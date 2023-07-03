9 пар породистых кошек, которых даже заядлый кошатник может спутать, а вы теперь не будете

Коты нужны исключительно для того, чтобы мы их любили и восхищались ими, и совершенно не имеет значения, какой они породы. Но нам захотелось заполнить пробелы в «кошковедении» и разобраться наконец, все ли коты с приплюснутой мордой — персидские, и как отличить сибирскую кошку от норвежской (спойлер: весьма непросто, но возможно). Так что берите на руки своих пушистых любимцев и давайте выяснять.

Тойгер и бенгальская

Основное отличие этих пород в том, что у тойгеров окрас полосатый, как у тигра, а у бенгальских кошек — пятнистый, как у леопарда. Первая порода появилась в результате селекции короткошерстной табби, вторая — путем скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашними.

Персидская и гималайская

Эти две породы очень схожи, за одним исключением: у персидских пушистиков вообще не бывает окраса колор-пойнт, в то время как у гималайских все окрасы только пойнтовые. Цвета лап, ушей и «маски» на мордочке могут быть разными: черными, серыми, голубыми или рыжеватыми. Гималайских кошек выделяют в отдельную категорию пород, родственную персидской.

Норвежская лесная и сибирская

Спутать этих двух суровых красавиц легко: шерсть и у одной, и у другой породы роскошная, с густым подшерстком и водоотталкивающими свойствами. Различаются они, в первую очередь, географическим происхождением, которое и повлияло на некоторые детали каждой породы. Например, у норвежских кошек глаза раскосые и миндалевидные, в то время как у сибирских они более круглые. А еще у сибирских кошек наблюдается небольшой изгиб в спине — все из-за задних лап: они немного длиннее передних и помогают кошкам ловко и высоко прыгать.

Русская голубая и корат

Обе кошки серебристого цвета и зеленоглазые, но отличить их легко, если вы погладите и ту, и другую. У русской голубой так называемая «двойная» шерсть, включающая в себя подшерсток и ость, а у коратов — одинарная.

Сиамская и бирманская

Бирманскую кошку очень легко спутать с сиамской, ведь однажды чистая бирманская порода практически исчезла, а восстановлена была благодаря скрещиванию с сиамскими и персидскими кошками. Однако, несмотря на идентичный окрас колор-пойнт, вы узнаете бирманского пушистика по более длинной и пушистой, нежели у сиамцев, шерсти.

Британская и шартрез (картезианская)

Чтобы различить этих двоих серебристых красоток, их тоже желательно погладить. На ощупь вы сразу почувствуете, что у британской кошки нет подшерстка, а у шартрез шерсть «двойная». Кроме того, у британцев существует множество вариаций окраса: хоть самым популярным и остается серо-голубой, они бывают и черными, и рыжими, однотонными и двухцветными. А вот редкая порода шартрез всегда серо-голубая.

Канадский и донской сфинкс

Если с кошками, у которых есть шерсть, как-то проще, то как различить этих двоих лысиков? Оба одинаково трогательные и необычные, однако различий между ними хватает. Взять хотя бы то, что эти 2 сфинкса, несмотря на одинаковое название, никак не связаны между собой. Канадская порода была выведена путем селекции кошек с естественной мутацией — отсутствием шерсти, донской же сфинкс был «открыт» заводчиками в конце 80-х. У канадского сфинкса «лысый» ген является рецессивным, а у донского — доминантным. Кроме того, тело у канадских сфинксов обычно более крупное, мордочка округлая, а глаза, в отличие от их донского «коллеги», круглые, а не миндалевидные.

Турецкая ангора и као-мани

Как и в случае с британскими кошками, у турецкой ангоры есть наиболее популярный вариант окраса — снежно-белый, но эти кошки бывают и других цветов. А еще они славятся роскошными пушистыми хвостами. Као-мани, невероятно редкая тайская порода, выводится только в белом цвете — это отличительный признак породы, — а шерсть у них короткая и гладкая.

Абиссинская и сомалийская

Генетически эти 2 породы близки, но у сомалийских кошек благодаря рецессивному гену длинной шерсти шубка более пушистая и роскошная. А еще и у тех, и у других в окрасе прослеживается так называемый тикинг. Это когда каждая шерстинка окрашена в 2 цвета или больше.