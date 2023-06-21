Осьминоги ведут себя как люди, когда злятся, и вот что они делают

Исследование две тысячи тринадцатого года показало, что у дельфинов и людей имеется одна общая черта — помимо того, что и они, и мы млекопитающие. У дельфинов есть имена! Так, афалины используют особый свист при общении с товарищами. Они не только разрабатывают уникальный свист, чтобы представлять себя другим дельфинам, но и запоминают чужие «имена», чтобы было удобнее общаться друг с другом.

В глубинах Тихого океана скрывается таинственный поющий кит, которого ученым еще предстоит до конца постичь. Они называют его самым одиноким китом в мире, потому что он издает звук гораздо более высокого тона, чем все остальные синие киты. Его никто никогда не видел, но исследователи подозревают, что этот странный тон мешает животному найти партнера. Кстати, у синих китов есть одна интересная особенность: их сердца больше гориллы! Для сравнения: ваше сердце размером с кулак. Единственное существо, которое может жить вечно, тоже скрывается в глубинах океана. Это самая крошечная из медуз. Она меньше ногтя на вашем мизинце, но, похоже, является живым воплощением Бенджамина Баттона! У нее каким-то образом появилась невероятная способность возвращаться на предыдущую стадию развития.

Этот механизм запускается только при опасности или в условиях сурового голода. Неудивительно, что этих медуз прозвали бессмертными. Нам еще предстоит выяснить, как им удается производить клетки, которые регрессируют и восстанавливаются. Это поможет в развитии медицины как для животных, так и для людей. Марианская впадина в Тихом океане — самая глубокая точка на Земле. По крайней мере из тех, о которых мы знаем! Туда не попадает солнечный свет, поэтому ресурсы там очень скудны. Какие существа выживают в Марианской впадине и как им это удается? Возможно, вы удивитесь, узнав, что в Марианской впадине довольно много животных. Самые распространенные существа на такой глубине — это ксенофиофоры, бокоплавы и маленькие морские огурцы.

Бокоплавы укрепляют свой панцирь, используя алюминий, собранный из морской воды. Более мелкие существа, такие как микробы, приспособились питаться химическими веществами, которые выделяются при попадании морской воды на подводные камни. А местные звезды — это рыбы-слизни. Они маленькие (самые крупные из них длиной со стандартный смартфон), полупрозрачные и без чешуи. Но эти существа — главные хищники в районе. Недавно научное сообщество признало пятый океан помимо Тихого, Атлантического, Индийского и Северного Ледовитого. Он называется Южный океан, и его окружают три из четырех первоначальных океанов.

Невозможно не задаться вопросом, каких загадочных существ он скрывает. Оказывается, тысячи видов диких животных обитают именно там и больше нигде в мире. Начнем с причудливых морских поросят. Их очень много в водах у берегов Антарктиды. Почему же их так прозвали? Из-за розового оттенка и округлой формы. Кажется, что у них даже есть маленькие хвосты и уши. Прямо как у поросят! Они помогают поддерживать качество воды, фильтруя песок и осадок. У осьминогов и кальмаров есть одна яркая особенность, которая отличает их от других морских обитателей. У них три сердца. Это не обязательно делает их более романтичными, но помогает им нормально функционировать. У них есть одно основное сердце, которое помогает циркуляции крови, а также два ветвистых сердца, которые отвечают за перекачку крови возле жабр.

Осьминоги — весьма умные социальные существа. Недавнее исследование, в ходе которого изучались съемки осьминогов, живущих под водой, показало, что иногда они ведут себя странно. Они специально бросают предметы друг в друга. Это может быть что угодно, от грязи со дна моря до ракушек или камней. Причина, по которой они это делают, до конца не понятна. Но большинство ученых считают, что таким образом они защищают свое личное пространство. Известно, что осьминоги — одиночные существа, поэтому, когда что-то — или кто-то, например подводный оператор, — оказывается слишком близко, они дают отпор. Пожалуй, мы не зря опасаемся акул, ведь за всю жизнь у них вырастают тысячи зубов. И я говорю не об одной или двух тысячах, а о тридцати тысячах! Я бы не хотел/а быть зубным врачом акулы, это уж точно!

Ищете существо для участия в конкурсе красоты? Акула-домовой вам не подойдет. Ее часто называют самым уродливым существом на Земле. В основном из-за длинного рыла, которое напоминает меч. На самом деле акулы используют эту часть тела для поиска добычи. Она работает как антенна, которая улавливает движение разных существ. Почувствовав, что рядом кто-то есть, акула-домовой тут же хватает добычу своими чудовищными зубами. Рыбу-каплю тоже нельзя назвать красивой. Часто говорят, что она похожа на наполовину растаявшее человеческое лицо. Как ни странно, она выглядит так, будто у нее есть глаза, рот и даже нос. Этот вид рыб можно встретить в глубоких водах у берегов Австралии и Новой Зеландии. Удильщик выглядит настолько необычно, что его даже снимали в кино! Такие рыбы встречаются в самых темных уголках океана, потому что они прекрасно ориентируются без света. В основном благодаря специальному органу, который помогает им находить путь в кромешной тьме.

Он называется эска и действует как фонарь, прикрепленный к голове, или как шахтерская каска для хождения по пещерам. Он светится благодаря особой форме бактерий, производящих биолюминесценцию. Биолюминесценция — это способность организма излучать собственный свет, и химия имеет к ней самое непосредственное отношение. Животные с такой способностью используют два химических вещества, одно из которых называется люциферин, а другое — люцифераза. Добавьте немного кислорода между ними, и у вас есть свет! В глубине Индийского океана и западной части Тихого океана живут павлиновые креветки-богомолы. На первый взгляд они кажутся милыми. Но не дайте конфетной расцветке вас обмануть! Маленькие креветки наносят сокрушительные удары. Они замедляют свою добычу, «пробивая» ее двумя передними ногочелюстями. Удар этой креветки — одно из самых быстрых движений в животном мире. Его силы может хватить даже на то, чтобы расколоть стеклянную стенку аквариума, поэтому не советую вам держать такую креветку в качестве домашнего питомца.

Кальмар-вампир не относится ни к кальмарам, ни к вампирам. Так почему его так назвали? Конечно, на первый взгляд он похож на кальмара, но специалисты определили, что кальмар-вампир — это совершенно другое животное с восемью руками и двумя щупальцами. И кровь животных оно не пьет. Кальмары-вампиры — скорее пассивные охотники. Свое название они получили из-за кожи между конечностями, которая похожа на плащ. Черный живоглот проглотит обед, полдник, ужин и всё, что сможет найти во время охоты на дне моря. Он развил способность заглатывать добычу гораздо крупнее себя. К брюху у этой рыбы прикреплен выдвижной кишечник, который действует как контейнер для еды навынос. Такая особенность очень полезна при жизни на большой глубине, где еда встречается нерегулярно.