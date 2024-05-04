"Да, могла бы и сама все делать, бабушку свою люблю и мне не в тягость"
Не в тягость - это тому, кто такую тягость не тащил. Вот у нас с мужем уже почти год бабушка (которую я тоже всем сердцем люблю) почти неходячая. И, хоть у нас и "лайт-версия", это все равно очень тяжело и сложно, уход такому человеку обеспечивать. И физически, и, особенно, психологически.
19 историй, которые ну просто мед на сердце
Каждый из нас в силах сделать хорошее дело и стать добрым волшебником. Иногда даже мелочь может очень помочь окружающим, а вас с благодарностью будут вспоминать всю жизнь.
- Наняла бабушке помощницу по дому. Студентка-первокурсница, живет в 5 минутах от бабушки в общежитии. Приходит 2 раза в неделю, убирается, но может и в магазин сходить, и бабушку сводить, например, в парикмахерскую или на рынок. Платим 100 рублей в час, бабушка ее кормит и обычно еще дает еды с собой. Половина бабушкиных подруг считают, что нельзя так мало платить ребенку, вторая половина считает, что мы зажрались. А я эту девочку нашла плачущей на остановке. Отвела к бабушке, накормила, она сама предложила приходить убираться за еду. Тут уже мне пришлось предложить ей денег. Много платить не могу, но и девочку очень жалко. Одна в чужом городе без помощи, денег от подработок не хватает даже на еду. Да, могла бы и сама все делать, бабушку свою люблю и мне не в тягость, но тогда пришлось бы жить с мыслью, что ребенка оставила голодать. © Подслушано / Ideer
- Соседу 80. Семья ему не особо помогает, его газон зарос сорняками. Я стал подстригать его двор, мне кажется, сосед этого даже не замечает, но говорит, что ему нравится ухоженный газон. © NoTamforLove / Reddit
- В студенческие времена подобрала раненую собаку, доехала с ней до общаги. Куда девать собаку, не знаю. У нас была на тот момент злейшая комендантша, которая орала из-за любой мелочи и грозилась вышвырнуть нас. Тайком пронести собаку нереально. Я зашла в общагу и сразу к ней. Рассказала про случившееся, и тут эта злая тетка преобразилась. Позвонила своему брату, договорились, что завтра утром он приедет и повезет собаку к ветеринару. А на ночь разрешила оставить ее. Накормила ее сама, гладила, нашла старый матрас, одеяла, дала мне. В итоге собаку вылечили, и комендантша забрала ее себе. Она для меня с тех пор не злюка, а Людмила Николаевна. © Подслушано / Ideer
"Да, могла бы и сама все делать, бабушку свою люблю и мне не в тягость"
- Прямо перед свадьбой у меня из машины стащили обручальное кольцо. Я в панике, друзья бегают с фоткой кольца по ювелиркам, пытаются найти похожее. И вот мы попали к одному ювелиру, который сказал, что у него есть похожее кольцо и ему нужно немного времени, чтобы сделать точь-в-точь такое же. И где-то за час действительно сделал! Еще сказал забить пока на оплату, мол, чтобы вернулся уже после медового месяца и не переживал. Я действительно вернулся, но он все равно взял деньги только за материалы. И об этом всем знаем только мы. © UtahCyan / Reddit
- Мой дядя очень любит животных. Он часто забирает собак и кошек с улицы домой и ищет им хозяев. Сам забрал собаку из приюта. Но самым странным животным был большой попугай ара, который залетел в окно его квартиры! У попугайчика были проблемы с ногой, но дядя его выходил, и тот жил у него. © Подслушано / Ideer
- Лет 15 назад моя подруга застряла в очень нехорошей семейной ситуации. Ей подвернулась возможность обустроиться в другом городе, но ее машина дышала на ладан, подруга побоялась ехать и забила на все. Тогда я сказала, что у меня есть знакомый механик, он все починит бесплатно. Конечно, я это придумала. Нам было по 18, денег особо не было, но я потратила на тот ремонт все свои сбережения. Она уехала, сейчас довольно успешна и действительно счастлива. Она мать четверых детей! © 04Z51Vette / Reddit
"Она мать четверых детей" - а зачем нам вообще эта информация, в контексте? Вроде, речь о том, что юная девушка из условного Запоппинска смогла выбраться в большой город. Мне казалось, там речь о карьере. А стать матерью N детей она и на малой родине могла.
