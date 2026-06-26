18 занятных историй про наведение порядка, которые бодрят не хуже путевки в санаторий

Уборка может быть не скучным занятием, а наоборот — абсолютно непредсказуемым приключением. Начинаешь вроде с безобидного желания отмыть окна или пропылесосить диван, а в итоге натыкаешься на портал в прошлое, находишь чужие заначки или оказываешься в эпицентре неловкой, но очень смешной ситуации. Мы собрали искренние и местами курьезные откровения о том, к чему может привести внезапный приступ чистоплотности.