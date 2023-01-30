20+ крошечных животных, которые смогут растопить даже сердце Волан-де-Морта

Фото кошек и собак практически всегда собирают в сети кучу лайков и комментариев, особенно если животные маленькие. Но ведь есть и другие миловидные зверушки, которых выбирают в качестве домашних питомцев. Некоторые из них настолько крохотные и очаровательные, что тут же хочется бросить все дела и завести себе такого же.

Вы только посмотрите на этого прелестного малыша

«Сегодня я его взвесила: целых 10 граммов. Вот такое мое маленькое, но большое чудо»

Некоторые котята настолько маленькие, что их можно измерять даже так

«Соус».

На самом деле он так спит

«Так мой парень кормит новорожденного щенка»

«Пришлось убрать этого паренька с проезжей части»

«Когда он родился, был размером с обычного котенка. Некоторые женщины носят под мышкой маленьких собачек, ну а я — вот такого козленка»

«После рождения носила его везде с собой, занималась своими делами и раз в 30–40 минут кормила по капельке в рот. И вот однажды, сидя на ручках, малек начал бодать подбородок. Тут же получил бутылочку с соской и впервые самостоятельно поел».

«Когда я возвращаюсь домой, он садится на меня и начинает облизывать. Любит привлекать к себе внимание, чтобы с ним поиграли»

Маленькие хамелеоны — самые милые существа на свете

Эта крошка любит путешествовать в детском слинге, потому что она очень-очень маленькая

Так выглядит детеныш валлаби. Вы только посмотрите, сколько милоты на фото

«Вот такую пятнистую черепаху я нашел на прошлой неделе»

«У меня вылупился карликовый геккон. Ему всего сутки»

«Прогуливался по лесу и обнаружил орешниковую соню. Она занесена в Красную книгу. Немного попозировала мне и спряталась под хвост, чтобы подремать»

«У моей ежихи родились детишки»

«Вот паук, которого я нашел у себя дома»

Никогда не думала, что буду нахваливать паука, но он такой милашка. © ellstaysia / Reddit

«Не могу поверить, что ей уже 5 лет. Когда она неслась, яйца были просто крошечными»

«Моя крошечная собака в крошечной шляпе и крошечных галошах»

Мне кажется, что ему бы подошло имя Титан или Голиаф. © adamwally / Reddit

Птенцы китайской расписной перепелки настолько маленькие, что прекрасно помещаются в чайной ложке

Вы только посмотрите, какой мохнатый и модный «аксессуар» для ногтей

«Моя маленькая соня слишком выросла за 1 неделю»

«А вот мой детеныш ресничного геккона»

Ну вот как можно быть таким милым? © horrescoblue / Reddit