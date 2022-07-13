20+ хозяев, которые обделили своих животинок вниманием. Но хвостатые не стали это терпеть

Если уж вы завели питомца, будьте готовы уделять ему безраздельное внимание. Иначе можно, ничего не подозревая, отхватить лапой по смартфону. Или получить «кусь» за ногу. А еще обнаружить в детском кресле вместо ребенка своего котейку. Ведь домашние любимцы тоже считают себя нашими малышами.

Мы в ADME представляем, как это выглядит, когда пушистики требуют внимания, поэтому искренне разделяем чувства героев этой подборки.

«Кошка вечно манипулирует нами. Вот такую мордашку она корчит каждый раз, когда чего-то требует»

«Кошка целых 5 минут таращилась на моего ребенка, когда он сидел в этой штуке. Вытаскиваю из нее малыша, оборачиваюсь и вижу это»

«Когда моему бостонскому терьеру нужно внимание, он просто ищет мое лицо, чтобы подставить свою пятую точку»

«Моя маленькая родственная душа принесла мне это в постель из другой комнаты. Как такое возможно?»

«С любовью. Всегда. От меня тебе».

«Кошка любит приносить мне подарки, когда я сижу работаю»

«Так, ты сказал, что тебе нужно кое-что сделать, да?»

«Сегодня мне пришлось вязать под крайне пристальным наблюдением»

«Ну что ж, видимо, это больше не мой клубок пряжи»

«Я, конечно, понимаю, что он хочет внимания, но для этого вовсе необязательно разваливаться на всю кровать»

«Так кот пытается меня заставить погладить его и отвлечь от моих собственных дел. Во взгляде ни намека на чувство вины»

Я прямо вижу его мысленные усилия в этот момент. © ilovearabianhorses / Reddit

«Обычно моя кошка не мяукает. Но сегодня она принесла мне вот такой подарок и при этом издала хихикающий звук»

«Его реакция на то, что я делаю домашнее задание, а не играю с ним»

Маленькая любительница гербариев требует похвалы

Вы просто обязаны взять листик и сказать спасибо. А еще отблагодарить рыбкой. © alittlebitsarcastic / Reddit

«Уделяла ей недостаточно внимания и вот что получила»

«Я прямо представляю, как она подходит к столу и пытается свернуться калачиком у тебя на коленях, как маленький щенок, которым она когда-то была»

«И так каждый раз, когда он хочет поиграть. Просто садится перед телевизором и сидит там, уставившись на меня, пока не возьму игрушку»

«Я пытался поиграть с псом, а кошка Имбирь забралась на него сверху, чтобы показать, кто тут главный. Бедный мальчик»

Очевидно, коты просто не могут вынести, когда их человек уделяет внимание не им

Малыш получает то внимание, которое раньше уделяли кошке. Поэтому она копирует поведение ребенка, чтобы с ней тоже поиграли. © mikes_username / Reddit

«Быстро обрати на меня внимание, иначе укушу! Я предупреждал»

«Сын хотел поиграть в игру на своих часах, но кот решил иначе»

«У моего кота есть план из нескольких пунктов, как привлечь мое внимание»

«Сначала — „Надо проверить, смотрит ли мама“; потом — „Ну и что ты будешь с этим делать?“. А после всего этого еще и начинает дуться на меня».

«Этот малый вытворил такое и сегодня. Мне беспокоиться?»

Кажется, он видит в тебе свою игрушку. © dev_master / Reddit