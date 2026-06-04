18 светлых фото и историй о домах, в чьи тайны погружаешься, как в мягкое бабулино кресло
Народное творчество
04.06.2026
Какие приятные и теплые эмоции переполняют жильцов, когда они въезжают в новое жилье — будь это квартира, уютный дом или дача за городом. Но, занимаясь ремонтом, а то и просто отдыхая в своем доме, иногда можно сделать любопытные открытия о бывших жильцах или милых и забавных секретах, которые таят родные пенаты. Такие, как в историях и фото ниже в нашей статье.
- Поехали с семьей в Питер на несколько дней. Собрались спонтанно, квартиру снимали уже в дороге, выбор был не особо большой: взяли самую дешевую квартиру близко к центру с необходимым количеством спальных мест, но без рейтинга: хозяин квартиры был новичком. Если честно, то даже на метраж и вид из окон внимание не обратили — все равно там только ночевать планировали. И вот приезжаем, перед нами шикарный особняк, а хозяин квартиры встречает нас и заранее извиняется, мол, вид из окна не очень, да и квартира небольшая... Слегка расстроенные, поднимаемся на четвертый этаж и попадаем в просторную светлую квартиру с шикарным ремонтом и огромными окнами, из которых чудесный вид, если не считать какой-то унылый сарай под самыми окнами. Сказать что у нас отвисли челюсти — ничего не сказать. Вот такой приятный сюрприз.
Елена Нннннн / Dzen
- Жила одна в квартире-студии. В три часа ночи сидела за компом, работала. Услышала прямо за спиной шорох. Таких звуков у меня в квартире раньше не было. Снова шорох и явное движение. Обошла все свои 18 квадратных метров, все нормально. Списала на переутомление, снова села за комп. И хоть звуки продолжались, старалась не обращать внимания. И тут раздался скрежет и возникло ощущение, что меня задело что-то по голове. Орала так, что примчались соседи. И вот что выяснилось. Несколько дней назад меня залили. Пришлось поднимать мебель, вытаскивать из-под нее палас. Он у меня огромный был, на всю комнату. Пришлось отдавать в сушку и чистку. В этот день его привезли, скатанным, поставили в углу. Он проехал по стене, начал сгибаться под собственным весом и задел меня, когда падал.
Ирина Гри / Dzen
- Это случилось с братом, дальше с его слов. Жили уже больше года в съемной квартире. Как-то жена пошла гулять с сыном, а я дома остался, полы помыл, картошку на суп чищу. И тут — настойчивый звук в дверь. Открываю, на пороге сосед, глаза дикие. Кричит: «Вы нас заливаете!» Я улыбаюсь, пускаю его, показываю: нигде ничего не течет. И тут замечаю маленькую лужицу воды посередине кухни, которая осталась после мытья пола. Присмотрелся: а там крохотная дырочка, как раз где люстра на кухне у соседей и, видно, в эту дырочку с потолка им вода и капала. Соседу показал, разобрались, успокоился.
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«Мой брат купил дом несколько лет назад. И вчера увидел эту коробку на поперечной балке между балками перекрытия. А в ней — куча монет, самая старая из которых 1881 года»
- Сестра купила квартиру, решила сделать новую проводку и там разные розетки новые поставить, лампы. Приехали электрики, открыли счетчик, все провода отрезали, что не ее. Вечером скандал. Соседка сбоку возмущалась, что у нее в комнате свет пропал. Другая соседка прибежала выяснять, зачем они отрезали свет в подвале. А третья захотела полив включить на своей части газона под окнами — а насос не работает. Оказалось, прошлая хозяйка квартиры была очень добрая неконфликтная бабушка.
