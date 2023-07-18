Лось вышел к людям, но не просто так. Парень увидел, что у него во рту, и не смог пройти мимо

Дикие животные не так уж часто выходят к людям. Когда это происходит, обычные городские жители начинают паниковать. Но только не наш герой. Парень заметил лося, не испугался, а подошел проверить, в порядке ли животное. Его рассказ об увиденном буквально всколыхнул сеть.

Джеймс Уэст возвращался домой на машине. В какой-то момент парень заметил лося за мусорным баком, почуял неладное и решил остановиться, чтобы подтвердить свои догадки. Молодой человек увидел, что лось что-то жует и при этом странно дышит. Оказалось, что животное подавилось мусорным пакетом и медленно задыхалось. Помощь была необходима, но подходить к лосю быстро и резко — опасное дело, ведь тот может начать защищаться и случайно причинить вред человеку. В течение 10 минут Джеймс медленно и осторожно подбирался к лосю, все время разговаривая с тем, чтобы дать понять: «Я здесь, чтобы помочь».

В конце концов парень поравнялся с животным и вытащил мешок из его рта, это оказалось несложно.

Лось задышал полной грудью и сразу повеселел. Даже пытался поиграть со своим спасителем. «Он принял меня как друга», — рассказал Джеймс.

Парень собрал мусор, разбросанный вокруг баков, чтобы инцидент не повторился. Во время уборки он обнаружил кусочек тыквы и накормил своего нового знакомого. Лось был безмерно счастлив. Джеймс пробыл там еще около часа, наблюдая за радостным животным. Парень признался, что почувствовал облегчение от того, что не оставил в беде зверушку.

К сожалению, это не единственный случай, когда мусор оказался опасным для окружающей среды. Многие животные, в том числе и морские обитатели нередко принимают пластиковые пакеты или бутылки за еду, что ведет к тяжким последствиям для их жизни и здоровья. Кого-то удается спасти, но, увы, далеко не всех. Каждый из нас способен принять меры, которые помогут предотвратить подобные ситуации. Как минимум, можно сократить покупку пластиковой тары, регулярно собираться и убирать территорию вокруг своего дома, сортировать отходы или попробовать изолировать мусорные баки от диких и уличных животных.