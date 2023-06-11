Проверьте, сможете ли вы угадать всех зверушек по их прелестным носикам, ведь они запутают вас на раз-два
Для того чтобы распознать животное на фото, порой достаточно нескольких секунд. Но узнать зверушку лишь по одной части тела куда сложнее. Мы отобрали кадры знакомых нам животных и оставили только их носы. Проверьте, насколько хорошо вы знаете обитателей нашей планеты.
1. Лев, пума или домашняя кошка?
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2. Бобер, шиншилла или капибара?
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3. Альпака, верблюд или осел?
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4. Морской лев, выдра или хорек?
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5. Муравьед, слоненок или тапир?
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6. Скунс, енот или барсук?
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7. Медведь, панда или коала?
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8. Лошадь, лось или зебра?
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9. Лань, коза или баран?
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10. Лемур, койот или росомаха?
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11. Собака, лиса или красная панда?
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12. Морская свинка, заяц или кролик?
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13. Буйвол, як или бизон?
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14. Змея, морская черепаха или ящерица?
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15. Ягуар, леопард или гепард?
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16. Норка, снежный барс или песец?
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Да, узнать зверушек по их носикам — задача не из легких. А как вам то, чтобы распознать их по лапкам? Ведь они у всех такие разные и одновременно с этим бесконечно очаровательные.
AdMe/Животные/Проверьте, сможете ли вы угадать всех зверушек по их прелестным носикам, ведь они запутают вас на раз-два
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