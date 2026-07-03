18 душевных историй о людях, которые не побоялись начать жизнь заново и нашли свое счастье
Новая глава жизни порой начинается с маленького решения. Иногда достаточно сказать себе: «Время пришло». Кто-то переезжает в Португалию или Аргентину, кто-то идет учиться на врача, меняет работу водителя на IT, начинает свое дело, находит любовь или берется осуществить давнюю мечту детства. Герои наших историй набрались смелости и сделали свой выбор: стали тату-мастерами, открыли туристическую компанию, нашли себя в творчестве или обустроили уютный дом. У каждого получилось по-своему, но послевкусие от этих рассказов одинаковое — теплое, светлое, с надеждой и верой в то, что начать заново можно всегда. Главное, чтобы сердце подсказало: «Пора!»
- 15 лет отработала графическим дизайнером. Пахала как конь. Попросила прибавку, шеф отрезал: «Да таких, как ты, очередь за забором стоит». Принесла заявление. Он хмыкнул: «И куда ты теперь?» А я молча показала на свое ухо. Он в недоумении: «И что?» В ушах у меня были серьги, которые я придумала сама: украшение-конструктор из «гвоздиков» и подвешивающихся к ним деталей, их можно комбинировать как угодно. Пару лет назад выложила в блог первую коллекцию, потом вторую, третью. Незаметно для себя доросла до своего онлайн-магазина, который приносил больше, чем эта работа. Офис бросить не решалась, но та фраза шефа стала последней каплей. Недавно мои серьги надела главная героиня одного популярного сериала. Вот так-то!
- Я в 51 год уехала в Перу к мужчине в гости. Терять было нечего — ни денег, ни жилья после первого брака не осталось. И если вас это вдохновит — я человек на инвалидной коляске. Поженились и взяли ребенка из детского дома.
- В 43 года после расставания уехала на дачу. В летнюю жару готовила лимонады из базилика, клубники и мяты, угощала соседей. Повадился ходить ко мне мужчина, все нахваливал мои золотые руки. Я ждала приглашения на кофе, а он пришел с юристом и привез контракт на покупку моей рецептуры для своей сети летних кафе. Дальше — больше, вскоре он распробовал мои фирменные пироги, и теперь я официально поставляю в его заведения десерты из своих домашних ягодных заготовок.
«Привет от бывшего юриста машиностроительного завода. Теперь я второй пилот»
- Занялась клинингом. Теперь я женщина с рабочим графиком с 10.00-11.00 до 15.00. Просыпаюсь, медленно пью кофе, иду убирать, получаю восторженные отзывы и деньги, и в 15.00 я свободна. Неспешно иду довольная домой, ем, пью кофе, веду свои блоги, делаю контент в удовольствие, принимаю заявки и, счастливая, ложусь спать. Вот такой мой 48-й год жизни после 10 лет найма в должности директора по маркетингу и еще 10 лет в своем бизнесе.
Каждому своё . Я тоже не думала что буду ухаживать за парализованными стариками , однако уйдя на пенсию именно этим занималась с удовольствием Мыла их ,кормила и много разных прелестей , от которых раньше шарахались Брала только лежачих самых тяжёлых выхаживала и имела от этого удовольствие , уходила от них через 2 - 3 года отправив туда , откуда не возвращаются .
- В 40 лет сделала на пальце татушку со словом «Можно». Продала все, забрала двух детей и уехала в Аргентину. Учу испанский на свиданиях, создала туристическую компанию. Счастлива!
- Я работала продавцом всю жизнь, очень устала. Безнадега и апатия. Образования нет — так сложилось, не было возможности получить. А работать надо. И вот, в 33 года случайно наткнулась на объявление о наборе рабочих. Сейчас у меня ученический разряд — транспортировщик в стержневом цехе на литейном производстве. А по выходным — швейные курсы. Раньше не верила, но выход есть всегда! Главное — решиться и разорвать круг.
