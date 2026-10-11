20+ историй про съем жилья, где вместе с ключами квартирантам достаются причуды и искренняя забота хозяев
Наши съемные квартиры повидали многое. Казалось бы, что в этом сложного? Нашел подходящий вариант, договорился с хозяевами и живи в свое удовольствие. Но, увы, этот процесс часто превращается в целый квест, где вместе с квартирой нам достаются колоритные владельцы. Кому-то повезло жить с бабушкой, которая по утрам готовит вкусный завтрак, а кому-то попадаются ну очень странные соседи. В такие моменты поиск жилья оборачивается чередой непонятных и забавных событий, о которых мы будем еще долго вспоминать.
- По работе нужно было временно переехать в другой регион. Нашел по объявлениям комнату, сдавала бабушка. Ну и решил снять. Первое утро. Встаю, умываюсь, а из кухни вкусный запах. Ну, думаю, бабушка завтракает, я-то ничего еще из продуктов не накупил. Зашел на кухню, а там шикарный стол: блины, пирожки, мясо отваренное, варенье и яичницу стоит дожаривает. Бабуля говорит, мол, присаживайся, позавтракай. Поел. Прихожу вечером, а там стол накрыт ужином: первое, второе, салат, и оставшиеся блины с пирожками. Это все продолжалось очень долго. Рассказал коллегам на работе, а одна коллега, оказалась, знает ее, и поведала, что она состоятельная бабушка, а ее дети за границу уехали, ей скучно и некуда выхлестнуть заботу. На прощание купил бабушке подарок и оставил в шкафу. Все мечтал снова съездить туда в командировку, но, увы, так и не отправили.
- Снимали квартиру 2 года. Хозяйка дала нам ключи и ушла в закат. За 2 года ни разу не приехала, не позвонила, не спросила, как мы тут. Через 2 года съезжаем. Отправили ей ключи курьером. Она: «Извините, а подскажите, пожалуйста, какая была квартира и код от двери?» Мы посмеялись, все объяснили. На следующий день спрашивает: «Я приехала по адресу. А какой этаж?» Хорошо хоть адрес помнит.
Автор въехал в съемную квартиру. А там вот такое гениальное изобретение
- Есть у меня знакомые. Живут уже несколько лет на одной съемной квартире.
С самого начала в квартире у них была посудомойка. Но она не работала. По крайней мере, они так думали, пока им не надоело вручную мыть посуду и они не решили ее починить. Иииии... Та-да-дам! Оказалось, что все это время посудомойка работала, а «не работала» она потому, что предыдущие жильцы забыли в ней составные части каких-то кухонных приборов, которые мои знакомые приняли за разобранную посудомойку.
Вы только представьте, не пользоваться рабочей машиной 5 лет и регулярно мыть горы посуды просто потому, что до конца не разобрались с вопросом.
Не смешно. У меня знакомая купила дорогую посудомойку, но что-то пошло не так, то ли с электрикой напортачили, то ли с водой, в общем, в начале мойки вываливает ошибку и отключается. Два раза попытались запустить, и даже не разбирались - сделали из нее дополнительный складской шкаф для разного мусора. Шкаф за 1,5к баксов. И моет посуду руками.
Сильно...
- Уже почти год снимаю комнату у одной очень милой бабули. Она тихая, никого не трогает, почти все время сидит у себя в комнате и смотрит телевизор. Только вот этот телевизор — очень плохой, экран мигает, звук как из трубы. Хотя бабуля у меня классная: готовит вкусно, шутит так, что можно упасть со стула. И тут я подумала: ну сколько можно мучиться с этим телевизором? Взяла, вынесла его и поставила на его место нормальную плазму, которую давно уже никто не использовал на моей работе. Подключила интернет, объясняла бабуле, как всем этим пользоваться. Теперь у меня за стенкой живет, наверное, самый счастливый человек.
Девушка сняла комнату в двушке на пару дней. И каждый раз после работы хозяйка оставляет вот такие тарелки возле двери
- Решила сменить обстановку и сняла домик на Байкале. Утром решила позавтракать на веранде. Отварила сосисок, нарезала хлебушек и отошла в спальню. Возвращаюсь, а сосисок и след простыл, хлеб на полу. У меня волосы дыбом. Вдруг слышу шорох, поворачиваюсь и вижу на скамейке деловито сидит огромный пушистый кот, а под столом облизывается кошка с тремя пузатыми котятами. А потом парень, у которого я дом сняла, рассказал, что он подкармливает местных кошек, и недавно одна из них родила. Теперь каждое утро я их сама подкармливаю. А когда уезжала, забрала с собой одного котенка.
