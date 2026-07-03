18 душевных историй о людях, которые не побоялись начать жизнь заново и нашли свое счастье

Каждому своё . Я тоже не думала что буду ухаживать за парализованными стариками , однако уйдя на пенсию именно этим занималась с удовольствием Мыла их ,кормила и много разных прелестей , от которых раньше шарахались Брала только лежачих самых тяжёлых выхаживала и имела от этого удовольствие , уходила от них через 2 - 3 года отправив туда , откуда не возвращаются .