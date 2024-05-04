19 историй, которые ну просто мед на сердце

"Да, могла бы и сама все делать, бабушку свою люблю и мне не в тягость"



Не в тягость - это тому, кто такую тягость не тащил. Вот у нас с мужем уже почти год бабушка (которую я тоже всем сердцем люблю) почти неходячая. И, хоть у нас и "лайт-версия", это все равно очень тяжело и сложно, уход такому человеку обеспечивать. И физически, и, особенно, психологически.