17 историй и фото о семьях, у которых каждый день состоит из смеха и маленьких радостей

Есть семьи, где обычные будни сопровождают яркие и забавные события. Быть может, кто-то и не обратил бы на них внимания, но это точно не мы! Те самые блины, которые пекла бабушка, необычайное чувство юмора мамы, желание мужа завести необычное домашнее животное и проделки брата — именно такие маленькие радости и делают простые дни светлее.