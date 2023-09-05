Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 12 лет. Но как ей это удалось?

Недавно девушка — офицер службы по уходу за животными округа Марикопа штата Аризона — нашла бездомную старую собачку, которую, судя по всему, жизнь изрядно потрепала. Но дальше произошло то, что навсегда изменило жизнь животного.

В конце августа служба Maricopa County Animal Care & Control, в которой работает офицер, рассказала в соцсетях одну трогательную историю. Она сообщила, что их офицер недавно подобрала пожилую собаку, которая выглядела «немного застенчивой и грустной». Животное даже хвостом не виляло, когда его поглаживали или брали на руки. Девушка просканировала собаку на наличие микрочипа и выяснила, что песика зовут Миньон. Она сразу же позвонила по номеру телефона, указанному на микрочипе. Никто не ответил, и она оставила голосовое сообщение.

Через несколько часов перезвонил владелец Миньона. Он рассказал, что их собака пропала в далеком 2011 году, она выбежала со двора через ворота, которые оставил открытыми работник по техническому обслуживанию. Мужчина добавил, что он и его семья искали Миньона, но так и не нашли его. В итоге офицер отвезла 15-летнего Миньона в его родной дом, который находился в 35 км от того места, где его нашли.

«Перед тем, как открыть переноску, работник службы по уходу за животными объяснила владельцу, что Миньон уже старый и передвигается не очень быстро. Однако как только она открыла дверцу переноски, Миньон увидел свою родную семью и сразу же начал вилять хвостом. Он явно был рад воссоединению со своими хозяевами. А когда песик вошел в дом, он радостно бегал повсюду, носился вокруг других собак. Здорово, что Миньон наконец-то оказался дома», — говорится в сообщении.