- Сдаю квартиру в Питере. После предыдущих жильцов пришлось менять душевую кабину. Горячая вода так и была перекрыта с июня. Летом заселился студент-кораблестроитель. Он почти два месяца прожил без горячей воды, так как думал, что летом у всех в Питере отключают горячую воду, и надо ходить в баню. О том, что надо было открутить вентиль, он узнал лишь только тогда, когда уезжал, а я приехала проверить счетчики.
последние постояльцы, снимавшие квартиру моей бабушки, экономили горячую воду посредством нагрева холодной, ведь за газ фиксированный тариф, а вода по счётчикам.
Жена автора работала администратором в IT-компании, нужно было найти жилье для командировки нескольких сотрудников. Попался очень интересный арендодатель
- После 10 лет брака муж показал на дверь. Нашла крохотную студию. Хозяйка лишь с усмешкой спросила, где вещи и смогу ли платить. А я как на духу выложила ей все. Она выслушала, покачала головой и ушла. Проходит часа два, звонок в дверь. Открываю, хозяйка стоит на пороге, а в руке держит пакет с горячими контейнерами и чайник. Следом идет ее муж с двумя табуретками и матрасом. Муж что-то пробурчал, а женщина посмотрела на меня, улыбнулась и сказала: «Давай, заваривай чай, у меня там котлеты стынут!» Прошло восемь лет, я уже купила свою квартиру, но тетя Ира стала мне второй мамой, и мы до сих пор дружим семьями.
10 лет жили и не нажили совместного имущества? А как стала жить без мужа, так купила квартиру меньше чем за 8 лет. Доказательство того, что замуж идти не выгодно.
- Мне однажды так повезло, никогда их не забуду. Когда перегорела лампочка в коридоре — хозяин привез целый пакет лампочек и сам поменял. Случились проблемы с проводкой — за свой счет все устранили. На рождение дочки поздравили и подарили комбинезончик. На 8 марта приходили с конфетами. Ни одного конфликта и ни одной претензии не было за все время проживания. До сих пор вспоминаю этих людей с теплом спустя 8 лет.
я поражаюсь арендаторам, которые при долгой аренде (в смысле не посуточной), сами не в состоянии лампочку поменять...
- Сложный период в жизни, искала жилье. Сняла комнату у 20-летней девушки. В день моего новоселья в моей комнате меня ждал сюрприз. Букет из воздушных шариков со смайликами и коробка отличных конфет. Какие чувства я в этот момент испытала, не передать.
Пользователь снимал квартиру и наткнулся на инструкции по пользованию квартирой
- На съемной квартире, где жили с бывшим, был старый телевизор без пульта. Включен он был через несколько удлинителей в розетку за диваном, на котором мы спали. Лежим
как-то ночью, молодой человек мне говорит:
— Встань, выключи телевизор, пожалуйста.
Вставать было лень, просовываю руку за диван и выдергиваю шнур.
Тут молодой человек подскакивает и кричит:
— Как?! Как ты это сделала?!
Ну, я и сказала, что у меня особый дар.
— А включить можешь?
Я говорю, могу, и втыкаю шнур обратно. Довела мужика до истерики.
- Снимаю квартиру уже два года у бабульки. Общаемся по телефону, приезжает раз в год проверить, все ли в порядке. И вот я жду ее, открываю дверь — стоит Галина Степановна с огромной сумкой. Она заходит, смотрит по сторонам и выдает: «Ну ладно, тут жить можно. Покажи, как плита работает». Я немного завис. «В смысле?» — «В прямом. Мне операцию сделали, по лестнице пока нельзя, а у меня пятый этаж без лифта. Поживу у тебя пока». И ставит сумку. Молча. Как будто мы это заранее обсудили и договорились. Два месяца я жил с хозяйкой в собственной снятой квартире. Она готовила борщ, смотрела сериалы и один раз выгнала моего друга в час ночи со словами: «Он мне не нравится, он злой». Как бы парадоксально ни было, но я подтянул учебу за это время, бросил все вредные привычки и стал даже по здоровью себя лучше чувствовать. Честно — даже немного скучаю. Думаю, может, себе реально бабульку какую завести.
Мужчина столкнулся с такой красотой на съемной квартире. Вот что значит, когда хозяева не поленились и красиво оформили квартиру
переехала в Одессу, где мне нашли однокомнатную квартиру. хозяева уехали за границу, а сдавала их квартиру мать хозяйки. квартира была декорирована явным любителем орхидей. при входе висели картины с этими цветами, в комнате стояли искусственные орхидеи, и обои были везде в цветах экзотических. дело было в мае, поэтому немудрено. что в комнате был кондёр. при этом квартира была не на солнечной стороне, и даже в жаркие дни там было прохладно. рассказала о своих наблюдениях хозяйке (матери). она ответила, что не знает, почему хозяева сделали это.
