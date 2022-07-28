20+ ситуаций, которые поймут все счастливые обладатели пушистиков

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Те, у кого дома живут питомцы, отлично знают, что у хвостатых есть свои фишки в поведении. Кошки питают любовь к пряткам в неожиданных местах. А собак часто тянет поваляться в грязи или зачем-то высовывать морду из окна машины во время поездки.

Нам в ADME знакомы многие моменты, запечатленные в нашей подборке. А в конце будет маленький бонус, показывающий, что животные порой бывают совсем как люди.

«Обыскала весь дом в поисках нее и наткнулась на это»

О да, когда у вас собака, это так весело

Когда кошки становятся слишком любопытными и решают понюхать цветок

«Количество шерсти, которую моя собака „вырабатывает“ каждый день»

«Вообще-то мне нужно работать»

«Прошлой ночью он застрял в штанах. Мы спасли его, когда проснулись»

«Я уже засыпала и тут увидела это»

«Мы отлично провели время в парке»

«Я полагаю, что поднос теперь принадлежит ему»

«Мы купили подставку, чтобы ему не приходилось так сильно наклоняться во время еды. Но что-то пошло не так»

«Мое белье напугало меня, внезапно мяукнув»

«Вот как она протестует, когда мы не даем ей нашу еду»

«Эта моль должна быть поймана»

Он уже сыт по горло этим дождем

Ему нельзя на диван

«Я сказала им, что они не смогут сегодня спать на кровати»

«Никак не мог найти свою кошку, пока не заглянул сюда»

«Я просто повернулась, пока резала мясо на ужин»

Ее первая поездка летом с опущенными стеклами

«Я тут вообще-то душевую делал»

«Мой кот каждый раз, когда я ем»

«Это единственный способ, благодаря которому я могу спокойно поиграть»

«В приюте сказали, что она пугливая и не захочет много находиться рядом с нами. Но вот с чем я просыпаюсь каждый день»

Бонус: все мы немного эта собака