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9 человек, которые готовы в лепешку расшибиться, лишь бы угодить своим питомцам

Животные
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Пользовательница Твиттера под ником Nadia Shibkova поведала о том, что собачка ее мамы ест яблоки, но только без кожуры. И хозяйка чистит фрукты для песика, а из кожуры варит варенье. Как оказалось, довольно много владельцев животных идут на некоторые жертвы ради своих питомцев. Вот какими прикольными историями поделились люди в ответ на твит.

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Вот еще 19 твитов о животных, после прочтения которых хозяин зверушки может подумать: «О, мы не одни такие».

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2912337
AdMe/Животные/9 человек, которые готовы в лепешку расшибиться, лишь бы угодить своим питомцам
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