Транспортировщик в цеху - звучит конечно круто, но означает чувака который на тележке болванки токарю подвозит!!! Наверное лучше чем продавец...🤣🤣🤣
«20 лет проработала в офисе. А в 44 года прошла курсы оператора станков с ЧПУ и устроилась на завод, работаю на фрезерном станке. Ни о чем не жалею!»
Красава! Гораздо лучше, чем в клубке змей да жаб (зачеркнуто) офисе работать
- С самого детства хотела стать врачом. Но после школы не поступила. Пошла работать официанткой, параллельно подтягивала знания. На следующий год умудрилась снова не поступить, а потом жизнь закрутилась-завертелась. Муж, свадьба, дети. Было как-то не до учебы. Сейчас мне 35, старшему сыну 8. В этом году снова решила попробовать свои силы. И поступила в медицинский! Я счастлива! Первый месяц отучилась и могу с уверенностью сказать: это великолепно!
Я конечно, рада за девушку, но первый месяц в медицинском далеко не самый трудный...
- Поменяла профессию в 47 лет. Уволилась из бухгалтерии. Теперь уже год преображаю чужие квартиры для продажи и аренды. Я хоумстейджер. Открыла в себе этот потенциал и кайфую от своей работы. Мое окружение в шоке от моего поступка, но многие говорят, что это счастье заниматься тем, чем любишь и хочешь, а не сидеть уныло на работе, в которой уже давно все надоело и неинтересно.
Хоть убей не могу перевести на нормальный язык - домашний этапёр??? Этапист домов??? Кто поможет?? Плииииз 🤣🤣🤣
- Проработал водителем в иностранной компании почти 10 лет. Директор спросила: «Хочешь в IT? Вроде кнопки нажимать умеешь, сама видела». А я взял и согласился. Правда, 1,5 года учебу и работу совмещал. Ну тут, как говорится, хочешь жить — умей вертеться. Главное, не бояться и пробовать то, что нравится!
Наверно талант был. Если б так легко было айтишником стать, все бы там и работали.
«Мы продали квартиру в городе-миллионнике, купили дом и переехали жить на земле»
- В 35 лет у меня начался кризис среднего возраста. Всю жизнь работала в банках, на руководящих должностях. И вдруг в какой-то момент поняла, что жизнь идет мимо, и я ее трачу впустую. Начался поиск и метания, кем я хочу быть... Так прошло несколько лет, и вдруг однажды я поняла, что хочу делать татуировки. В 40 лет окончательно ушла из найма.
Выбор так себе, прям скажем!!! Наверное думала- всё одно посодют, так хоть в свою нишу впишусь...🤣🤣🤣
- Работала то тут, то там: в продуктовых магазинах, сиделкой. Поступила в кулинарную школу в 30 лет. 32 года спустя у меня собственное кафе. Марта Стюарт начала в 40. Никогда не поздно быть счастливой!
- Мой сосед — весьма примечательная личность. Работал на двух работах, накопил солидное состояние. Однако в 40 лет он все бросил: расстался с женой, отдав ей почти все имущество, уволился с работы, переехал из столицы в наш небольшой городок и теперь живет очень скромно, существуя на небольшие проценты от своих накоплений. У него нет вредных привычек, он круглый год занимается спортом, читает книги и играет в игры. Он утверждает, что устал от погони за успехом и стремится жить в свое удовольствие. С одной стороны, я удивляюсь, как можно так резко изменить свою жизнь и стать фактически отшельником. С другой стороны, он выглядит счастливым, и я даже немного ему завидую.
И соседям байки травит - вообще то я крутой миллионер, только всё жене отдал и живу на скромную пенсию...🤣🤣🤣
«Мне 42, рассталась с мужем. Это моя новая квартира, она маленькая, но очень мне нравится!»