Сумбурная, в общем, какая-то история. (если она не выдуманная)
- Моя соседка — пожилая женщина без лишних денег. У нее есть собака, которую она обожает до безумия, но регулярно водить к ветеринару не может себе позволить. Так вот, пару раз в неделю я беру ее собаку на прогулку в парк. Ничего из ряда вон, пушистая все равно дружит с моей собакой. Вот только раз в год во время такой прогулки мы идем к ветеринару. Я никогда не говорил это соседке или еще кому-то, чтобы не смущать ее. © HotVW / Reddit
- Моя подруга — фанатка одной группы. И пару лет назад они приезжали к нам в город, но я знала, что билеты подруга позволить себе не сможет. В общем, я купила два билета, сочинила историю о том, что собиралась идти с кем-то на концерт, у того человека не получилось, билет пропадает, мол, пошли. Естественно, никакого второго человека не было. Подруга с радостью согласилась и кайфанула на концерте. Вот только теперь она регулярно дарит мне на праздники какие-то сувениры с символикой этой группы. Мол, я же фанат. А я ненавижу эту группу. Даже в приложении для музыки их заблокировала. © chernygal / Reddit
- Работаю в аптеке. Несмотря на строгий запрет начальства, иногда пускаю людей в служебный туалет. Просто не могу отказать, если вижу, что для человека это жизненно важный вопрос. Сама была в такой ситуации однажды. На первом курсе как-то в жуткий снегопад добиралась до дома несколько часов. Город стоял. Понимаю, что хочу в туалет. Терпела до боли, потом пришлось выйти в незнакомом районе и попроситься в туалет в парикмахерской во дворах, потому что ничего больше не нашла. По сей день благодарна этой женщине. © Подслушано / Ideer
- До того, как мобильники стали напоминать о днях рождения, я делала это сама. Обзванивала друзей и родственников мужа, говорила, что у него скоро праздник, мол, не забудьте поздравить. Он всегда очень радовался тому, что все помнят. © therealchangomalo / Reddit
- Я работаю из дома. Моя невеста нет. И весь день она на ногах. А мы живем почти на последнем этаже, дом высокий, лифта иногда ждать так долго, что аж бесит. И каждый раз, когда я вижу на карте, что она уже рядом, я отправляю ей лифт. Она уверена, что очень везучая. © dannyrac / Reddit
- Брат сидел без работы и дико хандрил. На вакансии даже не откликался, ни настроения, ни сил не было. Тогда я создал новый аккаунт на почте с названием фирмы, в которой брат очень хотел работать. И с этой почты я отправил ему ссылку на вакансию, чтобы он хоть откликнулся. И вуаля — его взяли! Прошло 23 года, а он все еще там работает. © Goldeverywhere / Reddit
- Работал в кафешке, и одной из коллег была милая девушка. Поздним вечером компания из 15 человек долго сидела за столиком. Девушка на 2 часа задержалась ради них, обслуживала столик, а они не дали ни копейки чаевых. Она плакала, когда собиралась домой. Тогда я взял $ 30 из своих чаевых и подговорил уборщика сделать вид, что нашел эти деньги под столиком. Мол, ее не обманули, деньги просто упали. Как же она сияла, это того стоило. © AmericanOrca / Reddit
- Когда дочка только родилась (а ей сейчас 24), кто-то ей подарил кролика в бело-розовую полоску. Соней назвали. Со временем он износился, купили нового. А потом еще и еще. Штук 7, наверное, так купили, а потом их сняли с производства. В итоге так и остался последний кролик затасканным до дыр. И вот ко дню рождения дочки мы отправили его на реставрацию. Заплатили в несколько раз больше, чем этот кролик вообще стоил. Но дочка просто плакала от радости. © jeffweet / Reddit
- Жена потеряла любимые сережки. Уже везде искала — без толку. А это ж не просто сережки — подарок родителей на 16-летие. Она ужасно расстроилась. Я объездил все ювелирки, нашел точно такие же. Вот только как незаметно, но правдоподобно подкинуть их жене? Ну я взял и запихнул серьги в ящик для носков, чтобы жена сама нашла. Все сработало! © Plastic_Cranberry711 / Reddit
- Убедил свою сестру, что мы оба участвовали в розыгрыше и она выиграла главный приз — подарочную карту на покупку новой одежды. Она тогда все тратила на детей и внуков и полностью забила на себя. Только так можно было убедиться, что она наконец потратится на себя. Прошло 10 лет, она до сих пор не знает. © Remarkable_Story9843 / Reddit
- Когда моему брату было 4 года, он вытащил мягкую игрушку из автомата, где такой лапой железной вытаскиваешь призы. В общем, он просто обожал эту игрушку, спал с ней в обнимку нескольких недель. Но как-то раз он заснул на диване, игрушка осталась на полу и ее в клочья растерзала собака. Что ж, я потратил $ 40 в попытках вытащить такую же, и в итоге у меня все-таки получилось! Положил потом игрушку брату рядом с кроватью, чтобы сам нашел. © minimegs2023 / Reddit
- Работала няней и видела огромное количество раз, когда малыш начинал ходить или говорить. Вот только родителям я об этом не говорила. Наоборот, перед уходом я им сообщала, мол, мне кажется, что чудо скоро случится. Это ведь особенный момент, которого заслуживают родители, кто я такая, чтобы отнимать у них это? И вот однажды малыш ходил со мной две недели, пока вдруг не решился показать родителям свой новый трюк. © griddles96 / Reddit
- О, я как-то работала в детском садике. И один ребенок начал ходить и весь день бодренько так себе вышагивал. Вечером за ним пришла мама, а воспитательница шустро усадила малыша, пока та не заметила. И как же засияла мама, когда увидела, как малыш встал и пошел к ней! © G00Ni37 / Reddit
Комментарии
Ну, дети и подмена игрушки - верю. А вот не опознать, что это именно твои сережки - не верю.