9 человек, которые готовы в лепешку расшибиться, лишь бы угодить своим питомцам

Пользовательница Твиттера под ником Nadia Shibkova поведала о том, что собачка ее мамы ест яблоки, но только без кожуры. И хозяйка чистит фрукты для песика, а из кожуры варит варенье. Как оказалось, довольно много владельцев животных идут на некоторые жертвы ради своих питомцев. Вот какими прикольными историями поделились люди в ответ на твит.