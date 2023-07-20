Одна из трех панд, живущих в Южной Корее, родила близнецов и привлекла внимание всего мира. Только взгляните на этих милах
7 июля в тематическом парке Everland возле Сеула большая панда по кличке Ай Бао родила детенышей-близнецов. Теперь в стране проживает целых 5 больших панд. И вот чем примечательно это событие.
Количество больших панд, живущих на планете в диких условиях, по последним данным не превышает 1 900 особей, хотя еще в 2006 году считалось, что панд около 1 000. Еще около 600 других панд живут в неволе в зоопарках и заповедниках. Продолжительность жизни гигантской панды в дикой природе составляет около 15 лет, но в неволе они доживают до 38 лет.
Годы целенаправленной работы по сохранению их естественной среды обитания и исследования помогли спасти этот вид панд, который находился на грани исчезновения.
Кстати, мало кто знает, что большая часть этих милых животных принадлежит Китаю, в том числе те панды, которые живут в зоопарках в других странах.
Дело в том, что эти плюшевые мишки Китай передал другим странам в рамках панда-дипломатии — программы, разработанной Китаем для налаживания отношений между странами передает им больших панд в аренду на 10-15 лет. Согласно условиям аренды, зоопарк должен в год платить Китаю $ 1 млн. При этом детеныши, родившиеся в течение периода аренды, также считаются собственностью Китая.
В Южной Корее до недавнего времени проживали всего 3 большие панды. Все они находятся в тематическом парке Everland возле Сеула. Причем эти животные также принадлежат Китаю. Ай Бао и ее друг Ле Бао приехали в Южную Корею в 2016 году в рамках панда-дипломатии. В 2020 году Ай Бао родила детеныша Фу Бао (на фото ниже).
Известно, что большие панды редко беременеют, поскольку их сезон размножения длится от 1 до 3 дней в году, обычно весной. Но в этом году панда Ай Бао смогла забеременеть от своего друга Ле Бао и в июле родила близнецов женского пола. Поглядите на этих милах (на фото ниже они вместе со своей мамой Ай Бао)
Событие привлекло широкое внимание как местных, так и зарубежных СМИ. По словам главы зоопарка Донгхи Чунг, рождение близнецов станет прекрасной возможностью призвать мир к лучшей защите и сохранению панд.
Детеныши-близнецы пока не будут представлены широкой публике. Обычно малышам требуется от 5 до 6 месяцев, чтобы адаптироваться к внешней среде.
Напомним, Ай Бао, Ле Бао и Фу Бао были единственными большими пандами в Южной Корее.
Все согласны, что детеныши животных невероятно милы. То, как они цепляются за нас, умещаются в ладони и смотрят невинными чистыми глазами, может мгновенно растрогать даже самого настоящего брутала. Вот 18 таких детенышей.