- Снимаю комнату у одной старушки уже второй год. Бабушка сварливая, любит ругаться, куча правил, но меня ее псевдоупреки не задевают, если надо ей помочь — помогаю. Однако в последнее время как ни приду домой, так постоянно с ней сидят молодые люди. Поинтересовалась, кто это. Старушка отнекивалась, я не отставала. Как оказалось, бабушка видит, что у меня нет парня, так решила меня с кем-нибудь познакомить. Я попросила так не делать, но поблагодарила.
меня так часто хотели познакомить с перспективным молодым человеком, чтобы он стал моим парнем.
- Мы с парнем переехали в съемную квартиру. В выходные решили поваляться дома. Сидим, смотрим фильм, едим пиццу. И тут из-за холодильника появляется хомяк. Бежит к нам, хватает крошки и убегает. Мы минуты 2 еще с открытыми ртами сидели, пока не поняли, что его прошлые жильцы потеряли. Так у нас появился Вениамин, и новая квартира стала уютнее.
Вот для чего нужен ковер на стене. А мы-то думали
- В студенчестве снимал с одногруппником Коляном комнату у одной интересной старушки в частном доме, тети Тани. При первом знакомстве о чем-то меня поспрашивала, хорошо, говорит, переезжай жить. Когда разбирал свои сумки с вещами, услышал от нее первый смешной вопрос:
— У тебя чепчик есть?
Я не понимал, что происходит, пока Колян не пояснил, что так она называет кетчуп. Майонез она называла «маныэз». Тетя Таня не умела ни читать, ни писать, ни считать. Это и определяло ее интересное поведение. Хорошо, что она сама была с чувством юмора.
Однажды поинтересовался:
— Как вы определяете сколько денег дать продавцу в магазине?
— Всегда даю самую большую купюру.
Сдачу не считала, не умела, надеялась на честность. Работала на обувной фабрике и поваром. Очень вкусно готовила. Вот так вот бывает.
В полном варианте объясняется, почему она безграмотная. Но ведь могла бы и уже будучи взрослой выучиться. На фабрике работала, значит, не в глухой деревне жила.
- Будучи студенткой, снимала комнату в квартире с хозяйкой. Это была бабушка около 70 лет, очень бойкая и довольно подвижная. Сначала думала, что будет как обычно постоянное бухтение, недовольство и прочее. Но за два года я поняла насколько это хороший человек! Мы ни разу не поругались, вместе ужинали и по праздникам она всегда меня приглашала к себе за стол, могла выслушать и дать совет. Общаемся и ходим в гости до сих пор. Я и подумать не могла, что смогу найти себе 70-летнюю подругу!
Чудесно-замечательный сосед, но это не точно
- Пока учусь в универе, снимаю комнату. У хозяйки есть кот, и вот сегодня она оставила его на мое попечение и уехала куда-то. Я стою, жарю котлетки на обед. Подходит кот и вдруг внезапно издает жуткий хрип, падает и перестает двигаться. Я бегу звонить хозяйке. Возвращаюсь на кухню — это чудо сидит на столе и как ни в чем не бывало ест мои котлеты. Если в мире есть кошачий Оскар, то он его достоин.
- Когда искала съемную комнату, знакомая прислала объявление. Читаю а там: «Только с животными». А у меня как раз котик. Набрала хозяйке и договорилась о встрече. Квартира меня вполне устроила, и цена приятная. Но один момент все никак не давал мне покоя, спросила хозяйку:
— Почему вы ищете жильцов только с животными?
Хозяйка улыбнулась и объяснила:
— Так все очень просто. Все пишут, что с животными нельзя. А я не против питомцев, я их очень люблю. Вот и решила, что те у кого есть животные, пусть сразу ко мне и обращаются. А люди без питомцев, все равно быстрее найдут комнату.
Космос, кстати, хозяйку полюбил — иногда даже заходит к ней ночевать. А она на такой случай на ночь всегда приоткрывает немного дверь.
А вот еще несколько историй про съемное жилье, которые поднимут вам настроение:
Комментарии
Решили с семьёй съездить в Беларусь, на праздники. Сняли загородный дом,с мангалом и печью, все отлично устроено, хозяин молодец. Свежий воздух, и в холодильнике подарок от хозяина - сало и домашний самогон. Отдохнули очень хорошо, до сих пор вспоминаем с теплом и благодарностью!