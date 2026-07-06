17 историй и фото о семьях, у которых каждый день состоит из смеха и маленьких радостей
Истории
06.07.2026
Есть семьи, где обычные будни сопровождают яркие и забавные события. Быть может, кто-то и не обратил бы на них внимания, но это точно не мы! Те самые блины, которые пекла бабушка, необычайное чувство юмора мамы, желание мужа завести необычное домашнее животное и проделки брата — именно такие маленькие радости и делают простые дни светлее.
- Разбирала стирку и достала из машинки незнакомые мужские плавки. Спрашиваю у мужа, а он только хмурится. Домой к нам последние две недели никто не приходил. И тут ближе к вечеру звонит нам одна мадам и заговорщически выдает: «Вы у нас тут шторы подшивали, вчера забрали. Случайно ничего лишнего не находили? Плавки черные, например?» Ну да, а мы такие — что и не заметили. Тем более шторы тоже темные.
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- В детстве со мной сидела Баба Аня — мачеха моего деда. Я мало что о ней помню: совсем мелкая была. Бабушка была худенькая, в цветастом платке. Помню, что меня отвозили на дачу и там были огромные астры с меня ростом. Помню кисель розовый такой невкусный (эх, сейчас бы хлебнуть того киселя) и невероятные по вкусности блинчики. Прям обалденные, у них был такой свой особый запах и необычный вкус. И вот я выросла и начала у всех родственников расспрашивать про эти блины. Каждый говорил свое. Мама уверяла, что бабушка готовила их из детской смеси. Сестра была уверна, что они были гречишными. И вот тут вторая сестра говорит: «Так, может, она туда толокно добавляла?» А я даже и не знала, что это такое. И продавцы в магазине не знали. Благодаря интернету выяснила, что это толченый жареный овес. Нашла я это на маркетплейсе, заказала. Завела по-быстрому самое простейшее тесто для блинов, добавила секретный ингредиент. Это шедевр! Бонус — в моей семье никто эти блины не ест, мол, пахнут странно. А я полью медом и уплетаю.
«В детском саду был конкурс рисунков „На какого героя Союзмультфильма похожи родители“. Семейный совет в лице мужа и дочки постановил, что похожа их жена и мать на Дюдюку Барбидокскую»
- В детстве мне и моей старшей сестре подарили пакетик желейных конфет. Она аккуратно выдавала нам по одной, пока в пакетике не осталась одна конфетка. Чтобы все было по-честному, сестра решила разделить последнее лакомство пополам и пошла на кухню за ножом. Однако, как только она вернулась, проблема исчезла. Мне уже 39, а я все равно получаю пакетик желатинок на день рождения.
- Одним прекрасным днем муж увидел на одном сайте привлекательное объявление о маленьком милом зверке... Поехали знакомиться. На меня пушистый комок не произвел впечатления, а вот муж загорелся и вприпрыжку побежал за переноской. Итак, по традиции, в старую квартиру зашла новая Маша. Маша у нас — сурикат! С первых дней она показала, кто в доме хозяин, начав облаивать меня (кто бы мог подумать, что малышка-сурикат лает, как мастиф). Несмотря на свой небольшой вес и маленькие лапки, которые засовываются в каждую дырочку, Маша перевернула весь дом! Кажется, чистой моя квартира не будет уже никогда. Как-то Маша решила, что больно грустно в доме, и выпустила из контейнера своих обеденных тараканов. Маникюр Марии не позволяет собирать своих подопечных обратно, так что это пришлось делать мне.
Надо было заставить мужа (как основного Машиного заводчика) собирать этих тараканов)
Ответить
- Бабушка утром за чашкой чая проворчала: «Последовала твоему совету, попробовала перед сном при помощи внутреннего голоса найти ответы на мучающие меня вопросы». Я сразу спрашиваю: «И как?» — «Искала я ответы, искала до двух часов ночи, устала порядочно, а потом мне мой внутренний голос сказал: „Совсем не обязательно пытаться получить ответы прямо сегодня, спи давай“».
seelenwellenbinder
- Свекровь попросила завакуумировать и заморозить ей вишню. Я говорю: «Только помойте, просушите, принесите, а я заморожу». В ответ сто один вопрос: «А как сушить ? А где сушить?» и т.д. Думаю: «Ну что за глупая женщина! Проще самой сделать, чем объяснять!» Выдаю ей: «Ой, принесите, я сама помою и высушу!» Принесла она вишню. Я все сделала, и в этот момент до меня дошло — ну и кто здесь на самом деле умный?
nargizzz.sultanova
ну... так то она вопросы правильные задаёт, поэтому мадам вдвойне не очень умная...
