяева не всегда понимают друг друга, и в итоге парикмахерскую покидают совершенно неузнаваемые любимцы. Если же за стрижку берется сам владелец, предугадать результат становится еще сложнее.

После похода к грумеру пес выглядит как пятый из «Битлов»

Когда стрижка получилась не такая, о какой мечтал

«У грумера был выходной, но собаку нужно было срочно подстричь»

«Ну что уж греха таить, я действительно ляпнул грумеру: „Состригите половину“»

Впрочем, некоторых питомцев спа-процедуры только красят.

«Нашему щенку прямо ну очень требовалась стрижка»

И не верится, что это та же собака, только уже после стрижки

«Я долго хохотал, забирая свою собаку со стрижки. Грумер немного не понял мою просьбу „Сверху постричь, а лапы побрить“»

Для многих людей поход в салон тоже оборачивается сущим испытанием.

Новая прическа, стильный свитер — просто красавец!

«На месте хозяина я бы не оставлял обувь без присмотра»

У некоторых хозяев питомцы всегда готовы подкинуть сюрприз и безо всякого повода.

«Грумер сваял парик из шерсти нашего песеля»

— Сегодня я уволил своего грумера.

— А я бы, наоборот, дал ему прибавку.

Похоже, план мести созрел

Новая стрижка, а улыбка все та же

«Титан определенно недоволен новой стрижкой»

«Мой маленький зубастик обзавелся новой стрижкой»

«С какого-то перепугу грумер превратил нашу собаку в хрестоматийную пожилую дамочку из сериала»

«Кажись, грумер мне вернул не ту собаку»

«Это Генри после визита к парикмахеру. Мы ухохатывались пару дней, а сейчас подумываем сделать футболки с этой фоткой»

«Отправил к грумеру Чубакку, обратно получил принцессу Лею»