Проверьте, сможете ли вы угадать всех зверушек по их прелестным носикам, ведь они запутают вас на раз-два

Для того чтобы распознать животное на фото, порой достаточно нескольких секунд. Но узнать зверушку лишь по одной части тела куда сложнее. Мы отобрали кадры знакомых нам животных и оставили только их носы. Проверьте, насколько хорошо вы знаете обитателей нашей планеты.

1. Лев, пума или домашняя кошка?

2. Бобер, шиншилла или капибара?

3. Альпака, верблюд или осел?

4. Морской лев, выдра или хорек?

5. Муравьед, слоненок или тапир?

6. Скунс, енот или барсук?

7. Медведь, панда или коала?

8. Лошадь, лось или зебра?

9. Лань, коза или баран?

10. Лемур, койот или росомаха?

11. Собака, лиса или красная панда?

12. Морская свинка, заяц или кролик?

13. Буйвол, як или бизон?

14. Змея, морская черепаха или ящерица?

15. Ягуар, леопард или гепард?

16. Норка, снежный барс или песец?

Да, узнать зверушек по их носикам — задача не из легких. А как вам то, чтобы распознать их по лапкам? Ведь они у всех такие разные и одновременно с этим бесконечно очаровательные.