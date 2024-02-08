20+ пушистых хулиганов, которые не дают своим хозяевам расслабиться ни минуточки

Из-за того, что с домашними питомцами порой бывает немало хлопот, не каждый отважится заводить себе кого-то кроме маленькой черепашки или аквариумных рыбок. И, как мы убедились в процессе работы над этой подборкой, в таком подходе есть свои преимущества. Например, в том, что дом наверняка останется целым и по возвращении с работы вас не будет поджидать очередной сюрприз. Но те, кто отважился завести себе пушистых друзей, на проделки своих подопечных смотрят с юмором. И рассказывают о наболевшем в сети.

«Я безумно рад, что заказал это кошачье дерево ручной работы за $200 долларов. Деньги явно потрачены не зря»

Не могу на это смотреть. Слишком много дерзости для одного фото. ©Katiemj1619 / Reddit

«Вы понимаете, что я отвернулась буквально на 10 секунд?!»

И он считает, что теперь я должна убирать весь этот бардак

Только посмотри, эта хитрая морда явно намекает «Я бы сделал это снова». ©Fall_Baby_01 / Reddit

«Бездна смотрит на вас. И медленно уничтожает жалюзи»

«Моя кошка буквально одержима прятками под ковриком. Постоянно нахожу ее в таком положении, когда она «прячется», высунув только ноги... и ковер «дышит»

Когда попался прямо на месте «преступления»

Он понимает, что не был хорошим мальчиком

«Думаю, нам для кухонных ящиков понадобятся замки»

«Посмотрите, из-за чего я проснулся сегодня»

Кажется, кому-то явно не нравятся эти обои

Так уж получается, что таким милым пушистым хулиганам хозяева готовы простить практически все.

«Эта пушистая морда только что проделала дырку в чипе моей карты»

«Ушла на 5 минут, чтобы выгулять собаку. Вернулась и увидела это. А ко мне через полчаса придут гости!»

«Сегодня вечером вернулся домой, не стал включать свет... В итоге мы оба едва не умерли, когда я чуть не наступил на нее»

Это виноватая мордашка такая милая!

В своих играх собаки способны остановиться далеко не всегда. И хозяевам этих хороших мальчиков и девочек иногда приходится терпеть миллионы выходок.

Прощайте, AirPods

У знакомой девушки собака разгрызла слуховые аппараты за $ 14 тысяч. Так что просто помните, что, по крайней мере, вы потеряли не $ 14 тысяч. © Ieatratsbro / Reddit

«Мой кот порвал шторы у моей мамы»

«Но я виню того умника, который прицепил кошачью лежанку прямо под причудливыми кружевными шторами».

«Муфасе нравится сидеть на моей тумбочке и орать на меня, пока я лежу в постели. А если я игнорирую его, он начинает скидывать все подряд»

«Она так и говорит своим взглядом: „Ты точно не против, что я играю с этим?“ И тут же вся чашка чая проливается на меня»

«Кажется, мне нужна новая зубная щетка»

Они добрались до стола и съели кусок масла

«Прошлой ночью были салфетки, сегодня — пакеты с продуктами»

«Вчера установили самоочищающийся лоток, который обошелся нам в $ 400. А сегодня проснулись и увидели это»

«Ей определенно нравится, что я трачу на нее деньги»