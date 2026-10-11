20+ историй про съем жилья, где вместе с ключами квартирантам достаются причуды и искренняя забота хозяев

переехала в Одессу, где мне нашли однокомнатную квартиру. хозяева уехали за границу, а сдавала их квартиру мать хозяйки. квартира была декорирована явным любителем орхидей. при входе висели картины с этими цветами, в комнате стояли искусственные орхидеи, и обои были везде в цветах экзотических. дело было в мае, поэтому немудрено. что в комнате был кондёр. при этом квартира была не на солнечной стороне, и даже в жаркие дни там было прохладно. рассказала о своих наблюдениях хозяйке (матери). она ответила, что не знает, почему хозяева сделали это.