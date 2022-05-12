20 животных, которые появились на свет лишь для того, чтобы всех очаровать
Если заглянуть в телефон к человеку, у которого есть ненаглядный питомец, то с большой вероятностью можно увидеть, что галерея хозяина будет наполнена фотографиями с его пушистиком. И это неудивительно, ведь наши питомцы почти в любой момент могут очаровать своей милой мордашкой или уморительной позой. А такой кадр ну просто нельзя пропустить.
Мы в ADME давно заметили, что нельзя просто так пролистнуть потешную фотку с пушистым любимцем и не улыбнуться.
«У моей собаки отит, поэтому вот так мы ее купаем»
«Перси просит бросить ему его игрушку»
- Сначала подумал, что это галстук-бабочка. © Spicy_Eyeballs / Reddit
Ее голова очень тяжелая: слишком много мыслей
«Виста после душа»
«Она готовится к лету и отлично позирует для мамы!»
«Каждый вечер она забирается на него и своим взглядом дает мне понять, что я тут лишняя»
- Папина девочка. © Admirable_Share_5843 / Reddit
«Мой пес и его птенцы»
«Тетя не считает моего рыжего кота милым»
«Нашел его за шторами гавкающим на людей»
Он любит залезать в штаны
«Хэнк любит свою крольчиху Мо. Мо тоже любит Хэнка. Но иногда она просто его терпит»
Какой чудесный аромат!
Угадайте, кто готов к выходным
Ветер задувает в его пухлые щечки
«Малыш с половиной своей коллекции»
- А другая половина — под диваном. © IamCanadian11 / Reddit
Гордый выпускник собачьей школы
«Я бананчик»
«У родственников недавно появился этот очаровательный шоколадный лабрадор. Поздоровайтесь с ним»
«Это Нелли, и, кажется, она не знает, как сидеть»
«Сегодня Джус решил потереть свою мордочку о свежескошенную траву на поле для гольфа»
А как ваши питомцы очаровывают всех вокруг?
Фото на превью msmame / Reddit
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