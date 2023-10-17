30 пушистых наглецов, которые плевать хотели на ожидания хозяев

Котики не всегда ведут себя идеально. Но хвостатым любимцам можно простить и ночные тыгыдыки, и разворошенные горшки с землей, и прочие мелкие хулиганства, ведь именно благодаря им мы зачастую учимся ценить не вещи, а отношения.

«Посидеть спокойно в туалете? Не сегодня»

«Кота оставили без присмотра на 2 минуты»

Говорят, чтобы кошка не лазила по столам, надо застелить их фольгой. Ну-ну

«В силу Басиного неутомимого интереса к раскопкам, пришлось убрать все незащищенные цветы с подоконника на верх кухонных шкафчиков»

«Бася подумал и решил: „Али я не кот? Али не прыгну?“ В общем, проснулись в 7 утра от жуткого грохота. Кот не раскаивался. Обиделся только, что на время устранения последствий его с кухни выгнали и заперли в комнате».

Хулиганы — они смелые

У меня Кот боится пылесоса, однако стоит воющему чудищу подползти ближе, чем на полметра, бьет его лапой. Защитник! Как-то избил он опять пылесос, а я его тут же выключила. Кот немножко офигел от своей силищи и взгромоздился на побежденного монстра. © Лиса Патрикеевна / ADME

Просто почему?..

«Я тут вообще ни при чем!»

Этот хвостатый демон лишил меня сна. По ночам он сбрасывает вещи со стола. Я не сплю нормально уже несколько месяцев"

Не все котики мечтают стать домашними

На работе жили полудикие коты. Мы их подкармливали, а они ловили мышей — взаимовыгодные отношения. Но потом хвостатых отправили в приют, а я одного котенка притащила домой. Первым делом мы его кастрировали. Сутки он отсыпался, а потом начал разносить квартиру. Бился в двери и окна, сворачивал все вещи с поверхностей, чуть не утонул в унитазе и при этом орал, как резаный слон. Однажды прихожу с работы, а он умудрился вышибить форточку и застрял между рамами. Спать было невозможно, мы запирались, он всю ночь ломился в дверь. Однажды закрылись от него в кладовке и нам даже удалось уснуть, но скоро он начал карабкаться по стене, падал и опять карабкался. В 4 утра он таки прорвался к нам через вентиляционное окно, выбив вентилятор. И еще он постоянно гадил. Лоток игнорировал, как ни приучали, демонстративно делал свои дела вокруг. Мы продержались около года, но в итоге решили, что жить во взаимной ненависти вредно для всех. Кот был отправлен к знакомым в деревню, обрел свободу и благополучно прожил там 14 лет. Людям так и не давался, иногда забегал поесть. © Татьяна Лобанова / ADME

«Кто-нибудь, расскажите мне, что такое нормальная жизнь. Ну, когда у тебя нет кота»

«Данное действо было произведено группой из трех котов, но попался на месте преступления лишь один»

«Я опаздываю в школу, а кот не отдает мою сумку и пропуск»

У каждой кошки свои причуды

Моя бенгальская кошка на съемной квартире разодрала обои и шторы. Переехали на время ремонта к брату, но и там с обоями она была не в ладах. Теперь у нас дома стены крашеные. Если с ней не поиграть, она может специально «потрогать» когтями шкафы, дверные косяки, и смотрит на реакцию, мол, сами напросились! И да, чувство вины у нее напрочь отсутствует. © Elmira Assol / ADME

«Целый день не мог найти своего кота. Обыскал весь дом, а в итоге обнаружил этого дурашку здесь»

«Посмотрите, что она сделала с моим креслом»

«Моя кошечка немножко разозлилась, потому что я ненадолго запер ее в своей комнате»

Кто сказал, что котики не играют в конструктор?

Котики вообще полны сюрпризов

В детстве у нас жил огромный рыжий кот Леопольд, невероятно длинношерстный и лохматый. Поесть любил всегда, отчего казался еще толще, и все время прибавлял в объемах. Как-то бабушка пошла в хлев кормить живность, а там на сене наш Леопольд котят рожает. Бабуля глянула на это все и выдала: «Леопольд, как ты мог?!» © Подслушано / VK

«Я 5 лет растила орхидею, и вот на ней завязался первый бутон. Но у моего кота были другие планы»

«Как пелось в одной песне: „Говорят, что я сделала что-то плохое, но почему же тогда мне так хорошо?“»

«Она обожает рыться в мусоре»

«Каждый раз, когда друг приходит ко мне в гости, мой кот делает так»

От хулиганистых котов тоже есть польза

Мой кот очень сильно «косячил» лет так до двух. Все летело у нас с полок. Мы уже даже не реагировали, если что-то где-то упало. Один раз он даже потолок разорвал. Сейчас ему 4 года, «косячит», но не сильно. Ну, вазу с цветами иногда перевернет или из шкафа вещи выбросит. Но зато муж и дети научились шкафы закрывать! Никому не хочется несколько раз в день в шкафах порядок наводить и белую шерсть с одежды счищать. © Солнышко пушистая / ADME

Ох уж этот взгляд!

«„Котенок — это весело!“, — говорили они. И это только первый день»

«Я отвернулась на секунду. У него в комнате есть специальный фонтанчик, но не-е-ет, в моей кружке вода вкуснее!»

«Это даже не наш кот!»

Кому — хулиганство, а кому и бесплатный косметолог

Мамочка однажды нанесла на лицо сметанно-клубничную маску. Нанесла, втерла и легла на диван. И уснула. Проснулась от того, что ее кот Баксик лицо ей старательно вылизывает. По маминым словам, лучшего пилинга ей в жизни никто не делал! © TheTavrist / ADME

Моль в естественной среде обитания

«Стоило мне подмести пол...»