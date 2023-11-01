20+ твитов, которые поймет каждый хозяин хвостатого сокровища
Как только мы заводим домашнего питомца, жизнь сразу начинает играть новыми красками. Великодушно доверив нам заботу о себе, хвостатые баловни взамен щедро одаривают нас любовью и позитивными эмоциями. Их поступки порой кажутся нам невероятно умными, а шалости — умилительно смешными.
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Работа ветеринара не только сложная и ответственная, но и полная замечательных теплых моментов. В конце концов только этого врача пациент в благородность может лизнуть в нос.
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У большинства хозяев одна и та же первая реакция на новую шалость питомца — срочно написать об этом в интернет и, желательно, с фото. И разве можно их в этом упрекнуть?
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Многочисленные твиты, истории с форумов и посты в соцсетях служат неоспоримым доказательством того, что, если у тебя пушистый хвост, мокрый нос и умильная мордаха, то можно хулиганить без оглядки. Обязательно простят, а потом еще и что-нибудь вкусненькое дадут.