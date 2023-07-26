Девушка забрала пантеру, которую бросила мама. Дикая кошка освоилась дома и подружилась с ротвейлером

Жительница Сибири взяла домой из зоопарка маленькую пантеру по имени Луна и заботилась о ней, выкармливая и воспитывая. Со временем Луна стала грациозной пантерой. Теперь она радостно бегает по снегу и дружит с крупным ротвейлером.

Удивительная судьба Луны связана с зоопарком на колесах, где ее мать отказалась от нее. На помощь малышке пришла Виктория, смелая и решительная девушка, которая решила взять большого котенка под свою опеку и обеспечить его необходимым питанием. Ранее у Виктории уже был опыт выращивания диких кошек, и она была уверена, что сможет подарить Луне дом и необходимую опеку.

С течением времени пантера Луна окрепла и привыкла к жизни рядом с людьми. А пес Виктории Венза, добрый ротвейлер, стал отличным другом для нее. Пусть и не сразу, но они подружились и теперь разделяют множество счастливых моментов вместе.

Пантера Луна стала настоящей знаменитостью в соцсетях, у нее миллионы подписчиков и просмотров.



Виктория уверена, что Луна счастлива рядом с ней и довольна своей жизнью, и она делает все возможное, чтобы обеспечить пантере комфорт и радость каждый день.