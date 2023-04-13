20+ питомцев, у которых день без выкрутасов — это какой-то бессмысленный день

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Сложно передать словами, насколько сильно мы любим кошек и собак. Однако не проходит и дня, как они обязательно что-нибудь отчебучат. И даже когда их озорство перестает укладываться в рамки приличия, им все сходит с рук, а точнее, с лап. Но достаточно одного взгляда на пушистых сорванцов — и все, сердечко тает.

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