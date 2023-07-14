Щенок замерзал от холода, но спасение пришло, откуда не ждали

Один мужчина случайно обнаружил возле столба на обочине дороги дрожащую от холода гусыню. Но стоило ему внимательно приглядеться, как он заметил, что на самом деле это дрожит щенок, спрятавшийся под крыльями птицы. Материнская любовь пернатой оказалась такой огромной, что она согрела даже собаку.

Как оказалось, щенок лежал на обочине дороги, свернувшись калачиком. Он дрожал от пронизывающего холодного ветра. Мимо шли гуси и утки. Одна из птиц заприметила несчастную собачонку, подошла к ней и обняла своими крыльями. Дружочек же не стал сопротивляться, а только посильнее уткнулся в брюхо гусыни. К сожалению, дальнейшая судьба щенка остается неизвестной. Но вполне возможно, кто-то из людей забрал малыша домой и предоставил ему уют и заботу.

Сложно сказать, правдивая ли предыстория этих фотографий, так ли было все на самом деле, как пишут в интернете. Но то, что эти фото реальные, нет никаких сомнений. К слову, сделаны они были в Китае. И на этих трогательных кадрах гусыня действительно согревает своим телом замерзшего щенка. К слову, нет ничего необычного в том, что птицы и собаки иногда завязывают дружбу. Так, несколько лет назад пеликан из Турции по имени Осман стал местной знаменитостью после того, как подружился с собакой и проводил много времени вместе с ней.