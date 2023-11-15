Как подбирать одежду под тип фигуры и ловить восхищенное «У-ла-ла!»
Николь Кидман — «прямоугольник», Кейт Уинслет — «яблоко». И это не школьные клички, а тип фигуры. От него в подборе гардероба зависит многое. Ведь одежда, которая безупречно смотрится на одном человеке, на другом может сидеть как на корове седло.
«Яблоко»
У женщин с таким типом фигуры обычно широкие плечи и невыраженная талия, но стройные руки и ноги. Например, как у Кейт Уинслет. В таком случае выигрышно смотрится одежда, которая подчеркивает талию или, наоборот, отводит внимание от области живота. При подборе одежды стилисты рекомендуют:
- Использовать преимущества платьев А-силуэта: они создают баланс между верхней и нижней частями тела и делают образ более женственным. С такими платьями можно носить пояс.
- Избегать обуви на маленьком тонком каблуке и на плоской подошве. Лучше всего выбирать туфли ярких цветов на толстом каблуке.
- С осторожностью носить топы с открытыми плечами и одежду, обтягивающую верхнюю часть тела. А вот вещи с рукавами 3/4 или до локтя — то, что нужно.
- Выбирать большие сумки с ручкой средней длины. Сумки через плечо лучше отложить — как правило, они излишне подчеркивают область живота, что создает дисбаланс. Маленькие сумки тоже не подходят для «яблока» — они могут визуально увеличить объемы фигуры.
- Обращать внимание на ткани. Лучше всего выбирать структурированную ткань, например, лен. А вот материалы вроде джерси могут испортить образ.
- Не прятать ноги под мешковатой одеждой и широкими брюками. Обладательницам фигуры «яблоко» можно смело носить узкие брюки или джинсы.
«Груша»
Marcus Silva / Pexels
https://www.pexels.com/photo/female-model-posing-against-the-golden-gate-bridge-18906446/
Reginaldo Lustosa / Pexels
https://www.pexels.com/photo/woman-in-a-pink-off-shoulder-dress-with-her-hand-on-her-waist-7700539/
У обладательниц этого типа фигуры пышные бедра, выраженная талию и небольшая грудь. Знаменитая представительница «груш» — Ким Кардашьян. Чтобы выглядеть на все сто, девушкам с такой фигурой можно использовать несколько лайфхаков:
- Выбирать платья и топы с вырезом сердечком и лодочкой — они выгодно подчеркнут фигуру.
- Носить вещи с дополнительным объемом в верхней части, за счет которого пропорции будут выглядеть гармоничнее. Это могут быть кардиганы, пиджаки с плечиками и куртки. Декора в районе бедер желательно избежать. Кроме того, некрасиво увеличить объемы могут обтягивающие или очень длинные топы, так как они привлекают внимание к самой широкой части тела.
- Отдавать предпочтение брюкам или джинсам темных цветов. Лучше всего будут смотреться брюки свободного кроя, а короткие или узкие только невыгодно подчеркнут бедра. По той же причине стоит быть осторожнее с юбками с косым подолом.
- Экспериментировать с аксессуарами. Например, украшения помогут сделать образ гармоничнее, а особенно удачно будут смотреться ожерелья длиной от 45 до 60 см. Массивные шарфы можно несколько раз обернуть вокруг шеи, а ремень подчеркнет талию. Но желательно не носить ремень на бедрах.
- Дополнять образ сумкой, помещая ее между талией и бедрами, или клатчем, который можно держать под мышкой.
«Прямоугольник»
Атрибуты этого типа фигуры — невыраженная или слабо выраженная талия и «модельное» телосложение. Например, как у Николь Кидман. При составлении гардероба стоит придерживаться таких принципов:
- Выбирать платья, подчеркивающие талию. Например, платья силуэта «принцесса» и модели с запахом.
- Избегать топов, рубашек и джемперов, заканчивающихся на уровне талии — они могут сделать фигуру еще более прямоугольной. А вот длинные кардиганы с поясом отлично подойдут.
- Быть осторожными с длинными ожерельями — они могут еще сильнее удлинить тело, создав дисбаланс. Зато крупные серьги и аксессуары для волос привлекут внимание к верхней части фигуры — это как раз то, что нужно. На такой фигуре гармонично смотрится комбинация из нескольких ниток бус.
- Носить ремни на талии, чтобы создать иллюзию фигуры «песочные часы». Если не хочется привлекать слишком много внимания к этой области, то можно использовать пояса темных или приглушенных цветов. Чем выше рост, тем тяжелее и шире должен быть ремень.
- Выбирать украшенные рукава или манжеты. Еще можно просто закатать рукава. Также гармонично смотрятся свободные и расклешенные рукава.
Перевернутый треугольник
Показательный пример среди известных женщин с такой фигурой — Рене Зеллвегер. У нее узкие талия и бедра и относительно широкие плечи, что и создает впечатление перевернутого треугольника. Одежда подбирается так, чтобы сбалансировать более широкий верх и привлечь внимание к нижней части тела. Для этого можно:
- Избегать клатчей и сумок с короткими ручками, ведь они притягивают взгляд к верхней части фигуры.
- Выбирать фасоны платьев, которые создают объем в нижней части фигуры (это могут быть модели с рюшами или складками ниже бедер). Это сместит внимание от верха и поможет создать более четкую линию талии. А вот глубоких вырезов и фасонов с открытыми плечами лучше избегать.
- Носить подвески — они создадут тот же эффект, что и узкий V-образный вырез. А массивные ожерелья и большие сережки лучше обойти стороной.
- Предпочитать широкие джинсы и бойфренды, но не фасоны скинни.
«Песочные часы»
У женщин с такой фигурой выраженная талия, а бедра и грудь имеют почти одинаковый объем. Пример — Дженнифер Лопес. Модницам, которые хотят подчеркнуть естественные изгибы «песочных часов», рекомендуется учитывать несколько нюансов. Особенно важны они для девушек невысокого роста:
- Тщательно выбирать ткани. Жесткие материалы могут не только не подчеркивать фигуру, но и перегрузить образ.
- Избегать объемных футболок и бесформенных платьев. Свободный топ не только скроет естественные изгибы, но и может сделать верх тела визуально тяжелее и шире. Лучше всего выбирать облегающую одежду.
- Остерегаться чрезмерного декора. У «песочных часов» обычно пышный бюст, поэтому одежда с большим количеством деталей в этой области может сделать верх грузным.
- Подчеркивать талию не широкими, а узкими ремнями. Массивные пояса могут визуально срезать рост. А ремни на бедрах создадут дисбаланс.
- Не носить очень длинные ожерелья, особенно если они заканчиваются чуть ниже бюста. Отлично подойдут короткие ожерелья или компактные V-образные украшения.
- Держать сумочку на уровне талии, но не слишком близко к груди. Можно дополнять образы различными сумками через плечо с регулируемой длиной ремня.
Чтобы правильно подобрать джинсы или брюки, можно опираться на эту же классификацию типов фигур. Оказывается, для каждого варианта можно найти множество удачных фасонов и сэкономить время и нервы в примерочной.