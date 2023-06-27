Кошка вернулась домой с запиской на ошейнике и стало ясно, что она ведет двойную жизнь

Некоторое время назад хозяйка кошки по кличке Тула из Британии рассказала невероятную историю. Однажды ее любимица пришла домой с запиской на шее, в которой неизвестные спрашивали, есть ли у пушистика дом и дописали, что она часто бывает в ресторане «Toby Carvery». Тут-то и выяснилось, что кошка ведет своеобразную двойную жизнь.

«Постоянно сидит в „Toby Carvery“»

Прочитав сообщение на бумажке, 41-летняя учительница Николь Кларк, владелица кошки, отправилась в местный ресторан «Toby Carvery». Там она узнала, что ее 11-летняя Тула каждый день околачивается в заведении, выпрашивая себе обед и ужин. Оказывается, это пушистое создание приходило туда и истошно мяукало у входа в здание, выпрашивая у посетителей и работников какую-нибудь вкусняшку. А после трапезы хитрюня уходила в неизвестном направлении. Походы Тулы в ресторан могли бы продолжаться и по сей день, если бы сотрудники не решили узнать больше о загадочной кошке. Официанты написали записку и прицепили ее к кошке на ошейник. Когда Тула вернулась домой, Николь прочитала записку и очень удивилась, прочитав вопрос, есть ли у ее кошки дом.

«У этого кота есть дом?»

Вся эта история расстроила хозяев Тулы, ведь они всегда заботились о ней и регулярно ее кормили. Однако это не помешало кошке удваивать свой рацион. Мало того, позже еще выяснилось, что хитрая особа также посещала местный дом престарелых и выпрашивала еду у пожилых людей. Она умело притворялась голодной и одинокой, вызывая сострадание у незнакомцев. Владельцы кошки опубликовали в интернете фотографии Тулы и написали, что их питомец живет в комфортных условиях и всегда хорошо питается. Хозяева также поблагодарили сотрудников и посетителей ресторана за то, что они не оставались равнодушными к кошке и кормили ее. Творческий подход Тулы вызвал восторг у пользователей соцсетей, под публикацией они оставили множество веселых комментариев. После того случая хозяева хитроумной кошки стали тщательней следить за жизнью своего питомца и стараются не выпускать его из дома. А если Туле и удается сбежать, она немедленно направляется в свой любимый ресторан. У нее там, кстати, появилась своя именная мисочка.