Вот почему пчелы жалят лишь один раз

З-з-з-з! Что это у вас на руке? Пчела! Только не шевелитесь! Если вас ужалит пчела, место укуса распухнет, будет болеть, чесаться и раздражать. Большинство из нас хоть раз в жизни настигало это насекомое. Укус пчелы такой неприятный оттого, что она вонзает в кожу жало и впрыскивает небольшое количество яда. В нем содержатся белки, которые вызывают болевые ощущения и воздействуют на иммунитет и клетки кожи.

Но всё это мелочи по сравнению с тем, что дальше происходит с самой пчелой. Наша боль поутихнет уже через пару часов, но что будет с насекомым? Медоносные пчелы обычно не жалят людей. Они нападают только в случае, если чувствуют опасность или если вы случайно наступаете на них. Проблема в том, что, ужалив вас, пчела уже не может вытащить жало из кожи и ей приходится сбрасывать его, чтобы освободиться. Но жало — это не просто защитный механизм. В нем также содержится часть пищеварительного тракта, нервы и мышцы, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности пчелы. Так что, потеряв жало, крошечное создание погибает. Бедная пчелка.

Вообще пчелы — удивительные животные. У них пять глаз, две пары крыльев и шесть ног! Насекомые обладают превосходными инстинктами выживания. Неудивительно, что они существуют уже сто тридцать миллионов лет! Кто знает, каких доисторических монстров они жалили в прошлом? Большинство обитателей улья — рабочие пчелы, а самая главная пчела зовется маткой. Она откладывает около двух тысяч яиц в день. Много? Ну, в среднем в улье живет пятьдесят тысяч пчел, и они погибают, лишь раз ужалив кого-то! И, думаю, укус одной пчелы — это не так уж и страшно... Представьте, если бы на вас напал целый улей! Может показаться, что пчелы просто бесцельно летают кругами. Но эти насекомые весьма организованны и используют суперсложную систему передвижения. Представьте, что вы планируете поездку по стране... только по пути не будет дорог! Лично я без навигатора не могу добраться даже до спортзала... А если по пути захочется поесть, я, бывает, так туда и не доезжаю. Но пчелы намного круче нас. Они используют определенные пути, которые проходят через города или сельскую местность. Эти пути связывают воедино все необходимые насекомым пункты, как своего рода пчелиная железнодорожная система!

Мой любимый вид из семейства пчел — земляной шмель. У него овальное тело, покрытое густой шерстью, и мозг размером с маковое зернышко. Учитывая, что он такой маленький, поражает, насколько высокий у шмеля интеллект! Ученые провели эксперимент, в ходе которого обучили насекомых играть в «пчелиный футбол». В обмен на сладкое угощение шмели даже научились забивать голы. Невероятно! Они обладают еще одной удивительной способностью. По запаху отпечатков лапок насекомые отличают чужаков от родственников... Также они могут распознать свой собственный запах. Шмели, мы знаем ваш маленький секрет! У вас пахнут ноги! Поговорим о матке. В колонии может быть только одна главная пчела. Чем же она занимается? Откладывает яйца. Люди часто думают, что матка указывает остальным, что делать... но это не так. Она действительно обладает определенным авторитетом, но улей прекрасно функционирует и без нее. Каждая пчела знает свою работу и задачи благодаря инстинктам и химическим сигналам. Так что им никто не говорит, как себя вести и что делать. Эти химические сигналы — их способ общения. А знаете, как пчелы передают друг другу информацию? Они виляют брюшком под точным углом в течение определенного времени. Если с маткой что-то случается и она погибает, рабочие пчелы создают новую. Они не находят ее, а скорее выращивают. Насекомые выбирают молодую личинку и кормят будущую королеву специальным кормом, известным как маточное молочко. Со временем личинка вырастает в новую матку.

Пчелы невероятно быстры и хлопают крыльями почти двести раз в секунду! Я за минуту делаю восемь отжиманий. Ни в какое сравнение не идет... Каждая пчела производит около одной чайной ложки меда за свою жизнь. Чтобы произвести четыреста пятьдесят граммов меда, пчелы пролетают расстояние, равное длине экватора. За всю жизнь эти трудолюбивые животные совершают около ста миллионов полетов к примерно двум миллионам цветов, чтобы собрать достаточно нектара для четырехсот пятидесяти граммов меда! Медоносные пчелы спят от пяти до восьми часов в сутки и, как и мы, отдыхают ночью. Мозг насекомых активен во сне, и некоторые ученые полагают, что пчелы, как и мы, могут видеть сны! Когда наступает зима, вода в организме некоторых насекомых превращается в специальное химическое вещество под названием глицерин. Это своего рода природный антифриз, который помогает выживать при низких температурах. Но пчелы, чтобы не замерзнуть, просто жмутся друг к другу в улье! Ладно, хватит о пчелах, давайте поищем еще безумных фактов из мира животных.

Летучая мышь могла бы съесть за час тысячу насекомых, если бы сильно проголодалась. Кстати, это единственное млекопитающее, которое умеет летать. Кости лап летучих мышей настолько тонкие, что большинство особей не могут ходить!

У большинства насекомых уши располагаются не на голове, а по всему телу.

Улитки могут спать три года подряд.

У слизней целых четыре носа, так что лучше им избегать шмелей-вонючек!

Бабочки ощущают вкусы ногами и питаются только жидкостью. Они хладнокровные, поэтому, если температура опускается ниже тринадцати градусов Цельсия, они не могут летать или искать пищу! Их основная тактика защиты — маскировка, и она отлично работает, пока не становится холодно! У некоторых же бабочек, наоборот, на теле расположены яркие и красочные узоры, которые отпугивают хищников.

Разноцветные насекомые зачастую ядовиты, поэтому птицы и более крупные насекомые, как правило, их не трогают.

Осы узнают своих сородичей по уникальным чертам «лица».

У муравьев нет легких. Они дышат через маленькие отверстия по всему телу. Кроме того, они почти никогда не спят, хоть и любят вздремнуть!

Муравьи невероятно сильные и могут поднимать вес, превышающий их собственный в пятьдесят раз. Если бы вы были такими же могучими, то смогли бы поднять взрослого слона.

На каждого человека приходится более миллиона муравьев... и более двухсот миллионов насекомых. К счастью, они намного меньше нас.

Лягушку можно загипнотизировать, если положить ее на спину и нежно погладить пальцами по животу. Интересно, а с людьми такое работает?