18 занятных историй про наведение порядка, которые бодрят не хуже путевки в санаторий

Истории
26.06.2026
18 занятных историй про наведение порядка, которые бодрят не хуже путевки в санаторий

Уборка может быть не скучным занятием, а наоборот — абсолютно непредсказуемым приключением. Начинаешь вроде с безобидного желания отмыть окна или пропылесосить диван, а в итоге натыкаешься на портал в прошлое, находишь чужие заначки или оказываешься в эпицентре неловкой, но очень смешной ситуации. Мы собрали искренние и местами курьезные откровения о том, к чему может привести внезапный приступ чистоплотности.

  • Стоило нам пожениться, как свекровь взяла моду шастать к нам в квартиру с проверками: здесь ей недостаточно чисто, там — не убрано, полы вымыты не так и белье разложено неправильно. Я год терпела, а потом не выдержала и провернула финт ушами. К следующему ее визиту приготовила список дел с руку длиной и встретила его с ним. Говорю так елейно: «Вы, Марья Петровна, точно знаете как порядок наводить. Вот я тут написала, что нужно сделать — покажите, как правильно. Мы вдвоем такую генеральную уборку сделаем, что аж сиять все будет». Свекровь глазами захлопала, сделала вид, что внезапно вспомнила, что с подругой встретиться обещала и сбежала. А я ей вслед такая: «Так в следующий раз как уборку затею вас звать?» С тех пор она только в гости по приглашению наведывается.
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  • Как-то давно уже взялись мы с мамулей чистить ковер. Как положено, вынесли на улицу, прошлись выбивалкой, мыльным раствором хорошо промыли, ну и кинули на турник, чтобы просох на солнышке. На следующее утро чаевничаем, радуемся хорошему дню, и мама радостно так сообщает: «Смотри, какие-то раззявы ковер во дворе забыли». И тут ее озарило, да и меня заодно, и мы ринулись во двор снимать. До сих пор удивляемся, как он так до утра-то довисел и его никто к рукам не прибрал.
  • За десять лет брака свекровь ни разу меня не похвалила. Однажды мою у нее окна и слышу, как она подружке заявляет: «Конечно, старается! У меня ведь на нее целое досье собрано!» Дождалась, пока она уйдет, перерыла дом и нашла папку. Открываю, а там аккуратно собраны все грамоты, что мне на работе давали, а я их в дальний угол засовывала, вырезанная статья из местной газеты, где меня упомянули, и десятки моих удачных фотографий. Оказалось, она постоянно таскала этот альбом на посиделки с подругами и хвасталась мной так, что они лопались от зависти. Просто сказать это мне в лицо ей не позволяла глупая гордость. Больше я на нее никогда не обижалась.
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«Убирая комнату, я обнаружила 239 носков: 70 пар одинаковых, 51 пару разных и 48 носков отправились в мусорное ведро»

  • Парень мой последнее время стал какой-то дерганый, суетливый, а еще взял манеру после каждой поездки машину свою пылесосить так будто ему за это приз пообещали. Я не выдержала, говорю, мол, давай начистоту, что происходит? Он помялся и рассказывает: «Да вот начал на сиденье в машине находить чьи-то светлые волоски, но ты не подумай чего — я вообще не понимаю откуда они!» И глазами честно так хлопает. Я сначала отнеслась скептически, а потом поглядела на эти «волосы» и рассмеялась от облегчения — это я в последнее время полюбила худи из ангоры, а оно линяет как тридцать три блондинки. И как-то так тепло на душе стало — переживал вон, старался уберечь наши отношения.
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  • Управляю отелем. Как-то прибегает ко мне горничная и докладывает, что пришла убирать номер, а ей навстречу выбежали куры. А когда она сунулась в ванную комнату, то обнаружила, что сама ванна доверху полна куриного корма. Я, естественно, тут же набираю клиентку, чтобы сообщить ей, что в наш отель-то и с домашними животными нельзя и потребовать с нее возместить ущерб. А она мне со слезой в голосе втирает: «Это выставочные куры. Не могла же я оставить их замерзать в машине». Да даже, если бы я вошла в ее положение, все равно остался бы вопрос — из клеток-то их зачем выпускать? Короче, вытрясла из нее 900 долларов за ущерб и проследила, чтобы она немедленно съехала.
  • Как-то, когда я еще была малышкой, родители ушли на работу, а бабушка закрутилась с готовкой на кухне. А мне без дела не сиделось — решила помочь семье и помыть окна. Я видела, как мама брала тряпочку, чем-то брызгала и протирала. Ну и я тоже нашла тряпку, взяла флакончик с комода — мама им тоже брызгалась, и взялась за дело. Так весь флакон дорогущих духов и извела.

