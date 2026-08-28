20 светлых историй о домашних животных, которые принесли в дом тепло и маленькие радости

Стоит только в доме появиться питомцу, и привычные будни меняются навсегда. В семье появляются новые традиции, смешные правила и яркие истории, которые потом все пересказывают друг другу годами. Кошка может просто выбрать вас, зайти в квартиру и остаться жить, а собака удивит смекалкой и покажет вам, как здорово много гулять. Вместе с хлопотами в наш дом приходят радость, тепло и другие маленькие радости, а сами питомцы напоминают нам, сколько в нашем сердце может быть нежности и заботы. Дом, где поселились наши любимые животные, уже никогда не будет прежним.

Хозяин шотландской овчарки рассказал, почему его собака заслужила прозвище «Артистка»

Моя шотландская овчарка терпеть не могла, когда кто-то разговаривал на повышенных тонах. Она опускала голову, прижимала уши, поджимала хвост и начинала медленно уходить из комнаты, картинно шаркая лапами, с таким несчастным и осуждающим видом, что все тут же начинали хохотать. Потом мы хором заверяли ее, что больше не будем шуметь, и звали ее обратно. Она пару секунд думала, подняв бровь, а потом снова становилась радостной и приветливой. Вот так строила всю семью без единого звука. Откликалась на «Артистку». © IcyBorodylka / Pikabu

Коту досталось неожиданное наследство вместе с квартирой

Сняли квартиру очень дешево: хозяйка уезжала и хотела срочно сдать. Только заселились, а наш кот Пельмень приклеился к старому шкафу. Нюхает, скребет, лапу под него пытается засунуть. Муж отодвинул шкаф и зовет меня: «Мать моя женщина... Ты глянь!» Смотрю, а там под шкафом — целая гора кошачьих игрушек: мышки, мячики, пробки, фантики. Звоню хозяйке, а она хохочет: «Нашли, значит, Кузькин клад! А я-то думала, куда все девается?» Оказывается, до нас в квартире 12 лет жил кот Кузя, который запихивал под шкаф все свое добро — щель была узкая, и достать все это, видимо, у него уже не получалось. ADME

Парень спросил в сети, как объяснить кошке, что ему нужно работать. В комментариях его осадили: это кошки решают, когда заканчивается ваш рабочий день

Иногда собака знает наше расписание лучше, чем мы сами

Моя собака ездит со мной за детьми в школу и точно знает, во сколько мы выезжаем. Однажды у детей было внеклассное занятие, поэтому мне нужно было забрать их на час позже обычного. Когда мы не выехали в обычное время, она начала скулить. Потом залаяла. Затем она сильно ударила лапой по стоявшей на полу туфле, так что та пролетела по воздуху и попала в меня! © opkc / Reddit

Эту кошку зовут Пепелюшка. Хозяйка выбрала ее в приюте, потому что она «громче всех на нее орала». С тех пор приходится жить по ее правилам

Любую еду сначала надо дать ей на проверку. Рыбу, дыню и кабачки после проверки нужно срочно убрать, иначе съест. Курицу при этом не трогает. Воду из своей миски не пьет. Зачем, если пить можно из моей кружки. Перед выходом я всегда проверяю ботинки: Пепелюшка любит прятать туда крышки от бутылок или украденные с сушилки стринги. Когда прихожу домой, то ей положены ровно три минуты ласки. Потом гладить уже нельзя. Но круче всего ее способ напомнить, кто в доме хозяин. Она вдруг наскакивает боком, выгибает спину, смотрит безумными глазами и делает кусь. И не успокаивается, пока я не положу руку на пол ладонью вверх. Тогда она непременно садится на нее сверху. А вот когтями она пользоваться не умеет. Ни разу меня не поцарапала! © user10713259 / Pikabu

Хозяин собаки рассказал о любопытной привычке своей собаки: он гипнотизирует диван!

Мой пес знает, что на диван ему нельзя, но если хозяин разрешит, то можно. Но почему-то считает, что напрямую к хозяину обращаться с такой просьбой нельзя, и ее, как посредник, передает диван. И вот сидишь ты, смотришь телевизор и видишь, как эта 40-килограммовая махина подходит и начинает пялиться в диван. Вдруг позволят на него забраться! © Unknown author / Pikabu

Собаки — те еще хитрецы

Наш пес забирался ночью в нашу кровать в режиме ниндзя. Обычно ему не разрешалось там лежать. Ночью он ждал, пока мы уснем. Медленно, шаг за шагом, подходил к кровати. У него огромные когти, каждый шаг было слышно. После каждого шага он замирал и прислушивался. Потом ставил на кровать одну лапу, замирал, потом вторую. Медленно переносил вес на передние лапы, по одной поднимал задние и со вздохом укладывал рядом с нами свои 30 кг собачатины. Мы лежали в кровати и пытались не засмеяться. Наверное, он знал, что мы не спим, и после такого представления все ему разрешим. © ir4uma / Pikabu

Ты редко выбираешь время, когда завести котика. Чаще всего он просто возникает в твоей жизни сам

Шли с подругой мимо ресторана. Вдруг под ноги выкатился меховой комок, а следом высыпали повара и кричат наперебой: «Заберите его, пожалуйста!» Это нечто орет, на помощь бегут прохожие, откуда-то появляется коробка, котенок вырывается, сигает вверх, через спины, и скрывается под настилом летнего кафе. Я пихаю подругу, мол, валим отсюда. Не тут-то было. Котенка извлекают, пакуют, сверху высыпают пакет мясной нарезки. Мы в ступоре с коробкой, где сидит вопящий котенок, шуруем домой. Живет у меня 9-й год. Названа в честь ресторана — Албеной. vinyafadeeva

Девушка спросила у пользователей сети, где они хранят кошачьи усы, а затем похвасталась своей покупкой — усятницей!

elizzavets Арти только что А экскрементницу не продавали? Ответить

Кошки просто приходят в дом, которые им понравился, и остаются. И это здорово!

