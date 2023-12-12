Работники приюта отговаривали девушку забирать кота и говорили, что его шанс выжить всего 20%

Люди, которые не колеблются перед трудностями и не испытывают страха — настоящие герои. И наш рассказ именно о такой девушке. Рейчел Браун говорили, что котенок, которого она хотела приютить, не сможет выжить. Но девушка решила спасти его от неизбежной гибели несмотря ни на что и дала малышу второй шанс.

Истощенного котенка нашли в одном из переулков в Южной Корее и доставили в приют, где его должны были усыпить. Но по счастливой случайности фото котенка на сайте приюта увидела Рейчел Браун. Девушка прочитала, что малыш обезвожен и страдает от серьезной инфекции верхних дыхательных путей. Связавшись со своим ветеринаром, Рейчел узнала, что котенка еще можно вылечить, и решила его забрать. Однако работники приюта предупредили, что лечение будет дорогостоящим, да и вряд ли увенчается успехом. Но это лишь укрепило решимость Рейчел сделать его частью своей семьи.

В тот же день она доставила к ветеринару Джона Сноу — так она назвала котенка. Оказалось, что у него язвы во рту и воспаления по всему телу. Но позже врачи предположили, что у Джона может быть смертельное заболевание инфекционно-вирусный перитонит (ФИП) и предложили Рейчел выбор — эвтаназия или лечение. Она решила бороться за его жизнь.

Джон провел 5 дней в больнице, где Рейчел ежедневно навещала его. Врачи были удивлены темпами выздоровления — на пятый день анализ его крови вернулся к норме, и подозрение на ФИП отпало. Девушка продолжила лечение дома, давая малышу Джону лекарства, капли для глаз и крем от воспаления.

Ухаживая за ним, Рейчел видела результат своих трудов день ото дня. Джон из хилого, больного котенка за полтора месяца превратился в пушистого здорового красавца-кота.

«Он весил всего 1,5 кг, а сейчас 3 кг. Мы сбрили всю спутанную шерсть, но она снова отрастает, и теперь он самый пушистый кот на свете», — написала Рейчел на странице, которою посвятила Джону Сноу.