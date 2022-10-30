20 животных, с которыми точно не соскучишься

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Животные приносят в дом уют и делают нашу жизнь веселее. Порой питомцы ведут себя как дети и легко поднимают настроение всей семье. К слову, злиться на четвероногих друзей очень сложно, даже если они стащили со стола хлеб, который хозяева пекли целый день.

1. «Попытался сфотографировать кота»

2. «Я провела целый день за выпечкой хлеба. Кто бы мог подумать, что в нашем доме объявился воришка!»

3. Когда кот не может определиться, любит ли хозяина или терпеть его не может

4. «Кота моего напарника настиг экзистенциальный кризис»

5. «Коты моего друга пытаются... подружиться»

6. «Моя собака осознала, что может стоять в бассейне»

7. Друзья зависают в парке

8. «Сегодня мой пес встретил меня с работы весьма необычным образом»

9. «Хомяк моего друга считает, что он дон Корлеоне»

10. «Я собиралась на работу, когда наши взгляды пересеклись»

11. «Пришел на работу и обнаружил свою ручную мышь, которая пряталась у меня в рюкзаке»

12. «Кошка моей мамы не догадывается, как мы ее всегда находим»

13. «Мой щенок захотел справить нужду, пока я спала, и сделал это не на ковер, а в совок. Я приятно удивлена!»

14. «Моя мама оставила пачку чипсов на диване. Через пару минут я услышала вой нашего пса и решила проверить, что случилось»

15. «Псу моего брата не очень понравился новый член семьи»

16. «Пытаемся отучить кота околачиваться возле журнального столика. Вот что он думает об этом»

17. «Моя собака притворяется, что в упор не замечает предупреждающий знак»

18. «Моя любимая фотография моего мопса. В траве нет ямы, если что»

19. «Он собрал все мячики, которые нашел в доме, и пролежал вот так 10 минут»

20. «Я понятия не имею, как и когда она туда попала»