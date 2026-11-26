А знаете, почему я забыла про записку? Потому что в конце 2014 года сын как раз и родился. Такой вот мой новогодний подарок. Там уже не до записок было. Следующие несколько лет пролетели так быстро, что я их едва помню. И вот три года назад записка нашлась сама собой, благодаря детской неловкости. А желание-то исполнилось! Так что теперь каждый год я пишу себе записочки и прячу в шарик, а потом смотрю. Пока 2 желания сбылись, одно — нет. Но и год еще не закончился.