«Забавная серьга в виде карандаша, которую я нашла, убираясь в комнате»

  • Живу одна. Как-то возвращаюсь после встречи с друзьями домой, иду в ванную, а там как Мамай прошелся — шкафчик открыт, зубная щетка валяется, шампуни с полочки упали. Я, конечно, порядок навела, но осталась в полном недоумении. На следующий день — снова здорово, но теперь в спальне полный бардак — вещи из гардероба вывалены, драгоценности из шкатулки разбросаны, но при этом ничего не пропало. Ну я и заняла у соседа камеру, установила высоко-высоко в коридоре и вечером обнаружила на записи котика. Это он, оказывается, по карнизу добирался от соседей ко мне, а потом шел обратно.
  • Работаю горничной в отеле, за долгие годы службы каких только историй со мной не было. Однажды захожу в номер — таблички «Не беспокоить!» нет — смотрю, а там повсюду, на полу, на кровати, даже на подоконнике какие-то бумажки раскиданы. А начало лета выдалось жарким, решила, что клиент открыл окно и его бумажонки разнесло по номеру. Собрала их в аккуратную стопку и тут дверь открывается и появляется жилец. Он как увидел мои труды, за голову схватился и давай причитать: «Что вы натворили! Я всю ночь их раскладывал!» Оказалось, что он преподает в университете и специально разложил билеты по темам. Сотни экзаменационных билетов. А я за пару минут сгребла все в идеально ровную стопочку. Пришлось вызванивать сменщицу и помогать профессору вернуть все как было.
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  • Стали мне дома попадаться длинные черные волосы. А у нас в семье все светловолосые. Потом эта брюнетка добралась и до нашей машины: оставила свои волосы на сиденье. Спрашиваю у мужа, он отпирается. Правда всплыла наружу случайно: это были волосы дочкиной куклы — точь-в-точь как натуральные. Дочь привезла ее от бабушки, а я и не в курсе была.

«Мама нашла его во время уборки в гостиной»

  • Я всегда старалась складывать носки мужа попарно, но все равно какие-то из них пропадали. Пересчитывала их до стирки и после, делала генеральную уборку в нашей однокомнатной квартире. Но результат был всегда один — носки исчезали. В итоге выяснилось, что мой муж, если находил на носке дырку, просто выкидывал его в мусор, а его пару отправлял в стирку. И все это время молчал о своих действиях!
  • Затеяла дома уборку. Полезла в кладовку и там, среди какого-то тряпья и прочего барахла , наткнулась на коробочку. А на ней мужниным почерком надпись: «Денежные запасы». Аж сердечко зашлось. Открыла, предвкушая, а там листики с деревьев самые обыкновенные. Оказалось это сынишка наш, которому три годика, собирал на «черный день», а папочка ему помогал.
  • В выходные мужа дернула на работу, а я, чтобы без дела не сидеть, решила уборкой заняться. Полезла на кресле подушки перетряхивать — опа! — внутри завалилась бархатная коробочка с золотым колечком. Не мое, да и вообще я серебро предпочитаю. Только муж в дверь, я ему коробочку под нос. Он глазками захлопал и выдает: «Ты меня опередила!» Тут уж я растерялась. Выяснилось, что он давно мне хотел вручить бабушкино кольцо, которое ему по наследству перешло, все подходящего повода ждал, чтобы торжественно вручить. Вот надумал на годовщину нашего знакомства подарить, а тут я со своей уборкой. Я оттаяла, колечко подальше убрала, пусть я такое и не ношу, а вот дочери или невестке фамильное наследие может и пригодиться.
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«Этому банану 21 год. Нашел его, когда разбирал пакеты с промо-материалами с разных конференций»

