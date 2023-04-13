20+ питомцев, у которых день без выкрутасов — это какой-то бессмысленный день
Сложно передать словами, насколько сильно мы любим кошек и собак. Однако не проходит и дня, как они обязательно что-нибудь отчебучат. И даже когда их озорство перестает укладываться в рамки приличия, им все сходит с рук, а точнее, с лап. Но достаточно одного взгляда на пушистых сорванцов — и все, сердечко тает.
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- Он выглядит так, словно собирается отчитать тебя за то, что ты поздно вернулся домой. © Oneeyedpopeye / Reddit
А вы уже видели статью «20+ животных, которые не могут понять, как устроены люди и что они вообще такое»?
«У собаки, которую водят в „детский сад“ вместе с моей, восхитительная разухабистая улыбка»
Накуплена куча всяких вкусняшек и игрушек, но нет же, морковка круче
Чемодан был закрыт на 95 %, но паршивец все равно умудрился залезть внутрь
Немного увлеклась во время игры. Но все равно не собирается ничего делать, чтобы распутаться
- Судя по ее обвиняющему взгляду, это все ваша вина, и вам это исправлять. © ApplesauceCreek / Reddit
Да, это она так спряталась
- Вы о чем? Я никого не вижу. © Feisty_Coyote9969 / Reddit
Да, это вполне нормально, она так сидит
Заказчик явно в шоке
Они с трудом терпят друг друга, но любят
Каждой весной это становится его любимым местом
Что тут происходит?
«Застала свою кошку в таком виде»
«Наш офисный кот просто обожает ситечко для раковины»
Вроде бы все в порядке, но если приглядеться к лапам, то появляется куча вопросов
Оказывается, если чесать собаке пузо, то можно ее «сломать»
Она заснула с задней лапой на голове
Плацкартный вагон, верхняя полка
- Судя по морде, как боковушка у туалета. © gte23 / Pikabu
Такое ощущение, что хозяин как-то неправильно «собрал» свою собаку
Хотите увидеть кота в теле собаки? Вот, пожалуйста
«Открыла клетку, чтобы попугаи прогулялись, но к ним пришел гость»
«Одна из самых странных кошек, что мне довелось встретить. У соседей есть козы. Вот так выглядит неприязнь к ним»
Кажется, у кого-то есть пара вопросов
Посмотрите еще пару статей, в которых наши питомцы доказывают, что они живут сами по себе:
Фото на превью dumpster.diver / Pikabu
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