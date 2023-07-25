Семья приютила манула, которого бросила мама. Малышка прекрасно прижилась в доме и даже подружилась с домашней кошкой

Иногда обстоятельства складываются так, что диким животным приходится жить и воспитываться в человеческих семьях. Так случилось с этим маленьким манулом, которого назвали Дашей.

Мама малышки произвела ее на свет в железнодорожном вагоне. Когда самку манула перевозили на новое место, она испугалась и убежала в лес. А маленькая Даша осталась внутри одна.

Котенка нашли и решили забрать Ольга и Вадим Кирилюк. Они усердно заботились о нем — у Даши было обезвоживание, и ее пришлось отпаивать физраствором. Позже в рацион Даши постепенно стали вводить молоко. После молока в меню котенка появилась специальная высококалорийная молочная смесь. А уже в полтора месяца малышка попробовала мясо.

Даша росла быстро, поэтому картонная коробка — ее первоначальный импровизированный домик — вскоре стала для нее маленькой. Коготки у манула были длинные и острые, и малышка, сама того не ведая, частенько оставляла «отметки» на ногах и руках своих приемных родителей.



В 2 месяца она научилась ходить в лоток. Со временем малышка подружилась с домашними кошками. Вначале они не принимали котенка манула, но затем одна из них, Муся, привыкла и приняла маленькую Дашу.

Но долгое время жить с человеком манулу нельзя. Вскоре Даша перестала приходить в постель к своим спасителям, все больше времени проводила у окна и интересовалась окружающим миром. Тогда Ольга и Вадим стали думать, как быть дальше. Отдавать свою питомицу в зоопарк они не хотели.



Вскоре решение было найдено. Когда Даша окрепла, ее увезли в Даурский заповедник. Здесь находится естественная среда обитания манулов, поэтому Даше будет комфортно в таких условиях.

Первые несколько дней Даша изучала новую территория, а вечером приходила ужинать. А через полгода дикая кошка уже научилась правилам выживания в дикой природе и стала совсем независимой.



А у Ольги и Вадима остались приятные воспоминания о том, как они ухаживали за своим необычным питомцем.