Спасатели нашли щенка, в которого вцепились более 200 клещей. Вот что с ним стало

Несколько недель назад работники Turtle Mountain Animal Rescue — центра по спасению и содержанию животных (штат Северная Дакота) — обнаружили истощенного щенка, на котором было более 200 клещей. Выяснилось, что бедняжке всего около полугода, и в центре посчитали, что он вряд ли сможет пережить укусы такого числа насекомых. Но щенок смог выдержать испытание.

Специалисты извлекли всех клещей, обработали места укусов и оставили щенка в центре, обеспечив ему уход и заботу. Удивительно, но малыш пошел на поправку, а команда спасателей назвала его «чудо-щенком», учитывая то, в каком состоянии его нашли. А ведь укусы клещей чрезвычайно опасны для собак. Во-первых, на месте укуса возникает инфекция, во-вторых, клещи могут передавать животным ряд заболеваний. Также нередко после укуса клеща у собак развивается локальная кожная инфекция, которая и проявилась у найденного щенка. Но лечение и любовь принесли свои плоды.

«На малыша теперь приятно смотреть. Он смог преодолеть все невзгоды», — сказала Луиза Андерсон, руководитель спасательной группы центра Turtle Mountain Animal Rescue.

Спустя время щенка взяли на передержку, чтобы найти ему постоянный дом. «Он самый ласковый щенок, который у нас вообще только был», — сказала Шейла Бентли, временная хозяйка щенка.

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