К моей маме пришла кошка. Сначала просто приходила и сидела на дорожке рядом с грядками. Потом просочилась на внутренний двор. Приходила и садилась на сложенные у входа кирпичи. На руки не шла, но и не уходила. Так прошло месяца три. А потом как-то незаметно для всех Муся (как позже бабушка назвала кошку) оказалась в летней кухне у плиты, а потом пробралась в дом. И осталась навсегда. rainbowdualitas

Кошки — настоящие мастера игры на всех струнах

У меня пропала кошка. Мы переезжали, упаковали все в коробки, грузчики все вынесли, квартира пустая. Я смотрю — кошки нет. Меня холодный пот прошиб! А что если она в коробке спряталась? Все углы облазила, подъезд оббежала — нету. А утром поезд. И вдруг слышу — кто-то в диване скребется. Кошка наша, как ни в чем не бывало вылезает из спинки дивана, на котором мы и должны были ночевать в последнюю ночь. Оказалось, сзади был распоротый шов, и она забралась прямо внутрь, когда грузчиков испугалась. Уф, я напереживалась тогда! ADME

Девушка недавно потеряла дедушку. А бабушка прислала ей это фото с надписью «Ждет». Кошка любила лежать у дедушки на коленях, пока он сидел в этом кресле

gerlicciy

Иногда коты привыкают не к человеку, а к тепленькому местечку

Как-то зимой вышли мы с приятелем ноги размять. Сделали пару кругов по району, да и домой пошли — холодно, снег кругом. Возле дома кот за нами увязался, так до подъезда и дошел. Я подумала, что он местный и впустила его. Но он шмыгнул к нам в квартиру и сразу устроился в самом теплом месте — у отца на диван. Назвали мы его Михельсон. Котяра был крупный, красивого песочного окраса. Решили оставить себе. Кормили хорошо и разнообразно, но по весне он все равно ушел в только открывшийся мясной магазин. И больше домой не захотел. Следующей зимой тоже не пришел — видимо, нашел следующих хозяев. © ZlukaKuzuka / Pikabu

Бывает, что счастье приходит в дом без приглашения

В подъезде мяукала кошка. Я открыла дверь пошире и затолкала ее в квартиру. Вышел муж. Он был не готов брать котов, и мы с ним стали ее ловить, чтобы за дверь назад отправить. Я говорила кошке: «Ой, убирайся вон, кошка, ой, как это она забежала только, юркая какая оказалась!» Потом поймала ее и говорю мужу: «Ой, а ты ей понравился!» Это было мое единственное вранье ему. Лет через 10 я призналась. А муж ответил, что сразу знал. Эта кошка принесла много счастья в дом. ne_rimma_ya

Женщина поделилась в сети снимком первого, что она видит, открывая глаза утром. И этот вид знаком тысячам из нас!

Иногда маленький щенок может установить новые правила для всей семьи

Сын выпросил щенка. Мы согласились при одном условии: ухаживать за ним будет он. Его хватило на неделю, а потом выгуливать Компота пришлось мне — каждый день в 6 утра. Мне надоело, и я сделала ход конем. Вечером прокралась в детскую и поменяла пароль от Wi-Fi. Хочешь новый пароль — вперед на прогулку с собакеном. Подействовало! А потом сын втянулся, теперь гуляет каждый день по несколько раз, в интернете вдруг стал меньше сидеть, а я и рада. ADME

Это фото кошки, которая была ненужной. А теперь она — очень даже нужная!

Гуляла с собакой, и вдруг услышала из зарослей вопли. Кинулась туда, а там котенок! Взяла на руки, коть прижался и стал дрожать. Думала, что щас скину фото в деревенский чат и котю заберут. Муж меня встретил с немым вопросом: «Ты серьезно?» И тут я с ним согласна — у нас два кота и пес, который появился два месяца назад. Я выложила фото в чат и стала ждать. На четвертый день кошка весь день со мной сажала, копала и делала дорожки. Я брала ее на руки и гладила, а она мне мурчала... А я все думала, что она никому не нужна. На пятый день на улице стало холодать по ночам. Я бегала ночью проверять, не замерзла ли кошка на веранде (в дом не пустили, карантин). На шестой день я поняла, что так нельзя. Отмыли ее и поселили в отдельную комнату. Назвали Лагертой. Так что теперь в доме у нас два кота — Тор и Локи, пес Бьерн и кошка Лагерта. Которая нам нужна! © Carramele / Pikabu

У автора поста есть сестра, а это — ее домашние питомцы. Так они ждут свою хозяйку

Ох, уж эти котики!

У меня был тяжелый день. Кот пришел, лег на грудь и начал мурчать. Я рассказал ему все. Он выслушал, не перебивая. Потом укусил за палец и ушел. Сеанс окончен. 300 грамм корма, пожалуйста. bisyenka Арти только что Ну всё же не 5 тыщ как у психолога. 😁😁😁 Ответить

Вот так и начинается любовь...