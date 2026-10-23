15 историй и фото о том, что случается в примерочных, когда шторка закрыта

В примерочной магазина одежды кипит своя любопытная жизнь. То там кто-то ворвется без спросу за шторку, то казусы из-за местного диалекта или неподходящего размера возникают. А иногда случаются такие милые и теплые семейные сцены, что так и проникаешься романтичным настроем.

Пошла подруга в субботу в магазин белья, примеряет бюстгальтер. В магазине большие скидки и много народу, в основном семейных пар. Стоит в примерочной, тут у нее раз штору отодвинули, два, потом заглянул мальчишка, потом другой, потом они вместе. Она не выдержала, вышла и сказала: «Следите за своими детьми!» На это мамы и папы развели руками, мол, что делать, дети шалят. Она зашла обратно — и снова дети лезут. Тогда она, красотка, не стерпела, взяла и прям в белье вышла и спросила: «Может, и мужья заодно посмотрят?!» Женщины сразу своих детей успокоили. happyhappyday230 Анжелика только что Надо к этим родителям в примерочную зайти со словами "я в душе тоже ребёнок" Ответить

Забежала за новым платьем к отпуску. И вот меряю 5-е платье, которое, как назло, на меня не садится. И тут слышу из соседней кабинки: «Аллочка, возьми, пожалуйста, эти сиреневые брюки еще, мне кажется сиреневый тебе очень идет». Обычно меня раздражают мужчины на «женской территории», но тут стало любопытно, и я выглянула. А мужчина ей: «Аллочка возьми то, Аллочка возьми это. Ну как тебе, дорогая?» Это было так мило и так трепетно. И тут вышла Аллочка в тех самых сиреневых брюках, на вид лет 55, но выглядит изумительно — очень красивая, улыбчивая, с воздушными кудрями. И я подумала о том, какая они прекрасная пара. Хочу, чтоб в мои 55+ мне тоже приносили сиреневые брючки и называли «Машенькой». masha.zemch Александр только что раздражают — потому что не с кем ходить? Ответить

Примеряю на распродаже платья, стою в одних колготках, как шторку отдергивает мужчина с рубашкой. Встал у зеркала и начал застегиваться. Надел, покрутился и спросил: «Идет?», а я честно ответила: «Берите». И тут мужик впервые поднял глаза и понял, что перед ним вообще не его жена, и с воплем «А где Таня?!» выскочил из примерочной. Не знаю, нашел ли он в итоге свою Таню, но я потом долго смеялась. ADME

Девушка нашла себе марку джинсов, которые хорошо сидят, размер L. Прикупила еще пару того же размера, той же марки но в черном цвете. А они не налезли выше бедер. Это все, что нужно знать о размерах

Залежался у нас в магазине нижнего белья один лифчик. Размер — 80J. То есть чашка — десятый размер. Так вот бюстгальтер был итальянский, очень качественный: мягкие чашечки, удобные косточки, широкие лямки, которые не натирают, и невероятно нежное кружево. А стоил рублей 900-1000 — считай по себестоимости. Как-то зашла девушка лет 25. Я по привычке показала ей стойку с распродажей, а она только усмехнулась: «Да на мой десятый размер все равно нигде ничего нет». И тут я молча протягиваю ей тот самый лифчик... и ее счастью не было предела. Она буквально улетела в примерочную, а потом чуть ли не танцевала от радости. И вот уже на кассе, расплачиваясь, рассказала, что шьет белье только на заказ, и один комплект обходится ей в 12 тысяч. Я в то время за месяц столько зарабатывала. После того случая я еще неделю довольная ходила, будто это я, а не она, сэкономила. © katteta / Pikabu Владимир Кракан только что Я понимаю, большая грудь не особо радует женщин. Ответить