- Мой знакомый повернул свою жизнь на 180 градусов. Он проделал путь от существования на лапше быстрого приготовления в скромной квартирке и бесперспективной работы до успеха в сфере технологий. Он сам освоил программирование и провел около года в своей «пещере», кодируя без остановки. Теперь он крутой разработчик приложений. Никакого образования, никаких курсов по программированию, только видеоуроки из интернета и невероятная целеустремленность. Удивительно, чего можно добиться, когда наконец берешь все под контроль! Это очень вдохновляет.
Смотрел тут про одну тётю, она решила тоже стать пластическим хирургом и тоже по видеоурокам...Дипломчик прикупила...И давай людей ...делать инвалидами. Жуть! Б-р-р...
- Проработал 7 лет фрезеровщиком за маленькую зарплату. Подумал, что не хочу всю жизнь простоять за станком. Начал учить программирование. Домой приходил после смены и учился, засыпая за ноутбуком. Пошел получать высшее образование по специальности «программная инженерия». Преподаватели в меня не верили, а я взял и закончил универ с красным дипломом! Закончил вышку и уволился в тот же день! Это был самый лучший день в моей жизни! Сейчас очень доволен своим местом работы.
- 25 лет стажа в IT, от сисадмина до топ-менеджмента. Бросил все, завел питомник, выращиваю цветочки и чувствую себя отлично! Ни стресса, ни лишних коммуникаций. Необременительный физический труд на свежем воздухе.
«Дети выросли и разъехались. Мы с мужем, заядлые горожане, продали квартиру и купили дом в деревне. Я счастлива»
- В 34 года сказала «да», когда американец прилетел с кольцом ко мне знакомиться. Это было через неделю после первой встречи. Мой шеф за моей спиной сказал: «Куда она рыпается, в эмиграцию, видите ли, собралась». 12 лет с лучшим человеком в любви и согласии. В 38 родила первого и единственного сына.
- Я изменила свою жизнь. Купила мотоцикл, завела троих собак, объездила с ними полстраны, научилась дрессировать, выступала с ними в разных городах и на детских праздниках. Эмигрировала в Испанию, сейчас преподаю дрессировку онлайн. Я уже раз пятьсот поклонилась прошлой версии себя, которая сделала этот выбор.
Да!!! Преподавать дрессировку онлайн можно только из Испании, а то как иначе, иначе никак !!!🤣🤣🤣
- Когда моему дедушке исполнилось 60, он захотел вернуться к учебе, чтобы стать фармацевтом. Сейчас, спустя 10 лет, он очень успешный фармацевт и преподаватель, и он просто обожает свою работу! Каждый раз, когда он об этом говорит, он заявляет, что будет заниматься любимым делом и никогда не уйдет на пенсию. Это меня очень вдохновляет.
Хорошо, что у этого фармацевта я ничего не куплю!!! Люди, вы о чём? Тут не всем 20-ти летним дано запомнить латынь и химию, даже не говорю про органическую! А тут дед 60- ти летний!!!
У каждого своя дорога к счастью: для кого-то это — любимое дело, для кого-то — теплый и светлый дом. Эти истории не дают готовых ответов, но возможно, помогут вам расслышать собственные желания. Ведь все большие перемены начинаются с простого вопроса, обращенного к себе: «А почему бы не попробовать?»
Комментарии
Пришёл Рабинович устраиваться завскладом на завод. Ну директор ему говорит - Хорошо, пиши заявление. Тот- А я писать то не умею! - Ну тогда...дверь вон там! Проходит лет надцать, едет директор завода на симпозиум в Штаты. Видит тормозит крутой лимузин, под ручку с двумя шикарными девушками, весь в золоте и брюликах из него выходит ...Рабинович!!! Директор остолбенел -О, ну как ты? Как жизнь??? - Смотри, умел бы тогда писать - работал бы у тебя завскладом...🤣🤣🤣
Интервью с миллионером:
- В 16 лет я открыл свою копилку, достал два доллара, купил два яблока, нарезал их на дольки и продал в школе за четыре доллара. На эти деньги я купил уже четыре яблока, разрезал их на дольки и...
Журналист, подпрыгивая: -ИИИ...???
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