Овчарка удрала из дома на концерт «Metallica» и нехило так подставила своего человека

Недавно соцсети облетело фото овчарки, которую якобы бросили на стадионе во время концерта группы Metallica. Однако не спешите обвинять хозяина — эта история оказалась более закрученной, чем выглядела на первый взгляд.

Несколько дней в социальных сетях бурлили возмущенные пользователи. Они костерили хозяина собаки на разные лады, полагая, что тот бросил своего четвероного друга на стадионе и ушел.



Точки над «i» расставили сами музыканты. Они написали на своей страничке, что овчарка по имени Шторм вовсе не была оставлена хозяином — она просто любит отрываться. Собака незаметно ускользнула из дома и отправилась прямиком на стадион, где проходил концерт знаменитой группы.



Четвероногая «фанатка» рок-музыки, по-видимому, отлично провела время, слушая мировые хиты. После чего благополучно воссоединилась со своей семьей.



Музыканты предупредили, что несмотря на эту веселую историю питомцев нельзя приводить на концерты. Но все правила мира бессильны перед одной пушистой беглянкой, решившей попасть на концерт мечты.