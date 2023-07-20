Одна из трех панд, живущих в Южной Корее, родила близнецов и привлекла внимание всего мира. Только взгляните на этих милах

7 июля в тематическом парке Everland возле Сеула большая панда по кличке Ай Бао родила детенышей-близнецов. Теперь в стране проживает целых 5 больших панд. И вот чем примечательно это событие.

Количество больших панд, живущих на планете в диких условиях, по последним данным не превышает 1 900 особей, хотя еще в 2006 году считалось, что панд около 1 000. Еще около 600 других панд живут в неволе в зоопарках и заповедниках. Продолжительность жизни гигантской панды в дикой природе составляет около 15 лет, но в неволе они доживают до 38 лет.

Годы целенаправленной работы по сохранению их естественной среды обитания и исследования помогли спасти этот вид панд, который находился на грани исчезновения.

Кстати, мало кто знает, что большая часть этих милых животных принадлежит Китаю, в том числе те панды, которые живут в зоопарках в других странах.

Дело в том, что эти плюшевые мишки Китай передал другим странам в рамках панда-дипломатии — программы, разработанной Китаем для налаживания отношений между странами передает им больших панд в аренду на 10-15 лет. Согласно условиям аренды, зоопарк должен в год платить Китаю $ 1 млн. При этом детеныши, родившиеся в течение периода аренды, также считаются собственностью Китая.