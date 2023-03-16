20+ пушистых непосед, которым хозяева хотели бы сказать: «Ну ты можешь хоть разок побыть нормальным?»

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Сила нашей любви к своим питомцам порой не укладывается ни в какие рамки. И они этим бессовестно пользуются. А нам остается только умиляться, фотографировать их бесчинства и делиться снимками с окружающими.

«Нарисуй меня как одну из своих француженок»

«Моя кошка просто обожает новые места и людей. Сегодня у ветеринара она мурчала так громко, что невозможно было услышать ее сердцебиение. Пришлось врачу прикрыть кошке носик, чтобы она хоть ненадолго умолкла»

«Я буквально на 2 секунды оставила тарелку...»

«Вот такую мордочку строит мой песель Портер, когда ему достается арахисовое масло»

«Взяла из приюта кошечку, чтобы внести немного стабильности в свою жизнь. Но, похоже, она готова внести лишь хаос»

Битва за кресло под солнцем

Говорит, что это все морские свинки, а не он

Милейший разбойник

«Это Кода — наполовину хаски, наполовину кот»

Кое-кто хочет войти

Ну кто так спит?

Братец для него — самое удобное кресло

«Тебе не спрятаться от меня, маман»

«Захотелось поделиться фоткой своих приятелей»

Попросился на ручки, а потом сделал «хоба!»

«Да, мне так удобно»

«Мой кот любит сидеть в душевой кабине»

«Нашла свою кошку в корзине для белья. Интересно, она думает, что это ее новая кроватка, или хочет сказать, что ее тоже нужно постирать?»

«Каждое утро она наблюдает, как варится мой кофе»

Котик Длинная Лапка

«Это Бефстроганов. Стоило мне отвернуться на полминутки, как он угнал целый кусок пиццы с моей тарелки. Не будьте как Беф»

«Я буквально ТОЛЬКО ЧТО поменяла наволочку»