vechnomodno
- Во время одного из семестров решили снять квартиру, так как намечался мой день рождения. А я хотел вдали от суеты общежития отпраздновать его. Нашли квартиру, недорого, недалеко от института. Подсуетился один парень из нашей компании. К слову, он один из нас был местный. Семестр заканчивался, шло дело к сессии. Решили днюху отпраздновать после сдачи первого экзамена. Наступил этот день. Экзамен сдали все вчетвером и на оленях через магазин домой. Где-то к 23-м часам начали стучать в стену. Потом позвонили в двери. Местный парнишка пошел разбираться. И тут мы слышим разговор: «Что за шум? Батя твой сказал,что ты один живешь». В общем, так выяснилось, что этот крендель сдал нам свою квартиру. Пока учились в тишине, все прокатывало. А тут забылся и спалился. В итоге мы дожили до конца сессии и съехали назад, в общагу. Тот «бизнесмен» долго еще искал нашей дружбы, но уже не сложилось.
константин мудрицкий / Dzen
Этот отсек в старом радиаторе предназначен для обогрева
- Помню, как я все мечтал найти клад в своей старой питерской квартире — 1904 года выпуска. И вот однажды, когда делал ремонт, отодвинул старый большой шкаф и обнаружил бугор на стене. Сердце в восторге замерло. Я отбил известку и обнаружил металлическую крышку... Вот оно! Удача! Сначала аккуратно, а потом, теряя самообладание, я начал долбить по ней молотком. Когда сил почти не осталось, крышка, наконец, стала поддаваться. Я потянул со всей силы и... в комнату вывалилось несколько мешков угольной сажи из замурованной печной трубы! Вот такое «сокровище» я нашел.
«Во дворе особняка в основании кирпичных колонн я заметил вот такую штуковину. Что это? Скребок для обуви? Декоративное украшение?»
- Это оградительный камень, его еще называют угловым столбиком. Он предотвращает удары колес транспортного средства об угол при повороте. © Different_Ad7655 / Reddit
- Как-то смотрели квартиру. Ее продавали с встроенной кухней. На фото такой милый парижский шик, чуть намеренно потрепанная мебель, е-мое, но выглядело очень стильно. Приехали смотреть. Мда... Лубок в худшем понимании слова. Я сказала, что мне не нравится и мне она не нужна. Риелтор так оскорбился, будто я ему в душу плюнула. Пробубнил, что кухню могут вывезти, но дешевле от этого не будет. Мы сказали, что подумаем. На следующий день наш агент звонит и возмущенно говорит, что продавец поднял цену на 15 %. Кажется, я реально зацепила за живое.
«Кто-нибудь знает, что это? Старый дом, построенный в 1920 году»
- В этом углублении хранились документы. Когда ипотека на дом была полностью выплачена, свидетельство о праве собственности сворачивалось и вставлялось в столб. Это был способ показать, что дом наконец-то принадлежит вам. © Reddit
- А штырь, который торчал из углубления, — это ручка от зонта 1890-1900-х годов. Видимо, кто-то заметил, что она туда удачно подходит, да так там и оставил ее. © pancake_duchess / Reddit
- Сдавала комнату подруге сына. Комната в большой квартире коридорного типа, бывшее общежитие. Нюанс: у девушки была...свинья, настоящий микропиг. Прелестная! Умная! Ее невозможно было не любить. Через три месяца меня нашли соседи в соцсети, где я бываю изредка. Просили-умоляли это все прекратить. Оказывается, свинка орала от скуки, когда девушка работала в ночь, писала не только в лоточек. Нам потом пришлось потом менять полы до основания, предварительно вызывая мойку воздуха. В общем, мы расстались. С девушкой, правда, не поссорились, дружим до сей поры. Но мне не понятно, как же до меня девушка эта снимала квартиры? Мы свои 16 метров квадратных после трех месяцев почти полностью ремонтировали, а что делали другие хозяева, я и не знаю.
