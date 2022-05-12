20 животных, которые появились на свет лишь для того, чтобы всех очаровать

Если заглянуть в телефон к человеку, у которого есть ненаглядный питомец, то с большой вероятностью можно увидеть, что галерея хозяина будет наполнена фотографиями с его пушистиком. И это неудивительно, ведь наши питомцы почти в любой момент могут очаровать своей милой мордашкой или уморительной позой. А такой кадр ну просто нельзя пропустить.

Мы в ADME давно заметили, что нельзя просто так пролистнуть потешную фотку с пушистым любимцем и не улыбнуться.

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Ее голова очень тяжелая: слишком много мыслей

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«Каждый вечер она забирается на него и своим взглядом дает мне понять, что я тут лишняя»

«Мой пес и его птенцы»

«Тетя не считает моего рыжего кота милым»

«Нашел его за шторами гавкающим на людей»

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«Хэнк любит свою крольчиху Мо. Мо тоже любит Хэнка. Но иногда она просто его терпит»

Какой чудесный аромат!

Угадайте, кто готов к выходным

Ветер задувает в его пухлые щечки

«Малыш с половиной своей коллекции»

А другая половина — под диваном. © IamCanadian11 / Reddit

Гордый выпускник собачьей школы

«Я бананчик»

«У родственников недавно появился этот очаровательный шоколадный лабрадор. Поздоровайтесь с ним»

«Это Нелли, и, кажется, она не знает, как сидеть»

«Сегодня Джус решил потереть свою мордочку о свежескошенную траву на поле для гольфа»