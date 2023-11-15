Как подбирать одежду под тип фигуры и ловить восхищенное «У-ла-ла!»

Николь Кидман — «прямоугольник», Кейт Уинслет — «яблоко». И это не школьные клички, а тип фигуры. От него в подборе гардероба зависит многое. Ведь одежда, которая безупречно смотрится на одном человеке, на другом может сидеть как на корове седло.

«Яблоко»

Jordan Strauss/Invision/AP/East News , Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News , Can Nguyen/Capital Pictures/EAST NEWS

У женщин с таким типом фигуры обычно широкие плечи и невыраженная талия, но стройные руки и ноги. Например, как у Кейт Уинслет. В таком случае выигрышно смотрится одежда, которая подчеркивает талию или, наоборот, отводит внимание от области живота. При подборе одежды стилисты рекомендуют: Использовать преимущества платьев А-силуэта: они создают баланс между верхней и нижней частями тела и делают образ более женственным. С такими платьями можно носить пояс.

Избегать обуви на маленьком тонком каблуке и на плоской подошве. Лучше всего выбирать туфли ярких цветов на толстом каблуке.

С осторожностью носить топы с открытыми плечами и одежду, обтягивающую верхнюю часть тела. А вот вещи с рукавами 3/4 или до локтя — то, что нужно.

Выбирать большие сумки с ручкой средней длины. Сумки через плечо лучше отложить — как правило, они излишне подчеркивают область живота, что создает дисбаланс. Маленькие сумки тоже не подходят для «яблока» — они могут визуально увеличить объемы фигуры.

большие сумки с ручкой средней длины. Сумки через плечо лучше отложить — как правило, они излишне подчеркивают область живота, что создает дисбаланс. Маленькие сумки тоже не подходят для «яблока» — они могут визуально увеличить объемы фигуры. Обращать внимание на ткани. Лучше всего выбирать структурированную ткань, например, лен. А вот материалы вроде джерси могут испортить образ.

Не прятать ноги под мешковатой одеждой и широкими брюками. Обладательницам фигуры «яблоко» можно смело носить узкие брюки или джинсы.

«Груша»

Marcus Silva / Pexels

https://www.pexels.com/photo/female-model-posing-against-the-golden-gate-bridge-18906446/

Reginaldo Lustosa / Pexels

https://www.pexels.com/photo/woman-in-a-pink-off-shoulder-dress-with-her-hand-on-her-waist-7700539/

У обладательниц этого типа фигуры пышные бедра, выраженная талию и небольшая грудь. Знаменитая представительница «груш» — Ким Кардашьян. Чтобы выглядеть на все сто, девушкам с такой фигурой можно использовать несколько лайфхаков: Выбирать платья и топы с вырезом сердечком и лодочкой — они выгодно подчеркнут фигуру.

Носить вещи с дополнительным объемом в верхней части, за счет которого пропорции будут выглядеть гармоничнее. Это могут быть кардиганы, пиджаки с плечиками и куртки. Декора в районе бедер желательно избежать. Кроме того, некрасиво увеличить объемы могут обтягивающие или очень длинные топы, так как они привлекают внимание к самой широкой части тела.

Отдавать предпочтение брюкам или джинсам темных цветов. Лучше всего будут смотреться брюки свободного кроя, а короткие или узкие только невыгодно подчеркнут бедра. По той же причине стоит быть осторожнее с юбками с косым подолом.

Экспериментировать с аксессуарами. Например, украшения помогут сделать образ гармоничнее, а особенно удачно будут смотреться ожерелья длиной от 45 до 60 см. Массивные шарфы можно несколько раз обернуть вокруг шеи, а ремень подчеркнет талию. Но желательно не носить ремень на бедрах.

ремень на бедрах. Дополнять образ сумкой, помещая ее между талией и бедрами, или клатчем, который можно держать под мышкой.