Ответить
«Мамин брат увлекался фотографией, так что вся наша жизнь запечатлена во всех подробностях. Вот только совместного фото, где были бы я, сестра и мама с папой, почему-то нет»
- Я родилась в понедельник вечером посреди футбольного матча. Медсестра вышла со мной на руках в коридор и спросила: «Эй, папаша! Хотите взглянуть на малышку?» На что папа ответил: «Одну секунду, сейчас будут бить по мячу». Он до сих пор все отрицает, но, если спросить, в ту же секунду назовет счет той игры.
- Муж у меня много работает, выходных почти нет. На днях он впервые за долгое время был дома. Выспался, пошел сразу же с доченькой гулять во двор. Я в это время на кухне готовила обед. Через полчаса выглядываю в окно и вижу занимательную картину. Дочка на горку лезет, радостно съезжает, потом обратно взбирается. А муж в это время на детских качельках сидит, весело туда-сюда качается.
- Мы с отцом ехали домой и остановились на красный светофор. Слева от нас стояла моя мама, прямо за нами — дедушка, а справа — дядя на велосипеде на пешеходном переходе. Просто скажите, какова вероятность такой семейной встречи?
Школьные поделки — одна из главных семейных традиций
- Затеяли ремонт. Брат жены взялся помочь: все делали вместе, а тут он предложил приходить днем, пока мы на работе, мол, так быстрее. Забыл я как-то документы и вернулся домой в обед, а брательник лежит довольный на диване с валиком на длиннющей ручке и красит потолок. И вот что значит мастерство: ни капельки краски нигде не пролил!
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- Моя пятилетняя доча растет дипломатом. Приехала в гости сестра мужа, обещала детям мороженое. Потащили ее дети в магазин. Я иду рядом за компанию. Тут дочка по пути аккуратно начинает выяснять у тети:
— А у тебя деньги есть? А то без денег нам не дадут мороженое.
— Не переживай, солнышко, конечно, есть.
— А можем взять и дедушке с бабушкой?
— Да, конечно.
Набирает в корзину мороженое и аккуратно выпытывает у тети:
— А можно маме возьмем тоже? Ну и папе, да? Он же все-таки твой брат.
smagulova_gulnura
«Мою жену пригласили на костюмированную вечеринку в честь Джейн Остин. Знали бы вы, как она была счастлива, что может надеть такой костюм»
- Моя бабуля редко выходила из дома, так что всегда с нетерпением ждала прихода молочника. Этот мужчина обладал отличным чувством юмора и всегда с удовольствием соглашался на чашку чая и вел светские беседы. И вот однажды вместо него пришел молодой паренек. Бабушке, конечно, уже 83 года, но она очень застенчивая дама, так что не стала спрашивать, где ее приятель. Но через несколько недель осмелилась. Выяснилось, что это тот самый молочник, он просто сбрил густую бороду и все это время недоумевал, почему его на чай не зовут больше. Так у нас появилась семейная история, которую мы любим вспоминать по праздникам.
- Мы сейчас гостим у родственников. Детям тут по обычаю дарят денежки. Сыну (8 лет) подарили 25 тысяч. Он у нас парень серьезный — уже пару лет копит. Часть денег лежит на депозите, часть хранит наличными. Настоящий маленький инвестор. Спрашивает: «Мам, сколько у меня теперь денег?» Я прикинула и говорю: «Наверное, уже около 400 тысяч. Надо дома точно посмотреть». Он смотрит на меня с таким удивлением и абсолютно серьезно заявляет: «Да я самый богатый восьмилетка!» А дочка пошла по другому финансовому пути... Она уже сегодня распланировала, на что потратит свои деньги завтра.
naz.ast
Нет ничего уютнее добрых семейных историй, которые потом годами рассказываешь и пересказываешь родным и друзьям.
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