  • Собрались наведаться в дом, где мой благоверный родился и рос. Он пустой стоял и мы решили ремонт там небольшой сделать, старье всякое повыкидывать. Детишки полезли на чердак и откопали там коробку с отцовскими тетрадями да дневниками. Поскольку те все были испещрены красной ручкой, вывод что папаша учился не очень напрашивался сам собой. Ну отпрыски и начали вопрошать, мол, вот ты папа вырос, все у тебя хорошо, так зачем и нам с учебой напрягаться? Похихикали, тетради выкинули и вроде бы проехали, но муж закусился. Вытребовал у детей учебники по математике и неделю решал задачи, штук тридцать осилил сам, без помощи сети!
  • У меня разных туфель, босоножек, ботиночек — целая коллекция. Как-то решила я порядок навести, стала перебирать свои сокровища и смотрю — одна туфелька на шпильке без пары осталась. А я точно всегда домой прихожу обутая на обе ноги. Стала искать — перерыла шкаф, антресоли, даже в морозилку заглянула — ну, всякое же бывает! Нашлась пропажа в комнате у сына, среди игрушек. Малой объяснил, что ему нужен был маленький такой молоточек, и вот шпилька прямо идеально подошла. Пришлось попросить мужа срочно обеспечить сына игрушечными инструментами, а иначе ему придется обеспечивать меня новой парой туфель, и пусть задумается, что ему дешевле встанет.
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  • Время 12 ночи. Делала закваску и вдруг заметила, что шкаф приоткрыт. Заглядываю, а там разлился глюкозный сироп, растекся по всему шкафу. Начала вытирать, все промыла, почти закончила и, наклонившись, вдруг вижу сережку, которую моя дочка потеряла два месяца назад. И в этот момент понимаю: ничего не происходит зря. Даже разлитый сироп. Радуюсь, что все случилось именно так.
camillanaber

«Меня охватила лёгкая ностальгия, когда я убирал свою старую комнату в родительском доме»

  • С самого утра занималась генеральной уборкой — стирала, отмывала, еды наготовила, а потом вдруг поняла, что устала — сил нет, и рухнула на диван. Дочь сразу ко мне: «Мам, давай играть!», а у меня аж ноги гудят, говорю, мол, подожди минуток десять. И именно в это время звонок в дверь — свекровь пришла. Не успела она поинтересоваться, как у нас дела, как дочь ей тут же и доложила, что мама, мол, на диване валяется и с ребенком играть отказывается. Ну вот как так-то? Свекровь, конечно, теперь будет тешить себя мыслью, что я бока отлеживаю, пока у меня деточка без присмотра.
  • Затеяла я как-то уборку и решила привлечь к ней свою шестилетку. Говорю вот, доченька, возьми веничек и всюду, до куда дотянешься, паутину убери. Через пару часов проверяю — паутины почти нет, только в одном углу болтается. Прошу ее дать мне веник, чтобы убрать то, что она не заметила, а дочурка сообщает: «Все я видела, но решила не трогать. Там, мам, два паучка. Может они мальчик и девочка, и мальчик вот только сегодня решил ей в любви признаться, а она сказала, что тоже его любит. Думаешь стоит к ним лезть с твоим веником?»
  • Свекровь, когда приходит к нам, начинает с проверки. Открывает холодильник, смотрит, что в кастрюлях, спрашивает, почему так мало супа? И дальше: «А где у ребенка теплые носки? Почему ты вообще в халате?» Но тут я решила подготовиться. Накрасилась, бегаю по квартире в фартуке как хозяйка года. Она пришла, огляделась, покивала и выдала: «Что-то ты подозрительно стараешься. Вы что, разводитесь?» Я зависла. Но самое забавное, через неделю она мне сама позвонила и сказала: «Ну ты, конечно, в тот день выглядела шикарно. Прямо как я в молодости».

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