«Прямоугольник»

USA TODAY Network/Sipa USA/East News , PacificCoastNews/EAST NEWS

Атрибуты этого типа фигуры — невыраженная или слабо выраженная талия и «модельное» телосложение. Например, как у Николь Кидман. При составлении гардероба стоит придерживаться таких принципов: Выбирать платья, подчеркивающие талию. Например, платья силуэта «принцесса» и модели с запахом.

Избегать топов, рубашек и джемперов, заканчивающихся на уровне талии — они могут сделать фигуру еще более прямоугольной. А вот длинные кардиганы с поясом отлично подойдут.

Быть осторожными с длинными ожерельями — они могут еще сильнее удлинить тело, создав дисбаланс. Зато крупные серьги и аксессуары для волос привлекут внимание к верхней части фигуры — это как раз то, что нужно. На такой фигуре гармонично смотрится комбинация из нескольких ниток бус.

Носить ремни на талии, чтобы создать иллюзию фигуры «песочные часы». Если не хочется привлекать слишком много внимания к этой области, то можно использовать пояса темных или приглушенных цветов. Чем выше рост, тем тяжелее и шире должен быть ремень.

Выбирать украшенные рукава или манжеты. Еще можно просто закатать рукава. Также гармонично смотрятся свободные и расклешенные рукава.

Перевернутый треугольник

Invision/Invision/East News , Invision/Invision/East News

Показательный пример среди известных женщин с такой фигурой — Рене Зеллвегер. У нее узкие талия и бедра и относительно широкие плечи, что и создает впечатление перевернутого треугольника. Одежда подбирается так, чтобы сбалансировать более широкий верх и привлечь внимание к нижней части тела. Для этого можно: ‍Избегать клатчей и сумок с короткими ручками, ведь они притягивают взгляд к верхней части фигуры.

клатчей и сумок с короткими ручками, ведь они притягивают взгляд к верхней части фигуры. Выбирать фасоны платьев, которые создают объем в нижней части фигуры (это могут быть модели с рюшами или складками ниже бедер). Это сместит внимание от верха и поможет создать более четкую линию талии. А вот глубоких вырезов и фасонов с открытыми плечами лучше избегать.

Носить подвески — они создадут тот же эффект, что и узкий V-образный вырез. А ‍ массивные ожерелья и большие сережки лучше обойти стороной.

Предпочитать широкие джинсы и бойфренды, но не фасоны скинни.

«Песочные часы»

У женщин с такой фигурой выраженная талия, а бедра и грудь имеют почти одинаковый объем. Пример — Дженнифер Лопес. Модницам, которые хотят подчеркнуть естественные изгибы «песочных часов», рекомендуется учитывать несколько нюансов. Особенно важны они для девушек невысокого роста: Тщательно выбирать ткани. Жесткие материалы могут не только не подчеркивать фигуру, но и перегрузить образ.

Жесткие материалы могут не только не подчеркивать фигуру, но и перегрузить образ. Избегать объемных футболок и бесформенных платьев. Свободный топ не только скроет естественные изгибы, но и может сделать верх тела визуально тяжелее и шире. Лучше всего выбирать облегающую одежду.

объемных футболок и бесформенных платьев. Свободный топ не только скроет естественные изгибы, но и может сделать верх тела визуально тяжелее и шире. Лучше всего выбирать облегающую одежду. Остерегаться чрезмерного декора. У «песочных часов» обычно пышный бюст, поэтому одежда с большим количеством деталей в этой области может сделать верх грузным.

Подчеркивать талию не широкими, а узкими ремнями. Массивные пояса могут визуально срезать рост. А ремни на бедрах создадут дисбаланс.

Не носить очень длинные ожерелья, особенно если они заканчиваются чуть ниже бюста. Отлично подойдут короткие ожерелья или компактные V-образные украшения.

Отлично подойдут короткие ожерелья или компактные V-образные украшения. Держать сумочку на уровне талии, но не слишком близко к груди. Можно дополнять образы различными сумками через плечо с регулируемой длиной ремня.

Чтобы правильно подобрать джинсы или брюки, можно опираться на эту же классификацию типов фигур. Оказывается, для каждого варианта можно найти множество удачных фасонов и сэкономить время и нервы в примерочной.