Зашел как-то в магазин одежды, и вдруг продавщица тычет в меня пальцем: «Вот он!» В магазине человек пять, и все резко поворачиваются в мою сторону. А потом подходят ко мне. А продавщица выдает: «Он недавно женился, значит, знает, как галстук завязывать!» И тут я вспоминаю, как мы с мы с моей будущей женой действительно заходили сюда. И мне тут же какой-то парень протянул полосатый галстук и посмотрел полным надежды взглядом. Оказалось, это жених, его родители и еще какие-то родственники. И никто из них завязывать галстук не умеет. Ну ладно, накинул галстук себе на шею, секунд за тридцать завязал что-то вроде полувиндзора — классического узла — и начал ослаблять галстук, чтобы снять его. И тут вся семья чуть не закричала: «Не развязывайте! Мы потом так красиво сами не завяжем!» Хоть с ними иди следом. В итоге этот галстук они уносили из магазина на вытянутых руках, как настоящую семейную реликвию. Надеюсь, их свадьба прошла, как надо. © oumnicquez / Pikabu

Как-то давно пошли мы с другом выбирать куртку в стоковый магазин. Впихнул он мне свою куртку, мол, подержи, а сам пошел мерить новую. А мне стало лень держать ее в руках, ну я и возьми и повесь ее на вешалку к новым вещам. И тут подходит парочка. И мужик начинает щупать куртку моего друга, внимательно ее разглядывает, а потом недовольно выдает: «Совсем тут барахло стали вывешивать! Пошли отсюда». © p0odel / Pikabu Саетлана только что А у меня наоборот, чуть не купили мою куртку, пока я другую примеряла) Ответить

«Мне сказали, что это сделано на заказ. И что у меня никогда не будет рубашки такого кроя»

Ходили с женой по магазину одежды. Смотрим — прямо посреди зала стоит мужик в одних штанах и примеряет майки. Потом такой продавцу: «Теперь джинсы». Продавец уже чуть ли не умоляет его пройти в примерочную, а он невозмутимо отвечает: «А я не стесняюсь». И тут моя жена громко так: «Интересно, а трусы он сегодня тоже покупать будет?» Глядь, а мужик-таки смутился, покраснел, схватил джинсы и молча ушел в примерочную. А девушка-консультант тихонько прошептала жене: «Спасибо». © lacifaer / Pikabu

Я работаю в магазине, продаю одежду. И вот приходит клиентка и, такая простая, вытаскивает отпариватель из угла для инвентаря. Стоит, рассматривает. Ну ладно, ничего не говорю, жду, что будет дальше. А она: «Это отпариватель?» Я говорю, что да. Она спрашивает: «Сколько он стоит?» Я объясняю: «У нас магазин одежды, это наш отпариватель. Мы им одежду отпариваем, которую и продаем». А эта дамочка как ни в чем ни бывало: «Так за сколько отдадите?» mariroze_ Анжелика только что За 50000р, а потом пойти и купить новый за 10000р Ответить

Решила как-то моя мама купить новое пальто. Ей посоветовали один магазин верхней одежды. Приехала она туда, смотрит, мерит, но все не очень нравится. А продавщица настойчиво ей предлагает модель за моделью и нахваливает все подряд. В итоге мама все-таки сдалась, выбрала одно пальто и оплатила его. Предупредила, что дома спокойно примерит еще раз, а если не понравится — вернет. По дороге домой заехала в торговый центр и там нашла то самое идеальное пальто! Ну, и решила уже купленное сдать на следующий день, а новое взять. Вот только та тетка-продавщица, не стесняясь в выражениях, высказала все, что думает по поводу этого возврата. И со всей своей тактичностью выдала: «И больше к нам не приходите!» © Enot.Enotovich / Pikabu

Заканчиваю примерку и понимаю, что у одного платья пропала вешалка. Зову консультанта: «Девушка, я тремпель потеряла, найдете?» Женщина смотрит на меня с полным недоумением, но согласно кивает и уходит куда-то. Минут через десять возвращается, расстроенная, приносит кошелек и зонтик и спрашивает, это ли я потеряла. И тут меня осенило. Я с детства «тремпелем» вешалку зову, такое вот местное слово. А она-то откуда могла его знать? Извинилась и успокоила ее, объяснив, что имела в виду. © klashka / Pikabu

Ну ведь могут же! Сделали с заботой к клиенту. А крючки для своих вещей — отдельно, с другой стороны

Случайно услышала, как девушка из соседней примерочной кому-то звонит. И говорит: «Вадик, скинь 5000 на платье, я там тебе фотку отправила. Целую». А через 5 секунд как ни в чем не бывало: «Алло, Игорь! Я там фотку прислала, скинь 5000, целую». Интересно, ничего не скажешь. yekimova_anna