Юлия Бородина / Dzen
«Старая обшивка нашего дома из досок пришла в негодность, и мы с моим женихом решили снять ее. И как же мы были удивлены, когда оказалось, что дом сложен из бревен»
«Самому дому 115 лет, и вот как этот красавец выглядит теперь. Мы его зашлифовали и подготовили к повторной покраске»
- Купила квартиру у мужика лет 50, тот передал 4 ключа, я спрашиваю, мол, где пятый? Он говорит, что потеряли. Думаю, ну да бог с ним. Тут приходят на его имя письма, я пишу: «Чего с ними делать? Забирать будете? Где пересечемся?» А бывший хозяин квартиры: «Ой, да чего ты... Ты оставь письма на коврике у двери внутри квартиры, а я заберу». И тут выясняется, что у хозяина 5-й ключ остался, который мне должны были отдать при заключении сделки, но «потеряли». К счастью, я замки к тому времени уже поменяла. Сказала, что письма в течение недели будут ждать в почтовом ящике подъезда, а потом я их выброшу и замок у ящика поменяю. Больше бывшего хозяина квартиры я не видела.
- Пару лет назад я снял квартиру в огромном здании, построенном в старинном архитектурном стиле. Там была дверь с замысловатой лестницей, ведущей прямо к потолку на замурованный чердак. Когда я съезжал, любопытство взяло верх, и я толкнул панель наверху лестницы, пока она не открылась, и забрался туда. Было совершенно темно, пол был покрыт слоем пыли толщиной не менее 2,5 см, и я обнаружил, что это целый дополнительный этаж к моей квартире. Там валялись старая мебель и журналы. В стене я обнаружил небольшую дыру, которая вела на чердак над соседней квартирой, и так я обошел 5 или 6 помещений. Чем дальше я заходил, тем старее становилась мебель: холодильники 50-х годов или даже раньше, старая посуда. Последняя комната оказалась самой интересной: расписанные вручную сцены на стенах и отверстия на чердаке, через которые проникал солнечный свет.
«На этой неделе я установил новые полки в домашнем кабинете, конечно же, мне пришлось сделать для котят короткий путь на другую сторону!»
- Недавно с мужем делали ремонт, запенивали межкомнатные швы своими силами. Баллон пены, написано 25 литров готового продукта. Обнаружили маленькую дырочку между нашей комнатой и соседской. Муж берет баллон, начинает запенивать, а пена уходит и уходит куда-то внутрь. На полбаллона решили остановиться, решив, что пена бракованная попалась: ничуть не расширяется. А вечером приходят соседи и приглашают нас в гости. Угадайте, что мы увидели в соседском зале? Все обещанные литры пены! С соседями в хороших отношениях, посмеялись, помогли им ликвидировать последствия.
- Купили с мужем квартиру в старом милом доме 30-х годов. В коридоре был металлический люк, запертый на амбарный замок. Бывший хозяин, немолодой мужчина со скучающим взглядом, сказал: «Там вроде просто трубы, ничего интересного». Но замок был такой древний, что я не удержалась. Сбила его молотком. Открыла — а там не трубы, а узкий лаз, уходящий куда-то вниз. Спустились вниз и ахнули: там комната. Вся стена была расписана чьими-то детскими рисунками, акварелью. А в центре комнаты на старом стуле сидел плюшевый мишка с запиской на коленях: «Здесь наша штаб-квартира. Мы, дети из 4-го подъезда, клянемся хранить ее в тайне. 1967 год». И дальше фамилии и имена детей. Я сфотографировала список фамилий, фото мишки в подвале и выложила все в городской паблик. Через три дня пришло сообщение: «Там был мой папа! Он уже на пенсии, но помнит этот подвал. Можно приехать посмотреть?» Я согласилась. Приехала женщина лет 40 с мужчиной за 60. Тот сходил в ту самую комнату и попросил разрешения забрать мишку. Говорит, попробует связаться со своими детскими друзьями, так как жизнь раскидала в разные стороны.
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Не только старые дома, но и старые вещи или коллекции могут многое рассказать об их обладателях или об эпохе, в которую они жили. А какой вещью, не представляющей особой материальной ценности, дорожите вы в вашем доме?
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