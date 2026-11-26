Мария Л., великолепная статья! От нее стало светло на душе, благодарю! Я бы тоже хотела повесить на елку игрушки из своего детства, но это, к сожалению невозможно.
История новогодней елки, где каждая игрушка со смыслом, а одна еще и с секретом
Когда-то мы переехали в квартиру прямо под Новый год, быстро подружились с соседями, стали ходить друг к другу в гости. И вот помню: наряжаю я елку, Оля приходит с пирогом — угощает. Пошли чай пить. Соседка сидит, смотрит на мою елку и выдает так задумчиво: «Тебе не кажется, что она немного аляповатая?» Я тоже смотрю на елку, а она обычная, прямо как в моем детстве, ровно такая же.
Оля улыбается: «Пойдем к нам, что покажу!» Заходим к ним домой, и я ахаю: в зале, между окнами, стоит высокая, под потолок, пушистая красавица в серебристо-розовых тонах. Она выглядит как огромная зефирка, очень нежная и воздушная. В тот момент я даже позавидовала такой утонченной красоте и на минуту захотела повторить такое же в своей квартире. Но потом вернулась домой и поняла, что елки как в модном журнале у меня никогда не будет.
У каждой моей игрушки — своя история. Самые любимые, конечно, — это стеклянные из моего детства. Я храню их как зеницу ока. Их 12 штук.
Мое детство прошло в Норильске. В середине декабря папа доставал елку с антресолей, а мы со старшей сестрой ее украшали. За окном всегда вьюга, пурга, а дома — волшебство. Игрушки лежали в коробке, переложенные газетами, ожидая своего часа. Вот этого снегиря на прищепке папа купил, когда мне было лет 7. Их было двое, снегирей, но один разбился, а этот держится уже больше 30 лет.
В прошлом году мама сшила из папиных рубашек для меня две елочные игрушки. Это самая трогательная часть моей коллекции. Вешаешь их на елку — и как будто папа тоже встречает Новый год с нами. А башенку Нижегородского кремля сын расписывал на мастер-классе в детском садике. Пусть не очень аккуратно, зато сам.
А вот этого снегиря уже раскрашивала я, когда мы были на экскурсии на фабрике елочных игрушек. Там столько красоты! Как же виртуозно художницы расписывают шары — просто загляденье! Мне, конечно, до них далеко, но воспоминания с игрушкой связаны самые светлые. А балалайка справа — это как раз и есть произведение местных фабричных мастеров. Кстати, каждая игрушка там вручную расписана.
Очень много игрушек — это подарки. Например, у нас в редакции каждый год проводится «Тайный Санта», и мы обмениваемся подарочками с коллегами из других городов и стран. Эта звезда приехала ко мне от Кати из Ростова-на-Дону, а клубника — от Лили из Хабаровска.
Какие-то игрушки мы делали сами, другие — просто раскрашивали вместе с ребенком, третьи — покупали во время путешествий. Кстати, привозить елочные игрушки в качестве сувенира — здравая идея: наряжаешь елку, вспоминаешь, где уже была, и начинаешь думать, куда бы еще съездить в новом году. Как раз и желание Дедушке Морозу можно загадать. Сын, кстати, всегда помогает мне наряжать елку. Кот тоже.
А три года назад был интересный случай. Наряжаем елку вместе с сыном, выдала ему пакет с небьющимися игрушками. И тут один шарик падает у него из рук, раскалывается на две части, и на пол летит какая-то свернутая бумажка. Разворачиваю ее и замираю: это же записка, которую я сама себе написала в 2013 году!
Этот шарик мне давным-давно приятельница подарила. Он металлический, открывающийся. Там вроде внутри что-то было, но уже не помню. И вот накануне 2014 года я решила написать себе записку, чтобы прочитать ее через год и посмотреть: сбылось желание или нет? Но я про нее совсем забыла.
А знаете, почему я забыла про записку? Потому что в конце 2014 года сын как раз и родился. Такой вот мой новогодний подарок. Там уже не до записок было. Следующие несколько лет пролетели так быстро, что я их едва помню. И вот три года назад записка нашлась сама собой, благодаря детской неловкости. А желание-то исполнилось! Так что теперь каждый год я пишу себе записочки и прячу в шарик, а потом смотрю. Пока 2 желания сбылись, одно — нет. Но и год еще не закончился.
Соседка Оля говорит, что по восточному календарю грядет год Огненной Козы или Овцы, поэтому у них уже заготовлены шары красного и золотого цвета. Они у них прямо сразу по цветам рассортированы — удобно: коробка с белыми, коробка с синими, коробка с оранжевыми. А у меня как всегда будет аляповатая елка — ну и что? Зато каждая игрушка здесь имеет для меня свой смысл и хранит тепло воспоминаний.
А у вас какая елка будет в этом году: модная или как в детстве?